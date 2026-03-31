La provincia de Mendoza y en particular el departamento de Maipú está conmocionado. En las últimas horas se supo que Carlos Pérez, papá de Enzo Pérez, fue detenido por presunto abuso sexual de una nena de 12 años. La denuncia fue realizada por la madre de la menor, quien es además la pareja del detenido.
CONMOCIÓN
Detuvieron al padre de Enzo Pérez acusado de abuso sexual a una nena de 12 años
Carlos Pérez, padre de Enzo Pérez, fue detenido acusado de abuso sexual simple a la hija de su pareja en la provincia de Mendoza.
El arresto se produjo este lunes por la noche luego de que la madre de la menor radicara la denuncia, aunque el hecho se habría dado el pasado sábado por la noche. La madre de la nena de 12 años fue la que realizó la denuncia y posteriormente el papá de Enzo Pérez fue detenido mientras se investiga el hecho.
Según fuentes policiales de Mendoza, la menor acudió a su madre en la noche del lunes para contarle un episodio que habría transcurrido en el domicilio que comparten con Carlos Pérez. Una vez enterada de esta situación se procedió a la denuncia penal correspondiente y la justicia entró en acción con la detención del padre de Enzo Pérez.
La denuncia contra el papá de Enzo Pérez
La menor relató que el pasado sábado bajó a la planta baja del domicilio para buscar un cargador y allí Carlos Pérez la abrazó de manera inapropiada, intentó besarla y además le habría preguntado "cuándo iban a estar juntos". La nena logró zafarse para que la situación no llegue a una escala mayor. La madre no presenció esta situación porque se encontraba en la planta alta del inmueble.
Luego de enterarse de esta situación por palabras de su hija, la madre abandonó la casa que compartía con Carlos Pérez para luego realizar la denuncia en la comisaría y a partir de esto la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, María de las Mercedes Moya, dispuso la inmediata aprehensión del presunto agresor en el domicilio familiar.
Al mismo tiempo el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) se hizo presente para brindar asistencia a la niña y a su familia, donde se buscará realizar un primer informe sobre el estado de la menor y el entorno familiar. La caratula de la causa es abuso deshonesto y Carlos Pérez se encuentra detenido mientras la investigación sigue su curso.
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