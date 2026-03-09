El Pulga Rodríguez jugará en el Club Atlético Ñuñorco, de Tucumán. A sus 41 años, el futbolista pegó un volantazo sorpresivo en su carrera, tan sorpresivo como esas jugadas con las que ha deslumbrado a lo largo de toda su trayectoria.
"ESTOY CERCA DE CASA"
Ni Colón ni el retiro: Pulga Rodríguez firmó con un ignoto club amateur
Tras su salida de Colón y los rumores de retiro, Luis Miguel Pulga Rodríguez confirmó dónde seguirá su carrera a los 41 años.
Para los que pensaban que el Pulga Rodríguez colgaría los botines definitivamente, esa idea debe ser desterrada. Su cierre de 2025 fue algo confuso para todos. Como futbolista de Colón, club al que había regresado para dar una mano en el complejo presente que atraviesa el Sabalero en la Primera Nacional, había jugado su último partido a principios de octubre, apenas 15 minutos.
En el medio, se especulaba con un posible partido de despedida programado para mediados de año. Con el contrato con Colón expirado y sin renovación sobre la mesa, el Pulga Rodríguez encontró un nuevo destino. No en el fútbol profesional -al que, más allá de todo, todavía no le dijo adiós de manera oficial-, sino en la Liga Tucumana.
El Pulga Rodríguez es nuevo jugador del Ñuñorco, un club que juega el campeonato provincial y en donde Rodríguez dio sus primeros pasos como futbolista. Ñuñorco queda en la ciudad de Monteros, al sur de Tucumán.
¿Cómo selló su acuerdo con Ñuñorco? El propio Pulga Rodríguez lo explicó en un video que difundió el club en sus redes sociales:
"Por intermedio de la amistad que tenemos con Mauricio (Ovejero, el presidente), con Panchito (Serra, ex presidente), con los muchachos de Monteros que jugamos hace mucho tiempo juntos. Se dio la posibilidad, estoy cerca de casa y entonces tomé la decisión de aceptar la propuesta de ellos".
Sobre lo estrictamente futbolístico, el ex Atlético Tucumán declaró: "Vamos a iniciar la pretemporada, vamos a ir viendo cómo estamos físicamente, esperemos poder cumplir con las expectativas del entrenador y estar a disposición al inicio del torneo".
La presentación del Pulga Rodríguez como nuevo refuerzo de Ñuñorco
Así lo presentó el conjunto tucumano en sus redes sociales:
"El delantero Luis Miguel Rodríguez se suma a nuestra institución para aportar toda su jerarquía y experiencia. El ídolo de Atlético Tucumán y con un recordado paso por Colón de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima (LP) y por la Selección Argentina, hoy comienza un nuevo desafío con estos gloriosos colores. Gracias por ser parte del presente y también de la historia del Tigre".