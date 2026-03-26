Este viernes a partir de las 20hs la Selección Argentina se enfrentará a Mauritania en La Bombonera en lo que será uno de los últimos cuatro amistosos antes del Mundial y un día antes Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa donde tocó temas más que importantes pensando sobre todo en la defensa del título durante el mes de julio.
SE ACERCA EL MUNDIAL
Scaloni en conferencia: La vuelta de Di María, la lista final y la presencia de Messi en el Mundial
Antes del amistoso contra Mauritania, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa donde fue tajante sobre el armado de la lista de cara al Mundial
Scaloni y el armado de la lista
Poco a poco se empieza terminar el tiempo para entregar la lista final de 26 futbolistas que irán al Mundial (El 30 de mayo debe hacerse oficial en la FIFA) y ante esto la gran pregunta es quiénes serán los que irán a defender la corona obtenida en 2022. Scaloni fue más que claro al asegurar que ya hay una base armada aunque remarcó que lo más importante serán sus niveles individuales.
“En principio son estos, pero estamos abiertos a ver jugadores como el caso de los chicos que vinieron ahora y lo están haciendo bien, por qué no pensar que se pueden meter. Todo dependerá de cómo llegue, no solo a nivel lesiones, sino juego. Es importante que lleguen bien en todos los aspectos y lo más cercano a su potencial. Se los dejamos en claro el día lunes, son conscientes de lo que se juega. Estamos eternamente agradecidos a los que nos han hecho ganar, pero necesitamos gente capaz”, afirmó.
¿Vuelve Di María
Por otra parte, a Scaloni le consultaron sobre la posibilidad de que Ángel Di María regrese a la Selección Argentina para el Mundial y ante los diferentes rumores el DT de la Albiceleste fue tajante. “Creo que es un tema más del ambiente que de él. Desde ese punto de vista lo tenemos bastante claro desde el día que hablamos con él. Estoy feliz con su presente porque se lo nota feliz y eso es lo más importante. Creo que es una etapa terminada y por lo menos así lo entendimos nosotros. Hay chicos jóvenes que están empujando de atrás y quieren estar”, aseveró.
Messi, el encargado de definir su presencia en el Mundial
Finalmente, Scaloni habló sobre la presencia de Lionel Messi en el próximo Mundial y allí dejó todo en manos del capitán, quien es el que debe definir su participación en la cita. “De mí parte ya saben lo que pienso. Haré todo lo posible para que esté. Para el bien del fútbol debería estar, pero yo no soy el que decide. Eso lo hará él. No solo los argentinos lo quieren ver, lo quieren ver todos. Cuando esté veremos si está para jugar todo el partido y demás. Es él el que decide, se ganó el derecho a poder decidir con tranquilidad, no tenemos apuro. Lo que decida será lo mejor para el equipo y para él. Esperemos que sea que sí”, cerró.