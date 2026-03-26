Repechaje Mundial 2026: Italia 2-0 Irlanda del Norte, los "tanos" a la final

Italia derrotó en Bérgamo 2-0 a Irlanda del Norte por una semifinal del repechaje europeo con goles de Tonalli y Kean. Ahora jugará en Bosnia conta el local la final el próximo martes 31 de marzo a las 15:45hs de Argentina y de ganar ese partido se clasificará luego de 12 años a una Copa del Mundo, en este caso el Mundial 2026.
Todas las finales del repechaje europeo
Terminaron los partidos de semifinales del repechaje europeo. Los equipos que aparecen en primer lugar serán los locales y los ganadores van al Mundial 2026. Todos van el martes 31/3 a las 15:45hs de Argentina.
- Bosnia-Italia
- Suecia-Polonia
- Kosovo-Turquía
- Chequia-Dinamarca
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