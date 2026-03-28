Racing cumplió con lo esperado y venció a San Martín de Formosa por 1-0 para avanzar a los 16avos de la Copa Argentina. El equipo de Gustavo Costas no brilló pero lo ganó bien y ahora se empieza a enfocar en un abril cargado de partidos importantes, con el clásico de Avellaneda ante Independiente como compromiso inmediato.
Racing 1-0 San Martín de Formosa: La Academia ganó por la mínima y ahora piensa en Independiente
Racing no brilló pero ganó le ganó con justicia a San Martín de Formosa, avanzó en la Copa Argentina y ahora se enfoca en Independiente.
EN VIVO
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23:08
Fin del partido: Ganó Racing por 1-0
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22:57
¡Travesaño de Racing!
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22:57
¡Se salvó San Martín!
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22:42
¡Otra vez se lo perdió Racing!
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22:40
¡Se lo perdió Conechny!
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22:32
¡Se lo perdió Racing!
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22:28
Expulsado Gervasio Núñez en San Martín
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22:27
Partido de ida y vuelta, con ambos equipos compartiendo la pelota
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22:18
Empezó el segundo tiempo
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22:06
Resúmen del primer tiempo
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22:00
Fin del primer tiempo
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21:48
GOOOOOLL DE RACING
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21:44
¡Casi convierte San Martín!
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21:37
Racing está mejor pero no es preciso en la definición
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21:27
¡Se lo perdió Racing!
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21:20
Llegada clara para San Martín de Formosa
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21:17
¡Lo tuvo Maravilla Martínez!
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21:14
Empezó el partido
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20:48
Racing y San Martín de Formosa con formaciones confirmadas
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19:43
Probable formación de San Martín de Formosa
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19:43
Probable formación de Racing
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19:42
TV: Dónde ver Racing vs San Martín de Formosa
Resúmen de la victoria de Racing ante San Martín de Formosa
De entrada, se vio a un Racing dispuesto tomar del cuello a San Martín de Formosa y las situaciones de gol de peligro no tardaron en llegar aunque por momentos le costó a la Academia mostrar un juego fluido. El conjunto formoseño apostó todo por defender cerca de su arco para salir de contra una apuesta que no le terminó funcionando.
Lo más saliente del primer tiempo se dio por una doble atajada de Kevin Humeler para mantener en cero el arco de San Martín, y minutos más tarde llegó el primer tanto del partido en los pies de Maravilla Martínez. Racing tuvo chances para aumentar la ventaja pero se terminó yendo al descanso ganando solamente por un tanto.
En el segundo tiempo el partido se emparejó, con un San Martín de Formosa dispuesto a pelear la posesión de la pelota para tratar de dañar a Racing. Pero todo se modificó con la expulsión de Gervasio Núñez a los 56 minutos. A partir de acá la Academia se adueñó completamente de la pelota y tuvo situaciones importantes para estirar la ventaja, pero falló constantemente en la definición.
Finalmente Racing se terminó quedando con la victoria por tan solo 1-0 en un partido donde fue superior, con varias jugadas claras para anotar, pero donde no brilló ni demostró una enorme superioridad contra un equipo del Federal A. De todas maneras el equipo de Gustavo Costas pasó con tranquilidad a los 16avos de la Copa Argentina.
Independiente, el próximo objetivo de Racing
El conjunto de Avellaneda se sacó este compromiso de encima y ahora empieza a pensar en el Clásico contra Independiente que se disputará el próximo sábado en el Libertadores de América, en lo que será el inicio de una seguidilla de partidos más que importantes sumando los compromisos del Torneo Apertura y el inicio de la Copa Sudamericana.
Minuto a minuto
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