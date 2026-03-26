Repechaje Mundial 2026: Italia 2-0 Irlanda del Norte, los "tanos" a la final

Italia derrotó en Bérgamo 2-0 a Irlanda del Norte por una semifinal del repechaje europeo con goles de Tonalli y Kean . Ahora jugará en Bosnia conta el local la final el próximo martes 31 de marzo a las 15:45hs de Argentina y de ganar ese partido se clasificará luego de 12 años a una Copa del Mundo, en este caso el Mundial 2026 .

Italia respira y se saca el fantasma del repechaje. No era fácil afrontar este partido para ninguno de los jugadores, pero pudieron sacar adelante un partido difícil, donde los primeros 45 minutos terminaron 0 a 0 en un primer tiempo que terminó siendo muy reñido, y que la más clara de toda esa etapa había sido de Irlanda del Norte luego de un córner.

El complemento fue más palo y palo y ninguno de cuidó mucho abajo. Italia agarró la posta y atacó con todo a Irlanda y parecía que este iba a sucumbir, pero respondía al golpe. Ese era un juego peligroso para Italia, pero como dicen “El que no arriesga no gana”, Italia arriesgó y ganó. Fue un merecido 2-0 ante Irlanda del Norte con goles de Tonalli y Kean.

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Repasamos todos los partidos del repechaje europeo que se jugaron hoy, son todas las semifinales de las 4 llaves, en primer lugar, van los equipos que serán locales.

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Llave 1

En la llave 1 Italia es el finalista y enfrentará a Bosnia como visitante, que venció por penales a Gales 4-3 luego de empatar 1-1 en los 120 minutos.

Italia 2-0 Irlanda del Norte FINAL

Gales 1-1 Bosnia (3-4 Pen.) FINAL

Llave 2

Acá la llave quedó definida. Suecia como visitante goleó a Ucrania por 4 a 0 y jugará la final ante Polonia que se lo dio vuelta a Albania. El local será Suecia.

Ucrania 0-4 Suecia FINAL

Polonia 2-1 Albania FINAL

Llave 3

En el primer turno Turquía sufrió más de lo esperado con Rumania y apenas lo pudo vencer por 1 a 0. En el segundo turno Kosovo logra el milagro y gana de visitante en lo que fue el partido de la fecha donde derrotó 4 a 3 a Eslovaquia. Kosovo será local en la final.

Turquía 1-0 Rumania FINAL

Eslovaquia 3-4 Kosovo FINAL

Llave 4

En la última llave fue victoria contundente de Dinamarca como local por 4 a 0 ante Macedonia del Norte. En la otra final Irlanda ganaba 2 a 0 pero Chequia se lo empató y se lo ganó a los penales. La final será en Chequia.

Dinamarca 4-0 Macedonia del Norte FINAL

Chequia 2-2 Irlanda (4-3 Pen.)

Los ganadores de todos los duelos pasaran a la final por cada uno de los 4 boletos al Mundial 2026 que le quedan a Europa. Las localías de las finales ya están definidas por sorteo, mientras que las de las semifinales fueron definidas por ranking.

Live Blog Post Todas las finales del repechaje europeo Terminaron los partidos de semifinales del repechaje europeo. Los equipos que aparecen en primer lugar serán los locales y los ganadores van al Mundial 2026. Todos van el martes 31/3 a las 15:45hs de Argentina. Bosnia-Italia

Suecia-Polonia

Kosovo-Turquía

Chequia-Dinamarca VER +

Live Blog Post Final Italia gana 2-0 y pasa a la final

Live Blog Post Gooooooooool de ITALIAAAAAA 2-0 A los 80 minutos liquida el pleito y pone el 2 a 0 para respirar tranquilo. Moise Kean la habia tenido varias veces, chilena incluida que se fue al lado del palo, esta vez disparó y el tiro dio en el palo pero se metió en el arco para que explote toda Italia, que hasta el momento viaja a Gales para la final por el boleto al Mundial.

Live Blog Post Otros resultados: Milagro de Kosovo, Polonia respira, Dinamarca y Suecia liquidan En los otros partidos se está dando de todo. Kosovo perdía 2 a 1 con Eslovaquia como visitante, pero lo dio vuelta y casi lo tiene liquidado, gana 4 a 2. Polonia acaba de empatar de la mano de Lewandowski y ahora están 1 a 1 con Albania. Dinamarca se florea 3-0 de local ante la debil Macedonia del Norte, mientras que Suecia sorprende de visitante a Ucrania y gana 3-0. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2037278415636570570&partner=&hide_thread=false ¡NO PARAN DE SOÑAR! Hajrizi capturó un rebote y sentenció el ¡4-2! de Kosovo ante Eslovaquia.Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/17jJTnmugv — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2026 Todos los resultados Llave 1 Italia 1-0 Irlanda del Norte

Gales 1-0 Bosnia Llave 2 Ucrania 0-3 Suecia

Polonia 1-1 Albania Llave 3 Turquía 1-0 Rumania FINAL

Eslovaquia 2-4 Kosovo Llave 4 Dinamarca 3-0 Macedonia del Norte

Chequia 1-2 Irlanda VER +

Live Blog Post Italia quiere liquidar pero Irlanda no se rinde Lejos de cerrarse y hacer honor al "Catenaccio", Italia sigue yendo en busca de liquidar el partido, pero Irlanda del Norte sale y quiere empatar, estuvo cerca en una contra pero no anotó.

Live Blog Post Gooooooooooool de ITALIAAAAAAA Sandro Tonalli, jugador que había estado suspendido por apuestas clandestinas, le da la victoria a Italia con un soberbio tiro desde fuera del area. Italia respira y gana 1 a 0. Con estos resultados jugará la final con Gales de visitante. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2037274528255033673&partner=&hide_thread=false ¡¡EXPLOTÓ BERGAMO!! ¡¡ITALIA SUEÑA CON EL MUNDIAL 2026!! Fierrazo desde afuera del área de Tonali y GOL de la Selección de Gattuso, para el 1-0 ante Irlanda del Norte.Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/X6Ga3qPT6N — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2026 VER +

Live Blog Post En 10 minutos de complemento se mueven los resultados Italia e Irlanda del Norte no se sacan ventajas pero el resto de los marcadores se mueven. Llave 1 Italia 0-0 Irlanda del Norte

Gales 1-0 Bosnia Llave 2 Ucrania 0-2 Suecia

Polonia 0-1 Albania Llave 3 Turquía 1-0 Rumania FINAL

Eslovaquia 2-2 Kosovo Llave 4 Dinamarca 1-0 Macedonia del Norte

Chequia 1-2 Irlanda VER +

Live Blog Post Arrancó el segundo tiempo

Live Blog Post Todos los resultados al término del primer tiempo Llave 1 Italia 0-0 Irlanda del Norte

Gales 0-0 Bosnia Llave 2 Ucrania 0-1 Suecia

Polonia 0-1 Albania Llave 3 Turquía 1-0 Rumania FINAL

Eslovaquia 2-1 Kosovo Llave 4 Dinamarca 0-0 Macedonia del Norte

Chequia 1-2 Irlanda VER +

Live Blog Post Final del primer tiempo, Italia no puede con Irlanda del Norte Al término de la priemra etapa empatan 0 a 0 en Bérgamo, Italia e Irlanda del Norte. Ambos tuvieron situaciones claras pero no pudieron concretar.

Live Blog Post Partido parejo, se complica Italia A 10 minutos del final del primer tiempo Italia ya no es superior. Se le complica a la "Azzurra" que parece que los nervios le pasan factura. Si no le puede ganar a Irlanda del Norte como local, un equipo de tercer orden, será dificil que pueda competir en el Mundial.

Live Blog Post Todos los resultados del repechaje europeo sobre 15 minutos Llave 1 Italia 0-0 Irlanda del Norte

Gales 0-0 Bosnia Llave 2 Ucrania 0-1 Suecia

Polonia 0-0 Albania Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2037258270583189677&partner=&hide_thread=false ¡Quieren Mundial! Valjent ganó de cabeza y anotó el 1-0 de Eslovaquia vs. Kosovo.Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zaOHGPdojo — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2026 Llave 3 Turquía 1-0 Rumania FINAL

Eslovaquia 1-0 Kosovo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2037260636132933735&partner=&hide_thread=false Apareció el HÉROE nacional: Troy Parrott, que con sus goles llevó a Irlanda al Repechaje, marcó el 1-0 ante República Checa.Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BlPW4UrzWr — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2026 Llave 4 Dinamarca 0-0 Macedonia del Norte

Chequia 0-1 Irlanda VER +

Live Blog Post Italia mejor pero la mas clara fue de Irlanda Sobre 15 minutos de juego Italia está mejor pero casi abre el marcador Irlanda del Norte en la única que tuvo.

Live Blog Post Arrancó el partido

Live Blog Post Turquía el primer clasificado a la final Los turcos clasificaron a la final del repechaje en su llave y enfrentarán el martes 31/3 al ganador de Eslovaquia-Kosovo.

Live Blog Post Malos recuerdos: Los repechajes de Italia en los ultimos mundiales En el 2018 se jugó el boleto ante Suecia a partido ida y vuelta. Cayó 1-0 de visitante y el 0-0 como local lo dejaba sorpresivamente afuera del Mundial Rusia 2018. En 2022 ya con el formato nuevo de repechaje jugó de local ante Macedonia del Norte a partido único por una semifinal, el ganador jugaría con la Portugal de Cristiano Ronaldo, Italia no llegó a eso, cayó con los macedonios 1-0. Los portugueses ganarían el boleto de esa llave. VER +