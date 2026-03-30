Martes 31/03 muy importante para Mauricio Pochettino

(...) En octubre y noviembre, alternaron entre sistemas híbridos, pero nunca volvieron a la defensa de 4 con 2 laterales que subían y bajaban por ambas bandas.

El sábado lo hicieron, y les salió caro.

Los 3 primeros goles de Bélgica, más un 4to. que fue anulado por mano, se originaron en la banda izquierda, con el balón en los pies del jugador más peligroso del partido, Jérémy Doku.

3 de los 4 se produjeron después de que Tim Weah, el lateral derecho estadounidense encargado de marcar a Doku, se viera superado en la línea de golpeo.

Su posición más adelantada en el campo era intencionada. En esta formación 4-2-3-1 más compleja, cuando tenían la posesión, un centrocampista central se situaba entre los centrales o a su izquierda; un centrocampista ofensivo bajaba a recibir el balón; y ambos laterales se proyectaban al ataque.

Era lo opuesto a la simplicidad del 3-4-3. Y conllevaba desventajas. (…)

“Lo que me molesta es que las mismas debilidades de las selecciones juveniles estadounidenses siguen presentes”, dice Davies. “Se repliegan en su propia área y defienden. Y es casi como una cuestión psicológica: si tienes superioridad numérica en el área, atrás, sientes que estás defendiendo y tienes ventaja numérica frente a tu portería. Pero, en definitiva, dejan la parte superior del área siempre desprotegida para las llegadas tardías, para los jugadores que simplemente están al acecho en la parte superior”. (…)

En la formación 4-2-3-1, los movimientos ofrecen ventajas en ataque, que es aparentemente la razón por la que le gusta a Pochettino.

“Esta es su formación, aquí es donde se siente más cómodo”, dice Davies.

“Pero en la transición defensiva, eso es lo que no me gusta de este 4-2-3-1 tan fluido, con un mediocampista central que baja a recibir el balón”, continúa Davies. “Al menos cuando no eres un equipo que normalmente mantiene la posesión. Si eres un equipo como España, adelante. Pero cuando no lo haces de forma consistente y tienes este tipo de formación, es cuando las cosas se complican en la transición”.

La principal explicación de Pochettino para el descalabro fue una bajada de "intensidad". Sobre el primer gol de Bélgica, y de nuevo sobre el segundo, "no fuimos lo suficientemente agresivos", dijo Pochettino.

Davies también lo vio, especialmente después del segundo gol. "Se les veía bajar la cabeza", dice Davies. "Y pensaban: '¡Mierda, otra vez!'". (…)".

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Portugal

La selección de Portugal llega a este enfrentamiento contra USA en en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Georgia) en ajuste en particular de su ofensiva.

El equipo viene de un 0-0 contra México en el Estadio Azteca el sábado 28/03. Aunque dominaron la posesión en el 2do. tiempo tras el ingreso de jugadores como Vitinha, les faltó contundencia en el área rival.

Una de las noticias principales es la baja de Cristiano Ronaldo, quien arrastra una lesión muscular. Además, el portero titular Diogo Costa está fuera por un problema en el aductor, y el juvenil Rodrigo Mora también es baja por una lesión en el muslo.

El DT Roberto Martínez se encuentra interesado en probar variantes ofensivas, utilizando a jugadores como Gonçalo Ramos y João Félix.

Antes de esta gira de amistosos, Portugal mostró un nivel arrollador en la clasificación europea.

Bruno Fernandes sigue siendo el motor del equipo. Él está por igualar a Nuno Gomes como el 5to. máximo goleador histórico de la selección.

El juego por fuera con Nuno Mendes y João Cancelo es fundamental.

Se espera que Portugal intente la posesión del balón desde el inicio.

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