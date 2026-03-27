Boca mete un bombazo y va por una figura del Vélez de Guillermo Barros Schelotto

Embed - ÁLVARO MONTERO -Vélez- Fecha 7 Torneo Apertura Mercado Libre 2026

En el choque contra Instituto se produjo la lesión de Marchesín, quien ahora será baja por al menos un mes y es probable incluso que se pierda el Superclásico ante River, lo que pone nuevamente en escena a Leandro Brey. La realidad es que en las entrañas de Boca consideran que el ex arquero de Lanús no viene dando seguridad a pesar de tener buenas atajadas y el joven surgido en Los Andes aún tiene que seguir creciendo para adueñarse del arco Xeneize.