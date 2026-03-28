POD 6_980x80_violeta
urgente24
en vivo COPA ARGENTINA

Racing 1-0 San Martín de Formosa: La Academia ganó por la mínima y ahora piensa en Independiente

Racing venció a San Martín de Formosa y avanzó en la Copa Argentina. FOTO: COPA ARGENTINA.&nbsp;

Racing venció a San Martín de Formosa y avanzó en la Copa Argentina. FOTO: COPA ARGENTINA. 

Racing venció a San Martín de Formosa y avanzó en la Copa Argentina. FOTO: COPA ARGENTINA.&nbsp;

Racing venció a San Martín de Formosa y avanzó en la Copa Argentina. FOTO: COPA ARGENTINA. 

Racing no brilló pero ganó le ganó con justicia a San Martín de Formosa, avanzó en la Copa Argentina y ahora se enfoca en Independiente.

28 de marzo de 2026 - 19:41
POD 6_980x80_celeste

EN VIVO

Racing cumplió con lo esperado y venció a San Martín de Formosa por 1-0 para avanzar a los 16avos de la Copa Argentina. El equipo de Gustavo Costas no brilló pero lo ganó bien y ahora se empieza a enfocar en un abril cargado de partidos importantes, con el clásico de Avellaneda ante Independiente como compromiso inmediato.

Embed

Resúmen de la victoria de Racing ante San Martín de Formosa

De entrada, se vio a un Racing dispuesto tomar del cuello a San Martín de Formosa y las situaciones de gol de peligro no tardaron en llegar aunque por momentos le costó a la Academia mostrar un juego fluido. El conjunto formoseño apostó todo por defender cerca de su arco para salir de contra una apuesta que no le terminó funcionando.

Lo más saliente del primer tiempo se dio por una doble atajada de Kevin Humeler para mantener en cero el arco de San Martín, y minutos más tarde llegó el primer tanto del partido en los pies de Maravilla Martínez. Racing tuvo chances para aumentar la ventaja pero se terminó yendo al descanso ganando solamente por un tanto.

En el segundo tiempo el partido se emparejó, con un San Martín de Formosa dispuesto a pelear la posesión de la pelota para tratar de dañar a Racing. Pero todo se modificó con la expulsión de Gervasio Núñez a los 56 minutos. A partir de acá la Academia se adueñó completamente de la pelota y tuvo situaciones importantes para estirar la ventaja, pero falló constantemente en la definición.

Finalmente Racing se terminó quedando con la victoria por tan solo 1-0 en un partido donde fue superior, con varias jugadas claras para anotar, pero donde no brilló ni demostró una enorme superioridad contra un equipo del Federal A. De todas maneras el equipo de Gustavo Costas pasó con tranquilidad a los 16avos de la Copa Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2038076060776993144&partner=&hide_thread=false

Independiente, el próximo objetivo de Racing

El conjunto de Avellaneda se sacó este compromiso de encima y ahora empieza a pensar en el Clásico contra Independiente que se disputará el próximo sábado en el Libertadores de América, en lo que será el inicio de una seguidilla de partidos más que importantes sumando los compromisos del Torneo Apertura y el inicio de la Copa Sudamericana.

Minuto a minuto

Live Blog Post

Fin del partido: Ganó Racing por 1-0

Live Blog Post

¡Travesaño de Racing!

García Basso tuvo el segundo

Live Blog Post

¡Se salvó San Martín!

Conechny disparó con la pierna inhabil y se topó con el arquero rival

Live Blog Post

¡Otra vez se lo perdió Racing!

Conechny disparó de zurda y se fue al lado del palo

Live Blog Post

¡Se lo perdió Conechny!

El atacante tuvo una ocasión inmejorable para poner el segundo para Racing

Live Blog Post

¡Se lo perdió Racing!

Maravilla Martínez pateó incómodo y se perdió el segundo

Live Blog Post

Expulsado Gervasio Núñez en San Martín

El conjunto formoseño se queda con diez en 56 minutos

Live Blog Post

Partido de ida y vuelta, con ambos equipos compartiendo la pelota

Live Blog Post

Empezó el segundo tiempo

Live Blog Post

Resúmen del primer tiempo

En un primer tiempo donde no pasó demasiado el que claramente de entrada tomó las riendas del partido fue Racing. El equipo de Gustavo Costas mostró desde el minuto cero su intención de atacar de manera constante aunque su principal falla fue la puntada final. Por su parte San Martín de Formosa buscó armar un bloque defensivo bajo para poder salir de contra.

En todo momento dio la sensación de que el partido dependía de Racing y su eficacia de cara al arco rival. La primera situación clara llegó con un tiro libre que derivó en una doble atajada espectacular de Humeler para el conjunto formoseño pero unos minutos más tarde no pudo hacer nada para evitar que Maravilla Martínez abra el marcador. Si bien no hubo demasiadas situaciones de gol, La Academia fue superior y lo gana con justicia al cabo de los primeros 45 minutos.

Live Blog Post

Fin del primer tiempo

Live Blog Post

GOOOOOLL DE RACING

Maravilla Martínez anotó con el arco libre y puso el 1-0 para La Academia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2038058135013687630&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

¡Casi convierte San Martín!

Desde mitad de cancha Bobadilla vio al arquero adelantado y lanzó un disparo que casi se mete

Live Blog Post

Racing está mejor pero no es preciso en la definición

Live Blog Post

¡Se lo perdió Racing!

Enorme doble atajada de Humeler para salvar a San Martín de Formosa

Live Blog Post

Llegada clara para San Martín de Formosa

Live Blog Post

¡Lo tuvo Maravilla Martínez!

Primera llegada clara para Racing con un fuerte disparo del 9 que exigió al arquero rival

Live Blog Post

Empezó el partido

Live Blog Post

Racing y San Martín de Formosa con formaciones confirmadas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/2038040060033962448&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Probable formación de San Martín de Formosa

Kevin Humeler; Blas Finardi, Oscar Piris, Dylan Leiva, Agustín Griego; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gervasio Núñez, Oscar Chiquichano; Lautaro Ceratto y Mauro Siegiejuk. DT: Marcelo Rubino.

Live Blog Post

Probable formación de Racing

Matías Tagliamonte; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Alan Forneris, Santiago Sosa; Gastón Martirena, Adrián Fernández, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Live Blog Post

TV: Dónde ver Racing vs San Martín de Formosa

El encuentro se verá por la pantalla de TyC Sports

Más en GOLAZO24

Selección Argentina en shock: Se rompió los ligamentos y se pierde el Mundial

Furia en River por el refuerzo que el Cholo Simeone le quiere sacar a Coudet

Revolución en Boca por lo que Tato Aguilera confirmó de Dybala: "Se va a..."

Boca mete un bombazo y va por una figura del Vélez de Guillermo Barros Schelotto

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES