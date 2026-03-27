Boca está viviendo un clima de expectativa total previo a lo que será el regreso a la Copa Libertadores, donde la gran ilusión es conquistar la séptima. Pensando en este objetivo el Xeneize quiere sumar a Paulo Dybala como figura rutilante y el que dio una noticia más que importante fue Tato Aguilera.
DECIDIDO
Revolución en Boca por lo que Tato Aguilera confirmó de Dybala: "Se va a..."
Luego de las ofertas de Galatasaray de Turquía y Boca, Tato Aguilera confirmó cuál es la decisión de Paulo Dybala.
El nombre de Paulo Dybala hace tiempo que viene sonando fuerte en Boca. El Xeneize había comenzado un operativo seducción mediante Landro Paredes, su gran amigo, y obviamente Juan Román Riquelme como presidente del club. En las últimas semanas todo avanzó al plano de lo formal con charlas donde se habló directamente de una oferta contractual para que el cordobés vista la camiseta azul y oro a partir de julio.
El contrato de Dybala con la Roma se termina el próximo 30 de junio y es por eso que al quedar con el pase en su poder, Boca ve la enorme oportunidad de sumarlo con el pase en su poder, aunque no es el único. Es que se supo recientemente que el Galatasaray de Turquía también avanzó con una oferta de poco más de 6 millones de euros anuales con un contrato de tres temporadas.
Lógicamente en Boca empezó a sonar una fuerte alarma sabiendo que económicamente es imposible competir con el gigante turco, que además también es seductor desde lo deportivo teniendo en cuenta que año a año compite en la Champions League. Más allá de esto, Tato Aguilera le dio tranquilidad a los hinchas Xeneizes con una información impactante.
Dybala se acerca a Boca
“Si bien pueden surgir muchas cosas, lo de Dybala con Boca se va a cristalizar y se va a terminar dando”, afirmó Tato Aguilera, dejando en claro que hoy en día es el Xeneize el máximo candidato a quedarse con la Joya. Dentro de esta historia hay un factor familiar y emocional que juega muy a favor de Juan Román Riquelme y compañía, algo que ningún club del exterior puede igualar.
Es tanto Dybala como su pareja, Oriana Sabatini, tienen intenciones de volver a vivir en la Argentina sobre todo luego del nacimiento de su hija. Esto pesa y mucho a la hora de elegir por parte del futbolista que ya mantiene charlas formales con la dirigencia de Boca para tratar de cerrar un acuerdo una vez que se termine su contrato con la Roma.
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