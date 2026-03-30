Otro bombazo sobre Sebastián Villa vuelve a sacudir a Boca Juniors

Según Cofano, en caso de que el jugador deje el club, uno de los nombres que aparece como posible reemplazante es el de Sebastián Villa.

Durante el último mercado de pases, el colombiano había sido vinculado como opción para ocupar el cupo que dejó la salida de Lucas Blondel, aunque finalmente la operación no prosperó.

De hecho, su regreso parecía poco probable debido a su situación judicial y a su vínculo con el club. Sin embargo, recientes declaraciones reactivaron las especulaciones sobre un posible retorno: “Tengo las puertas abiertas para todos los equipos... Yo soy un trabajador, mi trabajo es ser futbolista profesional. A todos los clubes: Boca, River, todos los clubes”, afirmó.

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Seguramente, durante y después del Mundial 2026 habrá novedades en el mercado de pases, pero ya se sabe que el nombre de Sebastián Villa es uno de los que suenan con fuerza.

Boca de Claudio Úbeda

En estos momentos se está disputando la fecha FIFA, lo que ha provocado que Boca Juniors, dirigido por Claudio Úbeda, no tenga actividad durante algunos días.

Su último encuentro fue la victoria ante Instituto por el Torneo Apertura de la Liga Profesional, y en el Xeneize ya son conscientes de que se aproxima la etapa más importante del semestre.

En el horizonte aparecen compromisos clave, como la definición del campeonato local, la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y el Superclásico frente a River Plate.

Por lo pronto, el próximo partido de Boca será el jueves 2 de abril a las 20:30, cuando se enfrente a Talleres de Córdoba.

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Posteriormente, el Xeneize hará su debut en la Copa Libertadores el martes 7 de abril a las 21:30, visitando a Universidad Católica.

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