Racing Club venció a San Martín de Formosa por los 32° de final de la Copa Argentina, con gol de Maravilla Martínez, el pasado sábado 28 de marzo. Sin embargo, gran parte de la atención estuvo puesta en lo ocurrido en la previa con el exvolante de Huracán, Matko Miljevic.
¿CUÁL ES LA VERDAD?
Escándalo en Racing: ¿Qué es lo que realmente pasó con Matko Miljevic?
En los últimos días se ha hablado mucho de Racing y Matko Miljevic. ¿Qué fue lo que ocurrió con el ex Huracán?
Si bien la Academia dio una versión oficial sobre su salida de la concentración, algunos periodistas filtraron cuál habría sido el verdadero motivo, en una semana más que sensible: la del clásico ante Independiente.
¿Qué pasó con Matko Miljevic?
El pasado sábado 28 de marzo, Racing le ganó a San Martín de Formosa por Copa Argentina, con gol de Maravilla Martínez.
Sin embargo, también llamó la atención lo ocurrido ese mismo día a raíz del comunicado de la Academia sobre la situación de Matko Miljevic.
"Matko Miljevic se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche por Copa Argentina debido a que el último jueves sufrió un intento de robo y, como consecuencia, padeció algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso-cortante en la cresta ilíaca izquierda. Se decidió que concentrara para seguir de cerca su evolución y realizarle las curaciones correspondientes. Se espera que el lunes pueda reintegrarse al grupo", aseguró el club.
En No Podemos Perder, programa de AZZ conducido por Flavio Azzaro, el periodista Luciano Cofano dio más detalles sobre la situación que habría vivido el ex Huracán.
Según se informó en dicho ciclo, el jugador habría asistido a un local bailable el jueves por la noche y protagonizado una situación violenta que comenzó dentro del establecimiento y continuó en el exterior.
"Miljevic tuvo un episodio dentro del lugar que derivó en un ataque fuera del mismo, el cual le provocó lesiones importantes", aseguró Cofano.
Por su parte, Azzaro agregó: "La información que está trascendiendo es que el jugador, en el boliche, tuvo una actitud desafiante".
Hay polémica en la Academia, aún más teniendo en cuenta que no se trata de una semana cualquiera: se viene el clásico ante Independiente.
Semana clave para Racing de Gustavo Costas
No es una semana cualquiera para Racing Club, dirigido por Gustavo Costas, ya que el próximo sábado 4 de abril disputará el clásico de Avellaneda ante Independiente.
El encuentro se jugará en el estadio Libertadores de América —por lo que la Academia será visitante— y comenzará a las 17:30.
Ambos equipos vienen de ganar en la Copa Argentina. Sin embargo, si se toma como referencia el presente en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, el equipo de Costas llega mejor posicionado que el de Quinteros.
De todos modos, no hay que pasar por alto que este tipo de partidos suele dejar de lado los contextos, por lo que el sábado puede ocurrir cualquier cosa.
Desde el regreso de Costas al club en 2024, Racing no ha perdido ante el Rojo.
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