Gustavo Costas (Racing) podría robarle a Chacho Coudet (River) su refuerzo más querido

Sin embargo, en No Podemos Perder, programa de AZZ, el conductor Flavio Azzaro aseguró que Racing podría meterse en la negociación: “A Coudet le gusta Simeone, pero no veo grandes chances de que vaya a River después de julio. Hace pocos días, Milito viajó a España y se reunió con el ‘Cholo’ Simeone. Allí le dijo: ‘Si en algún momento Gio tiene ganas de jugar en Racing, que nos lo haga saber’. Racing se puede meter en la pelea”.

Otro dato a tener en cuenta es que Gianluca, hermano del delantero, aseguró que el “9” es hincha de la Academia.

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Se espera una posible novela en el próximo mercado de pases, aunque tampoco se descarta que sea difícil que el futbolista regrese al país en el corto plazo.

Continuidad de River y Racing

Se vienen días y semanas movidas tanto para Racing como para River.

Por el lado del equipo de Gustavo Costas, ya saben que el próximo sábado 4 de abril, desde las 17:30, visitarán a Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda.

Además, debutarán en la Copa Sudamericana el martes 7 de abril, cuando visiten a Independiente Petrolero de Bolivia.

En el Millonario, los dirigidos por Eduardo Coudet buscarán continuar por la senda del triunfo. Acumulan tres victorias consecutivas e intentarán sumar otra en el Torneo Apertura cuando reciban a Belgrano el domingo 5 de abril, desde las 18:00, en el estadio Monumental.

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En cuanto a la competencia continental, el conjunto de Núñez debutará el miércoles 8 de abril, desde las 21:30, en Bolivia ante Blooming.

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