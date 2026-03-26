Scaloni en conferencia: La vuelta de Di María, la lista final y la presencia de Messi en el Mundial

Messi, el encargado de definir su presencia en el Mundial

Finalmente, Scaloni habló sobre la presencia de Lionel Messi en el próximo Mundial y allí dejó todo en manos del capitán, quien es el que debe definir su participación en la cita. “De mí parte ya saben lo que pienso. Haré todo lo posible para que esté. Para el bien del fútbol debería estar, pero yo no soy el que decide. Eso lo hará él. No solo los argentinos lo quieren ver, lo quieren ver todos. Cuando esté veremos si está para jugar todo el partido y demás. Es él el que decide, se ganó el derecho a poder decidir con tranquilidad, no tenemos apuro. Lo que decida será lo mejor para el equipo y para él. Esperemos que sea que sí”, cerró.