Italia y la debacle luego de ser Campeón del Mundo en 2006.

Italia volvió a tocar fondo en la tarde del 31 de marzo de 2026. Ya que ese día será recordado como el día en que quedó por 3º vez consecutiva fuera de un Mundial cayendo eliminado en el repechaje por Bosnia por penales 4-1 luego de igualar 1-1 en los 120 minutos. Repasamos la crisis que se desató desde ser campeón del mundo hasta ahora.
Italia y la maldición del Mundial 2006
Italia tocaba el cielo con las manos el 9 de julio de 2006, cuando mediante los tiros desde el punto penal le ganaba la final a Francia y se consagraba por 4º vez como campeona del mundo. Eso fue el principio del fin, o de la peor época de su historia futbolística.
Sudáfrica 2010: Afuera en primera ronda
En el Mundial donde defendió su título su participación fue un fracaso. Integró el grupo “F” donde quedó último con 2 puntos. Solo pudo empatar 1-1 con Paraguay y Nueva Zelanda y cayó 3 a 2 con Eslovaquia siendo eliminado en primera ronda.
De esta forma se convertía en el segundo campeón del mundo eliminado en primera ronda al Mundial siguiente, el primero había sido Francia en 2002.
Brasil 2014: Su última y penosa participación
En Brasil no tuvo una zona fácil, ya que integró un grupo con dos campeones del mundo más, Uruguay e Inglaterra, y completaba la débil Costa Rica. El equipo centroamericano puso patas para arriba el grupo, sumando 7 puntos y quedando líder.
Por su parte Italia arrancó ganándole a Inglaterra 2-1, el que sería el rival a vencer, y todo parecía encaminado. Pero al partido siguiente cayó con Costa Rica 1-0 y fue a definir todo con Uruguay. El empate con los sudamericanos le alcanzaba, y eso fue lo peor, Italia se metió abajo y Uruguay le ganó 1-0 y lo eliminó. Esa fue su última Copa del Mundo.
Rusia 2018, Qatar 2022 y USA/México/Canadá 2026: Un fracaso tras otro
En los siguiente 3 mundiales ni siquiera pudo participar y sumará 16 años sin llegar a una Copa del Mundo. Algo que inició en Rusia 2018, continuó en Qatar 2022 y continua en USA/México/Canadá 2026.
En 2018 fue mano a mano con Suecia. El primer partido lo jugaron en tierras escandinavas, fue 1-0 para el local, pero era un resultado que dejaba tranquila a la “Azzurra” ya que definiría su boleto de local. En Italia fue 0-0 y el primer fracaso llegaba. Italia no jugaría la Copa del Mundo Rusia 2018.
Para Qatar 2022 también fue a parar al repechaje, pero esta vez la preocupación era Cristiano Ronaldo, a quien enfrentarían luego de vencer a Macedonia del Norte en semifinales, porque eso se daba por hecho. Italia fue local en la semifinal y a 3 minutos del final con un zapatazo de afuera del área de Aleksandar Trajkovski Macedonia del Norte daba el batacazo y eliminaba a Italia en su propia casa. Luego los macedonios caerían con Portugal.
La historia más reciente, la que parecía que se daba, pero no se dio es la de Bosnia. En semifinal ganó en Italia 2-0 ante Irlanda del Norte y en la final visitaría a Bosnia. Los bosnios jugaron en un estadio con capacidad reducida a 9 mil espectadores y la presión hizo su papel. Bosnia e Italia empataron 1-1 y los capitaneados por Edin Dzeko ganaron en los penales 4-1 y dejaron a Italia nuevamente afuera de la Copa del Mundo.
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