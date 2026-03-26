Boca está aprovechando la Fecha FIFA para prepararse para lo que será el debut en la Copa Libertadores y en medio de esto se reveló que el Xeneize llegó a un acuerdo millonario con Talleres de Córdoba. Fue Tato Aguilera el que confirmó el ingreso que tendrá el Club de La Ribera donde está involucrado nada menos que Cristian Pavón.
CONFIRMADO
Sorpresa total por el acuerdo millonario que Boca cerró con Talleres
El periodista Tato Aguilera confirmó el acuerdo al que llegaron Boca y Talleres luego de varios años de charlas.
Cristian Pavón llegó a Boca proveniente de Talleres de Córdoba como una joya del fútbol argentino y dentro del acuerdo pautado el Xeneize se había comprometido a pagar el porcentaje de una futura venta. Finalmente, y en un acuerdo bastante extraño, el club de La Ribera conducido por Daniel Angelici le terminó pagando a la T 2,5 millones de dólares por adelantado, pero el caso es que aquella venta nunca se concretó.
Imaginando una venta multimillonaria, donde incluso Boca llegó a tazar a Pavón en un monto cercano a los 50 millones de dólares, la dirigencia comandada por Angelici decidió adelantar el pago pautado hacia la T pero el caso es que el delantero cordobés jamás fue vendido y de hecho se terminó marchando con el pase en su poder.
Talleres le devuelve dinero a Boca
Es por eso que desde que Juan Román Román Riquelme encabezó la dirección de Boca comenzó un proceso donde le reclamó a Talleres que se regrese el dinero que se pagó por una venta que nunca se produjo. Ahora fue Tato Aguilera el que reveló el Xeneize y Talleres llegaron a un primer acuerdo donde el conjunto cordobés devolverá los 2,5 millones de dólares abonados en su momento.
De todas maneras aún queda algo por resolver. Las charlas entre los letrados de ambos clubes se centran en el pago de intereses que el club cordobés deberá abonar. Boca exige que el pago de dicha suma se haga en dólares mientras que Talleres quiere abonar en pesos. Durante los próximos días se verá si ambas partes llegan a un punto en común.
Cristian Pavón llegó a ser una de las grandes figuras de Boca y su nivel lo llevó a ser parte del Mundial de Rusia 2018 representando a la Selección Argentina. En aquel momento la dirigencia de Angelici rechazó ofertas cercanas a los 20 millones de dólares y paradójicamente el cordobés se terminó marchando libre en junio del 2022 para firmar con Atlético Mineiro de Brasil.
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