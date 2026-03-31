Un histórico de TyC Sports sacude la TV e iría a otro canal para el Mundial 2026

Otra cuestión a tener en cuenta, es que todos los caminos indican a que el histórico canal deportivo, podría quedarse sin la transmisión de los partidos de la cita mundialista.

En este sentido y para sorpresa de muchos, Rodolfo De Paoli que aseguró que está en gestiones para relatar en otro canal.

En No Se Pudo, programa de Vorterix, el periodista afirmó: "tengo una propuesta para relatar el Mundial, la estoy analizando. La negociación ya lleva 4 meses y me siento más afuera que adentro... Imagino que se tiene que resolver. Es una cadena internacional y si sale todo bien, debería escucharme el 70% del país".

En cuanto a TyC Sports, afirmó: "es difícil la situación porque yo relaté en una empresa que hoy no tiene los derechos ni de los amistosos".

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Si bien no confirmó en dónde sería, es probable que, a pesar de las complicaciones en la negociación, Rodolfo De Paoli relate el Mundial 2026.

Mundial 2026

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica, con sedes en Estados Unidos, Canadá y México. El torneo contará con 12 grupos, y avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros de la fase inicial. A partir de esa instancia, los partidos serán de eliminación directa.

Estos son los grupos del certamen:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea, Playoff Europa 4 (Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda)

México, Sudáfrica, Corea, Playoff Europa 4 (Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda) Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza, Playoff Europa 1 (Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina)

Canadá, Qatar, Suiza, Playoff Europa 1 (Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina) Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Brasil, Marruecos, Haití, Escocia Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Playoff Europa 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)

Estados Unidos, Paraguay, Australia, Playoff Europa 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo) Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Playoff Europa 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)

Países Bajos, Japón, Túnez, Playoff Europa 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania) Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Playoff Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irak)

Francia, Senegal, Noruega, Playoff Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irak) Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Argentina, Argelia, Austria, Jordania Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia, Playoff Intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/Congo)

Portugal, Uzbekistán, Colombia, Playoff Intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/Congo) Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

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.En el Grupo J, la Selección Argentina buscará repetir lo conseguido en Qatar. Su calendario en la fase de grupos será el siguiente:

Argentina vs. Argelia: 16 de junio, 22:00

16 de junio, 22:00 Argentina vs. Austria: 22 de junio, 14:00

22 de junio, 14:00 Argentina vs. Jordania: 27 de junio, 23:00

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