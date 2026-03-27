La Selección Argentina está viviendo horas sumamente dolorosas por lo que se confirmó desde las entrañas del predio de Ezeiza. En plena preparación para el amistoso de esta noche contra Mauritania uno de los citados sufrió la rotura del ligamento cruzado y es un hecho que no podrá participar del próximo Mundial.
CONMOCIÓN
Selección Argentina en shock: Se rompió los ligamentos y se pierde el Mundial
En las últimas horas se confirmó que una figura de la Selección Argentina sufrió una durísima lesión y se pierde el Mundial
Lionel Scaloni está comenzando a preparar la lista final de cara al próximo Mundial, por lo que comenzó a utilizar los últimos entrenamientos y amistosos para poder sacar conclusiones antes del próximo 30 de mayo que es la fecha establecida por FIFA para entregar la nómina de 26 participantes. Ahora el entrenador de la Selección Argentina tiene una pieza menos en el rompecabezas.
En la noche de ayer se supo que Joaquín Panichelli, delantero surgido en River con enorme presente en el Racing de Estrasburgo, no pudo completar la práctica con normalidad producto de una dolencia en la rodilla derecha. Poco a poco se fue sabiendo que la situación era de gravedad y finalmente a última hora del jueves se confirmó lo peor.
Panichelli es baja en la Selección Argentina
“Lamentablemente Joaquín Panichelli sufrió una lesión de gravedad y se queda afuera del Mundial. Tiene una rotura de ligamentos cruzados que le llevará más de 6 meses de recuperación. Durísimo golpe para un pibe que la peleó y que había logrado la chance de estar en la Selección Campeona del Mundo”, sentenció Martín Arévalo en su cuenta de Instagram.
Joaquín Panichelli ya había sufrido la lesión de ligamentos cruzados en la rodilla derecha y ahora en pleno entrenamiento con la Selección Argentina volvió a recaer en la misma dolencia a dos meses de que se presente la lista definitiva para el Mundial. El cordobés por su enorme presente en el Racing de Estrasburgo tenía serias chances de completar la nómina de Lionel Scaloni.
Ahora el delantero deberá pensar en su recuperación sabiendo que el año está prácticamente terminado para él y que recién podrá volver a competir en el 2027. El que empieza a sumar puntos en la consideración de Scaloni es José Manuel López, hombre de Palmeiras que competía con Panichelli por un lugar en la lista del Mundial.
Más en GOLAZO24
Sorpresa total por el acuerdo millonario que Boca cerró con Talleres
Se reveló el preacuerdo entre Marcelo Moretti y Foster Gillett para transformar a San Lorenzo en una SAD
¿Cuentas pendientes en Racing? Un ex jugador volvió a poner bajo la lupa la gestión de Costas