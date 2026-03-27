Furia en River por el refuerzo que el Cholo Simeone le quiere sacar a Coudet

Giovanni Simeone le dio el "Si" a River

De todas maneras, hay un punto más que positivo en esta historia para River y es que el propio Giovanni Simeone es quien ya dio el visto bueno a la dirigencia del Millonario y es quien está motorizando su regreso. “Giovanni lo tiene claro: quiere revancha en River a partir del próximo semestre. Al margen de la intención futbolística, Simeone también manifestó en su entorno las ganas de volver a Argentina por el regreso al país de su madre y de Gianluca, uno de sus hermanos”, aseveró Grova.