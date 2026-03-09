Científicos sacudidos por fenómeno de El Niño 2026: "Las señales apuntan..."

El fenómeno El Niño parece estar dando señales de que está cada vez más cerca y los científicos del clima comienzan a encender las alarmas por lo que podría ocurrir si se manifiesta. Y es que, se espera que tenga consecuencias severas en todo el planeta Tierra, incluso se habla de un evento súper fuerte.
Advertencia sobre fenómeno El Niño pone a temblar al planeta
Organismos especializados y científicos del clima están siguiendo muy de cerca todas las señales que apuntan a que el fenómeno El Niño podría desarrollarse en este 2026.
De acuerdo con las nuevas predicciones, este evento climático reúne todas las características de un súper fenómeno El Niño.
"El planeta podría experimentar un fenómeno de El Niño fuerte o incluso uno súper fuerte a finales de este año, que podría rivalizar con los más fuertes de la historia, según nuevos datos climáticos publicados recientemente por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF)", indica The Washington Post.
Esta advertencia coincide con la última información de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de que El Niño podría regresar con fuerza este año.
La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, señaló que la comunidad científica "seguirá vigilando de cerca la evolución en los próximos meses para orientar la toma de decisiones", recoge la AFP.
De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), El Niño se caracteriza por temperaturas oceánicas inusualmente cálidas en el Pacífico Ecuatorial, a diferencia de La Niña, que se caracteriza por temperaturas oceánicas inusualmente frías en el Pacífico Ecuatorial.
Este último organismo indicó que se espera una transición de La Niña neutral en febrero-abril de 2026 (60% de probabilidad), y que para finales del verano y más allá, hay una probabilidad del 50-60% de formación de El Niño.
Científicos del clima alertan sobre lo que podría ocurrir con el fenómeno El Niño
El Niño generalmente tiene importantes consecuencias para el clima a nivel mundial y los científicos ya lo han advertido.
Aunque aún no se sabe que tan severo podría ser, algunos especialistas han avisado que existe una posibilidad de que el fenómeno de El Niño de este año contribuya a que las temperaturas globales alcancen niveles récord.
"Uf. Todas las señales apuntan cada vez más a un fenómeno de El Niño significativo, si no fuerte, a muy fuerte", escribió el científico climático Daniel Swain en su cuenta de X (anteriormente Twitter)
"Tendré más que decir en las próximas semanas y meses, pero por ahora solo diré que es cada vez más probable que se convierta en un importante factor climático, tanto a nivel regional como global, en 2026-2027", agregó.
Por su parte, el científico del clima, Zeke Hausfather, publicó: "Se acerca El Niño".
Y siguió: "Esto elevaría nuestra estimación de las temperaturas globales de 2026 (aunque todavía es poco probable que supere a 2024 como el año más cálido) y haría que 2027 sea muy probablemente el año más cálido registrado dado el desfase histórico entre ENSO y la temperatura de la superficie".
Ahora, acerca del impacto de El Niño en los países tropicales de Sudamérica, The Washington Post adelanta que, probablemente, sufrirán un calor y/o una humedad extremos, coincidiendo con un aumento de las temperaturas del mar tropical y/o sequía en algunas zonas.
