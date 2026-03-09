Chaco For Ever lucha por no desaparecer: "No se cuánto podemos resistir"

"Nuestra realidad económica hoy es preocupante. For Ever necesita 200 millones por mes. Son 150 millones de sueldos, 25 de alquiler y 25 de viajes. Entre aportes de AFA y del Gobierno provincial, el club reúne cerca de 80 millones de pesos mensuales. Los recursos no alcanzan, la gente no acompaña y los ingresos cada vez son menos", señaló el mandatario sobre la realidad de su club, que cuenta únicamente con fútbol masculino y femenino.

Escena del partido que están jugando Sarmiento y Chaco For ever por la Copa Argentina - Foto NA Chaco For Ever vs. Sarmiento, en un partido por Copa Argentina. El Albinegro es un habitué del certamen federal FOTO NA

Lo de que "la gente no acompaña" refiere a la masa societaria. Según explicó el presidente, "el club cuenta con 1500 socios activos, aproximadamente, y para equilibrar los gastos debería al menos haber 5000".

En ese sentido, si el aforo es demasiado reducido, jugar de local puede terminar siendo un dolor de cabeza y dejar los números en negativo. "Entre árbitros, planilla, operativo policial y seguridad privada, gastás casi siete millones y recaudás cinco. Quedás abajo", explicó.

"Tenemos convenios que equivalen a 700 millones por mes, pero los pagos se atrasan por cuestiones burocráticas", aseguró.

Chaco For Ever nació un 27 de julio de 1913. Recorrió Torneos Nacionales entre fines de la década del '80 y principios de los '90. Es el equipo más popular de Resistencia, capital chaqueña.

La crisis financiera actual no es, en realidad, la primera. Tal como consta en la historia oficial del club, registran el 19 de febrero del año 2011 como una "fecha histórica", ya que en aquella oportunidad al Albinegro logró recuperar "su identidad institucional, luego de haber estado bajo una situación de quiebra, durante doce años".

