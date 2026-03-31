Boca Juniors tiene como gran objetivo la Copa Libertadores 2026 y ya conoce cuál será su grupo para disputar la fase de grupos, instancia que no juega desde hace tres años. En este contexto, se confirmó que un exjugador del Xeneize tiene el deseo de regresar para afrontar el certamen continental.
"RIQUELME ESTÁ AL TANTO"
Fue figura en Boca y quiere volver para ganar la Copa Libertadores
Festeja Juan Román Riquelme: dicen que un viejo jugador de Boca quiere volver para ganar la Copa Libertadores.
Juan Román Riquelme ya habría comenzado a planificar cuáles podrían ser los refuerzos del club de la Ribera de cara al segundo semestre, y existirían avances significativos con el futbolista en cuestión.
¿Juan Román Riquelme avanza por un ex para la Copa Libertadores?
Si uno repasa las distintas posiciones de Boca, da la impresión de que uno de los sectores que no está del todo bien cubierto es el lateral derecho.
El equipo cuenta con marcadores centrales, laterales, volantes y delanteros, pero en el ya habitual “once de memoria” que comienza a perfilarse en el conjunto de Claudio Úbeda, el principal interrogante aparece en el puesto del número 4.
Marcelo Weigandt no terminó de convencer en los partidos en los que fue titular y Juan Barinaga, si bien cumplió, tampoco logró destacarse.
Por ese motivo, comenzaron a surgir nombres para reforzar esa posición, y hay uno que empezó a tomar fuerza: Nahitan Nández.
Según confirmó el especialista en mercado de pases Germán García Grova: “Nahitan Nández pretende volver a Boca. Juan Román Riquelme está al tanto del interés del futbolista uruguayo. Su cláusula es de 5 millones de euros y, tras el Mundial, ingresará en su último año de contrato con Al Qadsiah, por lo que su salida no es inviable”.
Si bien el uruguayo también puede desempeñarse como volante —posición en la que ya ha jugado en Boca—, también puede hacerlo como lateral derecho. Por su parte, Nahuel Molina aparece como otro de los nombres en carpeta, aunque su gran presente en el Atlético de Madrid lo convierte en una opción menos viable.
En su primer ciclo, Nández llegó a Boca a mediados de 2017 proveniente de Peñarol, de Uruguay. En dos temporadas con la camiseta xeneize, disputó 67 partidos, marcó seis goles y ganó dos títulos: la Superliga 2017/18 y la Supercopa 2018.
Continuidad de Boca de Claudio Úbeda
En estos momentos se está disputando la fecha FIFA, lo que ha provocado que el Boca Juniors de Claudio Úbeda no tenga actividad durante algunos días.
Su último encuentro fue la victoria ante Instituto por el Torneo Apertura de la Liga Profesional, y en el Xeneize ya saben que se acerca la parte más importante del semestre.
En el horizonte aparecen compromisos clave, como la definición del campeonato local, la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y el Superclásico frente a River Plate, partidos que marcarán el rumbo del equipo.
Por lo pronto, el próximo partido de Boca será el jueves 2 de abril a las 20:30, cuando se enfrente a Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes. Además, once mil hinchas del Xeneize podrán estar presentes en el encuentro.
El primer once que paró Úbeda de cara a ese compromiso fue: Brey; Barinaga, Figal, Pellegrino, Braida; Herrera, Delgado, Belmonte, Aranda; Merentiel y Bareiro.
Luego, Boca hará su debut en la Copa Libertadores el martes 7 de abril a las 21:30, cuando visite a Universidad Católica, en lo que será el inicio de un nuevo desafío internacional.
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