River comenzó a moverse pensando en el próximo mercado de pases y dentro de las opciones que pidió Eduardo Coudet para reforzar el equipo aparece un jugador que está atravesando un buen momento en Europa. Sin embargo, ahora se supo que nada menos que el Cholo Simeone quiere impedir su arribo al Millonario.
PALO EN LA RUEDA
Furia en River por el refuerzo que el Cholo Simeone le quiere sacar a Coudet
River comenzó a negociar la llegada de un jugador pedido por Coudet pero el Cholo Simeone comenzó a poner palos en la rueda.
Uno de los pedidos más importantes de Eduardo Coudet para el próximo mercado de pases es la llegada de un 9 de área. En su llegada a River, Chacho le solicitó a Stéfano Di Carlo ir lo antes posible por un atacante y el presidente del club le indicó que hasta junio no iba a haber novedades, pero le dejó la tranquilidad de que ya había charlas por un nombre interesante.
El delantero que suena cada vez más fuerte para sumarse a River en el próximo mercado de pases es Giovanni Simeone, quien surgió justamente en el Millonario y que ahora lo encuentra en el Torino de Italia atravesando un muy buen momento. El caso es que hay una persona que está tratando de evitar que el atacante se ponga la camiseta de La Banda y es nada menos que el Cholo Simeone, su padre.
El Cholo no quiere que Gio vuelva a River
Germán García Grova dio detalles de la operación en Bolavip y sorprendió al indicar que el DT de Atlético de Madrid no quiere que Giovanni Simeone regrese al Millonario. “Tanto su agente como el Cholo creen que lo mejor para su futuro es que continúe en Europa”, comentó el cronista, una situación que lógicamente generó bronca y enojo en River, más aún teniendo en cuenta que Diego Pablo no es querido en Núñez por lo que fue su paso como entrenador del equipo.
Giovanni Simeone le dio el "Si" a River
De todas maneras, hay un punto más que positivo en esta historia para River y es que el propio Giovanni Simeone es quien ya dio el visto bueno a la dirigencia del Millonario y es quien está motorizando su regreso. “Giovanni lo tiene claro: quiere revancha en River a partir del próximo semestre. Al margen de la intención futbolística, Simeone también manifestó en su entorno las ganas de volver a Argentina por el regreso al país de su madre y de Gianluca, uno de sus hermanos”, aseveró Grova.
En cuanto al costo del pase, Torino ya manifestó que está dispuesto a negociar con River siempre y cuando el Millonario ponga sobre la mesa una cifra cercana a los 6 millones de euros que pusieron hace muy poco cuando compraron al jugador. Con todo esto sobre la mesa, parece que Giovanni Simeone está muy cerca de ser refuerzo de Chacho Coudet a pesar de que el Cholo se puso en contra.
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