River Plate está a pocos días del debut de Chacho Coudet, luego de confirmarse que será el reemplazante de Marcelo Gallardo. El primer encuentro será ante Huracán y, en el Millonario, algunos miran de reojo lo que comentaron sobre Maximiliano Salas y Lautaro Rivero.
Repudio en River por lo que revelaron sobre Maximiliano Salas y Lautaro Rivero
El marcador central terminó siendo uno de los titulares durante el ciclo de Gallardo, aunque el Muñeco también le dio lugar a Paulo Díaz (algo inesperado). El delantero, por su parte, no terminó entre los once elegidos por el entrenador para su despedida.
Maximiliano Salas y Lautaro Rivero
Habrá que ver qué pasa en el encuentro ante Huracán, pero un nuevo ciclo suele generar aire fresco en los planteles.
Esto mismo podría suceder con la llegada de Chacho Coudet, que hará que todos los jugadores de River comiencen desde cero.
De igual manera, hay algunos futbolistas que apuntan a ser titulares y uno de ellos es Lautaro Rivero, quien se ganó un lugar en el once inicial durante el ciclo de Marcelo Gallardo.
Maximiliano Salas, quien tiene todos los números para ser suplente, habría chocado en un entrenamiento con el marcador central, que fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina.
Lucho Castañares, periodista de La Página Millonaria, aseguró que el defensor “está tocado” tras el choque, lo que generó revuelo entre los hinchas del Millonario.
Por lo pronto, no parece tratarse de algo grave, aunque algunos usuarios en redes apuntaron contra el exdelantero de Racing.
Debut en River de Chacho Coudet
El pasado 4 de marzo fue el primer entrenamiento de Chacho Coudet al mando de River Plate, que de alguna manera aprovechó el parate dispuesto por la AFA, el cual generó la suspensión de la fecha 9.
El nuevo DT dispuso que el Millonario entrene incluso durante el fin de semana para comenzar a diagramar lo que será el próximo partido.
El primer encuentro de Coudet como entrenador de River será cuando visite a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó (aún resta confirmar si se jugará allí sin público o en otro estadio) el jueves 12 de marzo desde las 21:30.
Hasta el momento no hay demasiada claridad sobre la posible formación que podría utilizar el exentrenador de Rosario Central. Sin embargo, tomando como referencia sus experiencias en el fútbol argentino, es probable que se incline por un esquema 4-1-3-2 o 4-4-2.
De todas maneras, Coudet aseguró en conferencia de prensa que, antes de definir qué sistema táctico utilizará, primero necesita conocer a su plantel y, a partir de eso, tomará una decisión.
En este contexto, el periodista Juan Cortese dio el primer indicio de cuál podría ser el equipo para enfrentar al Globo:
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Juanfer Quintero, Tomás Galván; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.
