Racing 1-0 San Martín de Formosa: La Academia ganó por la mínima y ahora piensa en Independiente

Racing cumplió con lo esperado y venció a San Martín de Formosa por 1-0 para avanzar a los 16avos de la Copa Argentina. El equipo de Gustavo Costas no brilló pero lo ganó bien y ahora se empieza a enfocar en un abril cargado de partidos importantes, con el clásico de Avellaneda ante Independiente como compromiso inmediato.

Embed Resúmen de la victoria de Racing ante San Martín de Formosa De entrada, se vio a un Racing dispuesto tomar del cuello a San Martín de Formosa y las situaciones de gol de peligro no tardaron en llegar aunque por momentos le costó a la Academia mostrar un juego fluido. El conjunto formoseño apostó todo por defender cerca de su arco para salir de contra una apuesta que no le terminó funcionando.

Lo más saliente del primer tiempo se dio por una doble atajada de Kevin Humeler para mantener en cero el arco de San Martín, y minutos más tarde llegó el primer tanto del partido en los pies de Maravilla Martínez. Racing tuvo chances para aumentar la ventaja pero se terminó yendo al descanso ganando solamente por un tanto.

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En el segundo tiempo el partido se emparejó, con un San Martín de Formosa dispuesto a pelear la posesión de la pelota para tratar de dañar a Racing. Pero todo se modificó con la expulsión de Gervasio Núñez a los 56 minutos. A partir de acá la Academia se adueñó completamente de la pelota y tuvo situaciones importantes para estirar la ventaja, pero falló constantemente en la definición.

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