Sorpresa total por el acuerdo millonario que Boca cerró con Talleres

Boca está aprovechando la Fecha FIFA para prepararse para lo que será el debut en la Copa Libertadores y en medio de esto se reveló que el Xeneize llegó a un acuerdo millonario con Talleres de Córdoba. Fue Tato Aguilera el que confirmó el ingreso que tendrá el Club de La Ribera donde está involucrado nada menos que Cristian Pavón.