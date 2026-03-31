Desde la llegada de Eduardo Chacho Coudet a River Plate, da la impresión de que Juanfer Quintero se perfila como uno de los jugadores que serán considerados suplentes por el entrenador, a diferencia de lo que ocurría con el ex-DT Marcelo Gallardo.
¿QUÉ PASÓ?
Conmoción en River por lo que dieron a conocer sobre Juanfer Quintero
Muchos en River Plate no van a poder creer lo que se dice sobre Juanfer Quintero. ¿Qué pasa con Chacho Coudet?
Esto ha dado lugar a diversas especulaciones sobre lo que está pasando por la cabeza del colombiano en estos momentos, y una de las versiones que trascendió causó conmoción entre muchos simpatizantes del Millonario.
¿Qué pasa con Juanfer Quintero?
Está claro que la relación entre Juanfer Quintero y Marcelo Gallardo es muy buena, y que incluso el “Muñeco” tomó la decisión de darle la cinta de capitán al talentoso volante.
Con la llegada de Eduardo Chacho Coudet, esto parece haber cambiado, y quien tiene mayor protagonismo en ese sector del campo es el ecuatoriano Kendry Páez.
De hecho, en el partido ante Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba, el DT optó por no utilizar a Juanfer, a pesar de que Páez no estaba a disposición.
En esta línea, el periodista Mauro Palacios aseguró en Picado TV: “A mí me dicen que, si a Juanfer no lo miman un poquito más y lo siguen poniendo de suplente en este equipo que juega como juega, es probable que Juanfer Quintero, a mitad de año, tome nuevamente la decisión de irse de River”.
Por lo pronto, el contrato del campeón de América con el Millonario es hasta diciembre de 2027. De igual manera, es un futbolista que se ha caracterizado por tomar decisiones personales que trascienden los vínculos contractuales con los distintos clubes por los que ha pasado.
Habrá que ver qué lugar le da Coudet y si comienza a tener más rodaje en la consideración del entrenador.
Un detalle que no hay que pasar por alto es que Juanfer fue ofrecido al “Chacho” cuando este era DT de Racing, y él optó por no incorporarlo, lo que evidencia que el jugador no es del todo del gusto del entrenador.
Más sobre River de Chacho Coudet
Si bien el nivel de River Plate, dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, aún no es el ideal, siempre resulta más sencillo trabajar a partir de la victoria, y eso es justamente lo que le ocurre al equipo de Núñez.
El cuerpo técnico tuvo varios días para trabajar con gran parte del plantel en Cardales, ya que no hay competencia oficial debido a la fecha FIFA.
Desde la llegada del nuevo entrenador, el Millonario consiguió triunfos ante Huracán, Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto. Gracias a esta racha positiva, se ubica en la segunda posición de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
El próximo compromiso para el conjunto de Núñez será el domingo 5 de abril a las 18:00, cuando reciba a Belgrano en el estadio Monumental.
En lo que respecta a la Copa Sudamericana, River visitará a Blooming de Bolivia el miércoles 8 de abril a las 21:30, dando así inicio a su participación internacional en este 2026.
Se vienen meses exigentes para el equipo de Coudet, que deberá afrontar la fase de grupos del certamen continental, el tramo final del Torneo Apertura y, en el medio, el siempre especial Superclásico frente a Boca.
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