El Mundial 2026 está cada vez más cerca y, en esta fecha FIFA, se terminan de cerrar los últimos participantes de los 48 equipos que estarán en Norteamérica. En este contexto, Rodolfo De Paoli, ex TyC Sports, confirmó que podría relatar en otra señal durante dicha competición.
BOMBAZO
Un histórico de TyC Sports sacude la TV e iría a otro canal para el Mundial 2026
Rodolfo De Paoli, ex TyC Sports, confirmó que podría relatar el Mundial 2026 en otro canal. ¿En dónde?
En su momento, Víctor Hugo Morales inmortalizó el “gol del siglo” de Diego Armando Maradona en el Mundial de 1986, mientras que el propio De Paoli hizo lo mismo en Qatar 2022 con el penal decisivo de Gonzalo Montiel. Por eso, muchos le otorgan una gran trascendencia a quienes están a cargo de las transmisiones.
Rodolfo De Paoli: ¿de TyC Sports a otra señal?
Rodolfo De Paoli, en mayor o menor medida, se ha transformado en un relator muy relevante en el último tiempo, sobre todo por sus narraciones en los partidos de la Selección Argentina.
La frase "somos todos Montiel" quedará inmortalizada en muchos argentinos que recordarán para siempre la conquista en Qatar 2022.
Desde hace un tiempo largo, el relator designado para este tipo de compromisos, es Hernán Feler y De Paoli se dedicó más a la dirección técnica.
Otra cuestión a tener en cuenta, es que todos los caminos indican a que el histórico canal deportivo, podría quedarse sin la transmisión de los partidos de la cita mundialista.
En este sentido y para sorpresa de muchos, Rodolfo De Paoli que aseguró que está en gestiones para relatar en otro canal.
En No Se Pudo, programa de Vorterix, el periodista afirmó: "tengo una propuesta para relatar el Mundial, la estoy analizando. La negociación ya lleva 4 meses y me siento más afuera que adentro... Imagino que se tiene que resolver. Es una cadena internacional y si sale todo bien, debería escucharme el 70% del país".
En cuanto a TyC Sports, afirmó: "es difícil la situación porque yo relaté en una empresa que hoy no tiene los derechos ni de los amistosos".
Si bien no confirmó en dónde sería, es probable que, a pesar de las complicaciones en la negociación, Rodolfo De Paoli relate el Mundial 2026.
Mundial 2026
El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica, con sedes en Estados Unidos, Canadá y México. El torneo contará con 12 grupos, y avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros de la fase inicial. A partir de esa instancia, los partidos serán de eliminación directa.
Estos son los grupos del certamen:
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea, Playoff Europa 4 (Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda)
- Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza, Playoff Europa 1 (Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina)
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Playoff Europa 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Playoff Europa 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
- Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Playoff Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irak)
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
- Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia, Playoff Intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/Congo)
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
.En el Grupo J, la Selección Argentina buscará repetir lo conseguido en Qatar. Su calendario en la fase de grupos será el siguiente:
- Argentina vs. Argelia: 16 de junio, 22:00
- Argentina vs. Austria: 22 de junio, 14:00
- Argentina vs. Jordania: 27 de junio, 23:00
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