Marcelo Moretti vuelve a entrar en escena en el mundo San Lorenzo y con una situación que es una verdadera bomba. En las últimas horas el medio Mundo Azulgrana reveló una serie de documentos donde el ex presidente del Ciclón había firmado un preacuerdo con el empresario Foster Gillett para que el club pase a ser prácticamente una SAD.
BOMBAZO
Se reveló el preacuerdo entre Marcelo Moretti y Foster Gillett para transformar a San Lorenzo en una SAD
Salió a la luz un documento con firma notarial donde Marcelo Moretti había entablado un vínculo con Foster Gillett para invertir en San Lorenzo.
El documento publicado data del 7 de noviembre del 2024 donde Marcelo Moretti, en carácter de representante de San Lorenzo, aceptó recibir una inversión de 612 millones de dólares para que Foster Gillett pase a encargarse del fútbol profesional del Ciclón. La firma se produjo en la Ciudad de Buenos Aires con firma notarial incluida.
El preacuerdo que firmó Marcelo Moretti
La inversión de 612 millones de dólares estaba pautada en diferentes etapas. “La primera contempla acciones inmediatas: el saneamiento de todos los pasivos del club por aproximadamente USD 40.000.000, la construcción de una nueva Ciudad Deportiva (USD 20.000.000), la compra de tierras linderas al futuro estadio en Boedo (USD 12.000.000) y, como obra central, la construcción de un nuevo estadio techado en Av. La Plata N.° 1700 con capacidad para 55.000 personas, con un presupuesto estimado de USD 220.000.000”, según informó Mundo Azulgrana.
“La segunda etapa apunta al fortalecimiento deportivo e institucional: USD 100.000.000 para mejorar el plantel profesional, USD 200.000.000 para la constitución de un fideicomiso de administración financiera que garantizaría gastos operativos anuales por USD 9.600.000, y USD 20.000.000 adicionales para el arranque del convenio”, resaltó el citado medio.
Un dato clave en esta historia es que dentro del acuerdo se dejaba constancia que Foster Gillett no iba a comprar San Lorenzo sino que se iba a crear una nueva figura societaria integrada por el empresario y el club de Boedo. En el acuerdo se contemplaba que el inversor ponía dinero y el Ciclón cedía derechos de las tierras para el nuevo estadio, la totalidad de los ingresos por transferencias de jugadores (masculino y femenino, profesional y amateur), los derechos de televisión, branding, imagen, uso del estadio, lugares de entrenamiento, cuota social, palcos, plateas y tickets.
Nunca llegó a asamblea de socios
El acuerdo nunca terminó concretándose por varias razones. Marcelo Moretti nunca llegó a presentar este preacuerdo en asamblea de socios, donde debía darse la aprobación final. Además, el mandamás terminó siendo eyectado de su cargo, por lo que no pudo seguir adelante con lo que tenía pautado con Foster Gillett, aunque en caso de haber seguido en su cargo es probable que los socios de San Lorenzo jamás hubiesen aprobado un acuerdo de semejante índole.
Más en GOLAZO24
Fuerte polémica por el premio que brindará la Copa Argentina 2026
¿De la Selección a Boca?: El mundialista que Riquelme quiere para liderar el 2026
¿Cuentas pendientes en Racing? Un ex jugador volvió a poner bajo la lupa la gestión de Costas