Italia y la debacle luego de ser Campeón del Mundo en 2006.

Por su parte Italia arrancó ganándole a Inglaterra 2-1, el que sería el rival a vencer, y todo parecía encaminado. Pero al partido siguiente cayó con Costa Rica 1-0 y fue a definir todo con Uruguay. El empate con los sudamericanos le alcanzaba, y eso fue lo peor, Italia se metió abajo y Uruguay le ganó 1-0 y lo eliminó. Esa fue su última Copa del Mundo.

image Todos los fracasos de Italia luego del Mundial 2006 que ganó.

Rusia 2018, Qatar 2022 y USA/México/Canadá 2026: Un fracaso tras otro

En los siguiente 3 mundiales ni siquiera pudo participar y sumará 16 años sin llegar a una Copa del Mundo. Algo que inició en Rusia 2018, continuó en Qatar 2022 y continua en USA/México/Canadá 2026.

En 2018 fue mano a mano con Suecia. El primer partido lo jugaron en tierras escandinavas, fue 1-0 para el local, pero era un resultado que dejaba tranquila a la “Azzurra” ya que definiría su boleto de local. En Italia fue 0-0 y el primer fracaso llegaba. Italia no jugaría la Copa del Mundo Rusia 2018.

Para Qatar 2022 también fue a parar al repechaje, pero esta vez la preocupación era Cristiano Ronaldo, a quien enfrentarían luego de vencer a Macedonia del Norte en semifinales, porque eso se daba por hecho. Italia fue local en la semifinal y a 3 minutos del final con un zapatazo de afuera del área de Aleksandar Trajkovski Macedonia del Norte daba el batacazo y eliminaba a Italia en su propia casa. Luego los macedonios caerían con Portugal.

La historia más reciente, la que parecía que se daba, pero no se dio es la de Bosnia. En semifinal ganó en Italia 2-0 ante Irlanda del Norte y en la final visitaría a Bosnia. Los bosnios jugaron en un estadio con capacidad reducida a 9 mil espectadores y la presión hizo su papel. Bosnia e Italia empataron 1-1 y los capitaneados por Edin Dzeko ganaron en los penales 4-1 y dejaron a Italia nuevamente afuera de la Copa del Mundo.

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