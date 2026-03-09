Nuevo tratamiento contra el Parkinson acapara la atención de todo el mundo luego de que Japón le otorgara una aprobación provisional. Se trata de una innovadora terapia con células madre para la enfermedad de Parkinson, el trastorno que afecta a más de 8,5 millones de personas en el mundo.
CÉLULAS MADRE
Hay nueva forma de tratar el Parkinson: Japón acaba de aprobarla
Este nuevo tratamiento contra la enfermedad de Parkinson aprobado en Japón es único en el mundo, según su fabricante.
Lo último contra el Parkinson
La farmacéutica Sumitomo Pharma ha obtenido la autorización temporal para fabricar y comercializar un medicamento derivado de células iPS contra el Parkinson: la terapia con células nerviosas dopaminérgicas "Amchepry".
De acuerdo con la compañía, es el "primer medicamento regenerativo del mundo derivado de células iPS".
"Se trata de una terapia para la enfermedad de Parkinson que consiste en trasplantar células madre al cerebro del paciente", detalla DW.
La Enciclopedia Britannica indica que, "la célula madre pluripotente inducida (iPS) es una célula inmadura que se genera a partir de una célula adulta (madura) y que ha recuperado la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de célula del cuerpo".
"Las células madre pluripotentes inducidas (células iPS) difieren de las células madre embrionarias (células ES)", agregan.
Cómo tratar el Parkinson
La aprobación temporal de Amchepry para el Parkinson se basó en datos de un estudio clínico realizado por el Hospital Universitario de Kioto.
La investigación fue publicada en Nature y mostró que el tratamiento mejoró los síntomas de pacientes con Parkinson.
En el estudio participaron siete pacientes con Parkinson de entre 50 y 69 años, quienes "recibieron un trasplante bilateral de progenitores dopaminérgicos derivados de células PS inducidas (iPS)".
Los pacientes sometidos a esta terapia "sobrevivieron, produjeron dopamina y no formaron tumores, lo que sugiere seguridad y posibles beneficios clínicos para la enfermedad de Parkinson", concluyeron los investigadores.
Se necesitan más estudios
Sumitomo Pharma presentó su solicitud de autorización de fabricación y comercialización de "Amchepry" el 5 de agosto de 2025 y obtuvo una aprobación condicional y por tiempo limitado, a partir del 6 de marzo de 2026.
Para conseguir la aprobación completa, la empresa debe recopilar más datos clínicos.
En ese sentido, han anunciado que realizarán "un estudio clínico posterior a la comercialización y una vigilancia posterior a la comercialización".
"Sumitomo Pharma y RACTHERA tienen como objetivo ofrecer a los pacientes con enfermedad de Parkinson una nueva opción de tratamiento que se diferencie de las farmacoterapias convencionales y contribuir aún más a los avances en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson", agregaron.
"Espero que esto suponga un alivio para los pacientes no solo de Japón, sino de todo el mundo", dijo el ministro japonés de Sanidad, Trabajo y Bienestar, Kenichiro Ueno, en declaraciones detalladas por Jiji Press.
Japón también aprobó una terapia con lámina de células musculares cardíacas "ReHeart" de la startup tokiota Cuorips Inc. para trastornos cardíacos.
Síntomas del Parkinson
Ahora bien, en medio de los avances, siempre es bueno recordar los síntomas de la enfermedad de Parkinson a tener en cuenta.
Los síntomas generales del Parkinson, según MedlinePlus, pueden abarcar:
- Problemas con el equilibrio y la marcha
- Músculos rígidos
- Achaques y dolores musculares
- Presión arterial baja al levantarse
- Postura encorvada
- Estreñimiento
- Sudoración y no ser capaz de controlar la temperatura corporal
- Parpadeo lento o poco frecuente
- Dificultad para tragar
- Babeo
- Habla más tranquila y lenta, y voz monótona
- Falta de expresión facial (como si estuviera usando una máscara)
- Incapacidad para escribir claramente o la letra es muy pequeña (micrografía)
