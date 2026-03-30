Escándalo en Racing: ¿Qué es lo que realmente pasó con Matko Miljevic?

En No Podemos Perder, programa de AZZ conducido por Flavio Azzaro, el periodista Luciano Cofano dio más detalles sobre la situación que habría vivido el ex Huracán.

Según se informó en dicho ciclo, el jugador habría asistido a un local bailable el jueves por la noche y protagonizado una situación violenta que comenzó dentro del establecimiento y continuó en el exterior.

"Miljevic tuvo un episodio dentro del lugar que derivó en un ataque fuera del mismo, el cual le provocó lesiones importantes", aseguró Cofano.

Por su parte, Azzaro agregó: "La información que está trascendiendo es que el jugador, en el boliche, tuvo una actitud desafiante".

Hay polémica en la Academia, aún más teniendo en cuenta que no se trata de una semana cualquiera: se viene el clásico ante Independiente.

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Semana clave para Racing de Gustavo Costas

No es una semana cualquiera para Racing Club, dirigido por Gustavo Costas, ya que el próximo sábado 4 de abril disputará el clásico de Avellaneda ante Independiente.

El encuentro se jugará en el estadio Libertadores de América —por lo que la Academia será visitante— y comenzará a las 17:30.

Ambos equipos vienen de ganar en la Copa Argentina. Sin embargo, si se toma como referencia el presente en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, el equipo de Costas llega mejor posicionado que el de Quinteros.

De todos modos, no hay que pasar por alto que este tipo de partidos suele dejar de lado los contextos, por lo que el sábado puede ocurrir cualquier cosa.

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Desde el regreso de Costas al club en 2024, Racing no ha perdido ante el Rojo.

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