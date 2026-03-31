El mercado de pases de mitad de año se mueve en Boca. El Xeneize sueña con la séptima Copa Libertadores y para poder lograrlo la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme quiere nombres de calidad y la lista de refuerzos la encabeza Paulo Dybala. En ese sentido, Leandro Paredes fue quien dejó una revelación importante.
LO CONFIRMÓ
Paredes reveló el deseo de Dybala ante la oferta de Boca: "Él..."
En las últimas horas Leandro Paredes habló con el sitio de Conmebol sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca.
En las últimas horas comenzó a circular una entrevista de Leandro Paredes para el sitio oficial de la Copa Libertadores donde mostró su ilusión por afrontar el certamen más importante del continente. Dentro de los diferentes temas que tocó el capitán de Boca habló puntualmente sobre la posibilidad de que Paulo Dybala se sume en junio.
Se sabe que Paulo Dybala y Leandro Paredes tienen una relación personal sumamente estrecha, por lo que cada palabra del capitán de Boca tiene relación con lo que el cordobés le dijo en la intimidad. Es por eso que la última confesión del mediocampista llenó de ilusión a todo el pueblo azul y oro con la chance de que La Joya se convierta en refuerzo.
Leandro Paredes confirmó el deseo de Dybala
“Para mí sería un sueño y para él también. Ojalá pueda estar acá, él tiene mucha ilusión”, aseguró Paredes, dejando en claro que Dybala tiene el deseo de ponerse la camiseta Xeneize. El contexto parece más que favorable para que finalmente el arribo se de en julio pero todo dependerá de cómo avancen las negociaciones en los próximos meses.
Dybala termina contrato con Roma a finales de junio y todo indica que no habrá renovación, por lo que quedará con el pase en su poder. Es cierto que el cordobés está recibiendo diversas propuestas como la del Galatasaray de Turquía, pero por un deseo familiar la intención del jugador y también el de Oriana Sabatini, su esposa, sería el de regresar a la Argentina.
La expectativa en los hinchas es enorme, dentro de la dirigencia de Boca también, el propio Paredes está haciendo mucha fuerza para que su amigo llegue al Xeneize en julio y juntos vayan en búsqueda de la Copa Libertadores, pero todo dependerá de Dybala que en este punto tiene la pelota en su poder y tiene un amplio abanico para definir dónde continuar su carrera.
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