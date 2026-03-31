Conmoción en River por lo que dieron a conocer sobre Juanfer Quintero

En esta línea, el periodista Mauro Palacios aseguró en Picado TV: “A mí me dicen que, si a Juanfer no lo miman un poquito más y lo siguen poniendo de suplente en este equipo que juega como juega, es probable que Juanfer Quintero, a mitad de año, tome nuevamente la decisión de irse de River”.

Por lo pronto, el contrato del campeón de América con el Millonario es hasta diciembre de 2027. De igual manera, es un futbolista que se ha caracterizado por tomar decisiones personales que trascienden los vínculos contractuales con los distintos clubes por los que ha pasado.

Habrá que ver qué lugar le da Coudet y si comienza a tener más rodaje en la consideración del entrenador.

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Un detalle que no hay que pasar por alto es que Juanfer fue ofrecido al “Chacho” cuando este era DT de Racing, y él optó por no incorporarlo, lo que evidencia que el jugador no es del todo del gusto del entrenador.

Más sobre River de Chacho Coudet

Si bien el nivel de River Plate, dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, aún no es el ideal, siempre resulta más sencillo trabajar a partir de la victoria, y eso es justamente lo que le ocurre al equipo de Núñez.

El cuerpo técnico tuvo varios días para trabajar con gran parte del plantel en Cardales, ya que no hay competencia oficial debido a la fecha FIFA.

Desde la llegada del nuevo entrenador, el Millonario consiguió triunfos ante Huracán, Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto. Gracias a esta racha positiva, se ubica en la segunda posición de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El próximo compromiso para el conjunto de Núñez será el domingo 5 de abril a las 18:00, cuando reciba a Belgrano en el estadio Monumental.

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En lo que respecta a la Copa Sudamericana, River visitará a Blooming de Bolivia el miércoles 8 de abril a las 21:30, dando así inicio a su participación internacional en este 2026.

Se vienen meses exigentes para el equipo de Coudet, que deberá afrontar la fase de grupos del certamen continental, el tramo final del Torneo Apertura y, en el medio, el siempre especial Superclásico frente a Boca.

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