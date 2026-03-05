100% EFECTIVO
Ciencia: Sale a la luz el plan de la NASA para vivir en la Luna gracias a un hito histórico
La NASA superó una prueba histórica en febrero de 2026: convirtió el polvo de la Luna en oxígeno puro usando luz solar concentrada. Ciencia total.
¿Cómo lo hacen? La ciencia explicó
El proyecto se llama CaRD (Carbothermal Reduction Demonstration) y su objetivo es simple pero revolucionario: extraer el oxígeno que ya existe en el suelo lunar, sin traerlo desde la Tierra.
El regolito —ese polvo que cubre la superficie de la Luna— contiene casi un 45% de oxígeno atrapado en minerales. Para liberarlo, el sistema usa espejos de alta precisión que concentran la luz solar y calientan el suelo hasta unos 1.800 °C. Sin electricidad, sin combustible externo.
Ese calor extremo desencadena una reacción química: al inyectar gas con carbono sobre el material fundido, el carbono "roba" el oxígeno de los silicatos y forma monóxido de carbono. Luego, ese gas pasa por un proceso secundario que separa el carbono —que se recicla— y libera oxígeno puro.
Una estación de servicio interplanetaria
Este avance es clave dentro del concepto que la NASA llama ISRU (utilización de recursos in situ): producir en el lugar lo que necesitás, en lugar de cargarlo todo desde acá.
El oxígeno que se obtenga no solo servirá para que los astronautas respiren. Su uso principal será como combustible para los cohetes, lo que permitiría repostar naves en la Luna antes de partir hacia Marte.
El prototipo integrado —desarrollado por Sierra Space, el Centro Glenn, Composite Mirror Applications y el Centro Espacial Kennedy— alcanzó en febrero el llamado Nivel de Madurez Tecnológica 6 (TRL 6). Eso significa que ya está listo para probarse en el espacio real, en el marco del programa Artemis.
La Luna dejó de ser solo un destino. Ahora es una escala.
