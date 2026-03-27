Boca viene de lograr una buena victoria ante Instituto donde lo que más se destacó fue el buen nivel futbolístico de Claudio Úbeda justo antes del inicio de la Copa Libertadores. Más allá de la actualidad ya se habla del próximo mercado de pases donde apareció en el radar del Xeneize una de las grandes figuras de Vélez.
SACUDE EL MERCADO
Boca mete un bombazo y va por una figura del Vélez de Guillermo Barros Schelotto
Por recomendación de Óscar Córdoba, Boca está listo para ir a la carga por una figura de Vélez en el próximo mercado de pases.
Para el próximo mercado de pases ya empezaron a sonar nombres de mucho peso para reforzar a Boca como Paulo Dybala, Josema Giménez y Nahitan Nández, hombres con recorrido importantísimo en el exterior. Pero ahora aparece un jugador en carpeta que llegó a manos de Juan Román Riquelme gracias al ofrecimiento de Óscar Córdoba.
Álvaro Montero, el nombre que suena en Boca
Según informó el medio partidario ‘Vélez y su Mundo’, Córdoba le propuso a Riquelme ir a la cargar por Álvaro Montero, arquero colombiano que está teniendo un gran presente en el equipo de Guillermo Barros Schelotto. Ya desde hace algunos días se menciona que Boca estaría analizando la posibilidad de sumar un golero, sobre todo por el nivel de Agustín Marchesín.
En el choque contra Instituto se produjo la lesión de Marchesín, quien ahora será baja por al menos un mes y es probable incluso que se pierda el Superclásico ante River, lo que pone nuevamente en escena a Leandro Brey. La realidad es que en las entrañas de Boca consideran que el ex arquero de Lanús no viene dando seguridad a pesar de tener buenas atajadas y el joven surgido en Los Andes aún tiene que seguir creciendo para adueñarse del arco Xeneize.
En este contexto, Córdoba le indicó a Riquelme que el nombre ideal para reforzar el arco es Álvaro Montero, quien llegó a Vélez a préstamo con la intención de mostrar sus cualidades en un fútbol más que exigente como el argentino justo antes de lo que será la Copa del Mundo. El caso es que la compra no sería tan sencilla para Boca.
Vélez no quiere largar a Montero
La idea de Vélez es comprar el pase de Montero y esto lógicamente complicaría mucho la situación para Boca ya que el Fortín no tiene intenciones de negociar con el Xeneize. Se verá cómo avanza esta situación en los próximos meses pero ya aparece en el radar otro nombre en carpeta para potenciar al plantel azul y oro de cara al segundo semestre del 2026.
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