Ni Colón ni el retiro: Pulga Rodríguez firmó con un ignoto club amateur

fe5d7d13-124b-43d1-9861-faec67bd28be Rodríguez, con la camiseta de Central Córdoba, uno de los 7 clubes en los que jugó Foto NA

"Por intermedio de la amistad que tenemos con Mauricio (Ovejero, el presidente), con Panchito (Serra, ex presidente), con los muchachos de Monteros que jugamos hace mucho tiempo juntos. Se dio la posibilidad, estoy cerca de casa y entonces tomé la decisión de aceptar la propuesta de ellos".

Se dio la posibilidad, estoy cerca de casa y entonces tomé la decisión de aceptar la propuesta de ellos Se dio la posibilidad, estoy cerca de casa y entonces tomé la decisión de aceptar la propuesta de ellos

Sobre lo estrictamente futbolístico, el ex Atlético Tucumán declaró: "Vamos a iniciar la pretemporada, vamos a ir viendo cómo estamos físicamente, esperemos poder cumplir con las expectativas del entrenador y estar a disposición al inicio del torneo".

La presentación del Pulga Rodríguez como nuevo refuerzo de Ñuñorco

Así lo presentó el conjunto tucumano en sus redes sociales:

"El delantero Luis Miguel Rodríguez se suma a nuestra institución para aportar toda su jerarquía y experiencia. El ídolo de Atlético Tucumán y con un recordado paso por Colón de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima (LP) y por la Selección Argentina, hoy comienza un nuevo desafío con estos gloriosos colores. Gracias por ser parte del presente y también de la historia del Tigre".

+ de Golazo24