Hay nueva forma de tratar el Parkinson: Japón acaba de aprobarla

"Las células madre pluripotentes inducidas (células iPS) difieren de las células madre embrionarias (células ES)", agregan.

Cómo tratar el Parkinson

La aprobación temporal de Amchepry para el Parkinson se basó en datos de un estudio clínico realizado por el Hospital Universitario de Kioto.

La investigación fue publicada en Nature y mostró que el tratamiento mejoró los síntomas de pacientes con Parkinson.

En el estudio participaron siete pacientes con Parkinson de entre 50 y 69 años, quienes "recibieron un trasplante bilateral de progenitores dopaminérgicos derivados de células PS inducidas (iPS)".

Los pacientes sometidos a esta terapia "sobrevivieron, produjeron dopamina y no formaron tumores, lo que sugiere seguridad y posibles beneficios clínicos para la enfermedad de Parkinson", concluyeron los investigadores.

Parkinson.jpg Los casos de Parkinson están aumentando rápidamente, según la OMS.

Se necesitan más estudios

Sumitomo Pharma presentó su solicitud de autorización de fabricación y comercialización de "Amchepry" el 5 de agosto de 2025 y obtuvo una aprobación condicional y por tiempo limitado, a partir del 6 de marzo de 2026.

Para conseguir la aprobación completa, la empresa debe recopilar más datos clínicos.

En ese sentido, han anunciado que realizarán "un estudio clínico posterior a la comercialización y una vigilancia posterior a la comercialización".

"Sumitomo Pharma y RACTHERA tienen como objetivo ofrecer a los pacientes con enfermedad de Parkinson una nueva opción de tratamiento que se diferencie de las farmacoterapias convencionales y contribuir aún más a los avances en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson", agregaron.

"Espero que esto suponga un alivio para los pacientes no solo de Japón, sino de todo el mundo", dijo el ministro japonés de Sanidad, Trabajo y Bienestar, Kenichiro Ueno, en declaraciones detalladas por Jiji Press.

Japón también aprobó una terapia con lámina de células musculares cardíacas "ReHeart" de la startup tokiota Cuorips Inc. para trastornos cardíacos.

Síntomas del Parkinson

Ahora bien, en medio de los avances, siempre es bueno recordar los síntomas de la enfermedad de Parkinson a tener en cuenta.

Los síntomas generales del Parkinson, según MedlinePlus, pueden abarcar:

Problemas con el equilibrio y la marcha

Músculos rígidos

Achaques y dolores musculares

Presión arterial baja al levantarse

Postura encorvada

Estreñimiento

Sudoración y no ser capaz de controlar la temperatura corporal

Parpadeo lento o poco frecuente

Dificultad para tragar

Babeo

Habla más tranquila y lenta, y voz monótona

Falta de expresión facial (como si estuviera usando una máscara)

Incapacidad para escribir claramente o la letra es muy pequeña (micrografía)

