La crisis financiera que atraviesa Chaco For Ever tiene al club al borde de la desaparición. La histórica institución de Chaco, que milita en la Primera Nacional, no puede afrontar los costos que le demandan los partidos, los viajes, sueldos y más, y su presidente acaba de dejar declaraciones preocupantes.
CRISIS FINANCIERA
Chaco For Ever lucha por no desaparecer: "No se cuánto podemos resistir"
Chaco For Ever, de la Primera Nacional, es el club más más popular de la provincia norteña. "No se cuánto podemos resistir", dijo su presidente.
En diálogo con Radio Master FM 89.9, Héctor Gómez reveló el complejo panorama de Chaco For Ever y puso en duda su futuro: "No se cuánto podemos resistir en lo económico", dijo el presidente a la prensa.
Si la temporada pasada el equipo Albinegro tenía a toda Resistencia entusiasmada con la clasificación al Reducido de la Primera Nacional y soñaban con el tan ansiado ascenso a la Liga Profesional, el comienzo de 2026 ha sido un baño de realidad durísimo.
"La gente no acompaña y los ingresos cada vez son menos": la crisis de Chaco For Ever
Es que lo que sucede dentro de los límites de la línea de cal puede ser lo más importante para la pasión del hincha, pero para sostener la infraestructura de un club se necesita de mucho más que la pelota. Héctor Gómez lo dejó clarísimo.
"Nuestra realidad económica hoy es preocupante. For Ever necesita 200 millones por mes. Son 150 millones de sueldos, 25 de alquiler y 25 de viajes. Entre aportes de AFA y del Gobierno provincial, el club reúne cerca de 80 millones de pesos mensuales. Los recursos no alcanzan, la gente no acompaña y los ingresos cada vez son menos", señaló el mandatario sobre la realidad de su club, que cuenta únicamente con fútbol masculino y femenino.
Lo de que "la gente no acompaña" refiere a la masa societaria. Según explicó el presidente, "el club cuenta con 1500 socios activos, aproximadamente, y para equilibrar los gastos debería al menos haber 5000".
En ese sentido, si el aforo es demasiado reducido, jugar de local puede terminar siendo un dolor de cabeza y dejar los números en negativo. "Entre árbitros, planilla, operativo policial y seguridad privada, gastás casi siete millones y recaudás cinco. Quedás abajo", explicó.
"Tenemos convenios que equivalen a 700 millones por mes, pero los pagos se atrasan por cuestiones burocráticas", aseguró.
Chaco For Ever nació un 27 de julio de 1913. Recorrió Torneos Nacionales entre fines de la década del '80 y principios de los '90. Es el equipo más popular de Resistencia, capital chaqueña.
La crisis financiera actual no es, en realidad, la primera. Tal como consta en la historia oficial del club, registran el 19 de febrero del año 2011 como una "fecha histórica", ya que en aquella oportunidad al Albinegro logró recuperar "su identidad institucional, luego de haber estado bajo una situación de quiebra, durante doce años".