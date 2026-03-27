Revolución en Boca por lo que Tato Aguilera confirmó de Dybala: "Se va a..."

El contrato de Dybala con la Roma se termina el próximo 30 de junio y es por eso que al quedar con el pase en su poder, Boca ve la enorme oportunidad de sumarlo con el pase en su poder, aunque no es el único. Es que se supo recientemente que el Galatasaray de Turquía también avanzó con una oferta de poco más de 6 millones de euros anuales con un contrato de tres temporadas.