River de Eduardo Chacho Coudet comenzó buenos resultados y el entrenador ya piensa en el segundo semestre, una etapa del año en la que se definirán cosas. En las últimas horas, surgió la posibilidad de que el Millonario incorpore a un jugador en el próximo mercado de pases, aunque aseguran que Racing de Gustavo Costas podría meterse en la negociación.
¿EMPIEZA UNA NOVELA?
Gustavo Costas (Racing) podría robarle a Chacho Coudet (River) su refuerzo más querido
Comienza una novela para el próximo mercado de pases. Nuevamente Racing de Gustavo Costas y River de Chacho Coudet podrían tener una fuerte disputa.
No es menor recordar que, en el último tiempo, la relación entre ambas instituciones no atraviesa su mejor momento —especialmente por el caso de Maximiliano Salas—, por lo que no se descarta que se genere una nueva novela en torno al futbolista que interesa en Núñez.
¿Gustavo Costas le roba un refuerzo a Chacho Coudet?
Desde la llegada de Eduardo Chacho Coudet a River Plate, es sabido que hay dos posiciones que el entrenador pretende reforzar.
Por un lado, el ex DT de Rosario Central busca un arquero y, por otro, un centrodelantero, una posición en la que el Millonario ha evidenciado ciertas carencias.
En los últimos días, se dio a conocer que Giovanni Simeone es el “9” que pica en punta para llegar al club de Núñez. Germán García Grova, por ejemplo, aseguró: “Gio Simeone desea volver a River. El goleador impulsa su regreso al club que lo vio nacer. El delantero es del gusto de Coudet”.
Sin embargo, en No Podemos Perder, programa de AZZ, el conductor Flavio Azzaro aseguró que Racing podría meterse en la negociación: “A Coudet le gusta Simeone, pero no veo grandes chances de que vaya a River después de julio. Hace pocos días, Milito viajó a España y se reunió con el ‘Cholo’ Simeone. Allí le dijo: ‘Si en algún momento Gio tiene ganas de jugar en Racing, que nos lo haga saber’. Racing se puede meter en la pelea”.
Otro dato a tener en cuenta es que Gianluca, hermano del delantero, aseguró que el “9” es hincha de la Academia.
Se espera una posible novela en el próximo mercado de pases, aunque tampoco se descarta que sea difícil que el futbolista regrese al país en el corto plazo.
Continuidad de River y Racing
Se vienen días y semanas movidas tanto para Racing como para River.
Por el lado del equipo de Gustavo Costas, ya saben que el próximo sábado 4 de abril, desde las 17:30, visitarán a Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda.
Además, debutarán en la Copa Sudamericana el martes 7 de abril, cuando visiten a Independiente Petrolero de Bolivia.
En el Millonario, los dirigidos por Eduardo Coudet buscarán continuar por la senda del triunfo. Acumulan tres victorias consecutivas e intentarán sumar otra en el Torneo Apertura cuando reciban a Belgrano el domingo 5 de abril, desde las 18:00, en el estadio Monumental.
En cuanto a la competencia continental, el conjunto de Núñez debutará el miércoles 8 de abril, desde las 21:30, en Bolivia ante Blooming.
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