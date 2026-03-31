Airbnb se frota las manos con el Mundial 2026: un negocio de más de US$3.000 millones en turismo

Un negocio que promete dejar ganancias para todos. Aficionados viajando de un país a otro, ciudades convertidas en centros globales durante un mes y una maquinaria turística que mueve millones alrededor del mayor evento deportivo del planeta. El Mundial 2026 ya empieza a perfilarse no solo como una fiesta del fútbol, sino también como un fenómeno económico de enorme escala.
El camino hacia la Copa del Mundo, sin embargo, no está exento de tensiones. Las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos, la guerra en Medio Oriente y la violencia vinculada al narcotráfico en territorio mexicano forman parte de un contexto internacional que rodea al torneo y genera incertidumbre en torno al desarrollo del evento.
Pero más allá de esas turbulencias, la mirada de la FIFA y de la industria turística se posa en otro punto: el negocio que el Mundial puede generar fuera del campo. En ese escenario aparece Airbnb, la mayor plataforma de alojamientos del mundo, que selló con el organismo que preside Gianni Infantino un acuerdo de colaboración por tres años para reforzar la oferta de hospedaje durante el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.
Un negocio turístico millonario para ambos
Con millones de aficionados viajando para seguir a sus selecciones, el alojamiento se convierte en una pieza central del engranaje económico que rodea al Mundial. Y teniendo en cuenta que la oferta hotelera no es infinita (y que los precios suelen dispararse durante este tipo de eventos), las alternativas de hospedaje ganan cada vez más protagonismo. En ese escenario aparece Airbnb, que se presenta como una opción más flexible y privada frente a los alojamientos tradicionales.
Según estimaciones de la propia plataforma presentadas de cara a la cita mundialista, el flujo de turistas que utilizarán Airbnb durante el torneo generará un impacto económico superior a los US$3.600 millones. La cifra contempla no solo el gasto en estancias reservadas, sino también el consumo vinculado al transporte, la gastronomía y otras actividades relacionadas con el viaje.
El informe de la compañía también proyecta que durante el mes en el que se dispute la Copa del Mundo se reservarán alrededor de 2,7 millones de noches a través de la plataforma. Solo en ingresos directos para los anfitriones, esto podría traducirse en más de 200 millones de dólares, consolidando al alojamiento turístico como uno de los grandes motores económicos del torneo.
Además del impacto inmediato calculado, el Mundial suele dejar un efecto prolongado en las ciudades sede. Muchos de los visitantes que conocen esos destinos durante el campeonato terminan regresando años después como efecto rebote, un fenómeno que en la industria se conoce como turismo de retorno. En ese sentido, estimaciones de Airbnb indican que en los cinco años posteriores al torneo podrían generarse 1,7 millones de noches adicionales, lo que representaría cerca de US$495 millones en gasto turístico y alrededor de US$1.500 millones en actividad económica total.
La estrategia de Airbnb para cubrir la demanda del Mundial
Para sostener una demanda turística de esta magnitud, Airbnb necesita ampliar su red de anfitriones en las ciudades sede del Mundial. La plataforma apuesta a convencer a miles de propietarios para que pongan a disposición sus viviendas o habitaciones durante el torneo, una estrategia que permitiría absorber parte de la presión que suelen sufrir los hoteles cuando se celebran grandes eventos internacionales.
Con ese objetivo, la compañía lanzó distintos incentivos para atraer nuevos anfitriones antes de que comience la competición. Entre ellos aparece una recompensa económica que puede alcanzar los 750 dólares para quienes registren su vivienda y reciban aficionados durante el Mundial, una cifra atractiva que se suma a los ingresos que ya genera el alquiler temporal y a la facilidad de conectar rápidamente con potenciales huéspedes.
La lógica es simple: convertir hogares particulares en una alternativa real frente a la saturación hotelera que suele producirse durante una Copa del Mundo. De esta manera, la plataforma no solo amplía la capacidad de alojamiento disponible para los turistas, sino que también permite que residentes locales participen directamente del impacto económico que genera el torneo.
Si el plan funciona como esperan Airbnb y la FIFA, el Mundial 2026 no solo será una fiesta del fútbol en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá, sino también uno de los mayores movimientos turísticos registrados en la región.
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