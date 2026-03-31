Paredes reveló el deseo de Dybala ante la oferta de Boca: "Él..."

Dybala termina contrato con Roma a finales de junio y todo indica que no habrá renovación, por lo que quedará con el pase en su poder. Es cierto que el cordobés está recibiendo diversas propuestas como la del Galatasaray de Turquía, pero por un deseo familiar la intención del jugador y también el de Oriana Sabatini, su esposa, sería el de regresar a la Argentina.