Se reveló el preacuerdo entre Marcelo Moretti y Foster Gillett para transformar a San Lorenzo en una SAD

Un dato clave en esta historia es que dentro del acuerdo se dejaba constancia que Foster Gillett no iba a comprar San Lorenzo sino que se iba a crear una nueva figura societaria integrada por el empresario y el club de Boedo. En el acuerdo se contemplaba que el inversor ponía dinero y el Ciclón cedía derechos de las tierras para el nuevo estadio, la totalidad de los ingresos por transferencias de jugadores (masculino y femenino, profesional y amateur), los derechos de televisión, branding, imagen, uso del estadio, lugares de entrenamiento, cuota social, palcos, plateas y tickets.