Ciencia: Sale a la luz el plan de la NASA para vivir en la Luna gracias a un hito histórico

Una estación de servicio interplanetaria

Este avance es clave dentro del concepto que la NASA llama ISRU (utilización de recursos in situ): producir en el lugar lo que necesitás, en lugar de cargarlo todo desde acá.

El oxígeno que se obtenga no solo servirá para que los astronautas respiren. Su uso principal será como combustible para los cohetes, lo que permitiría repostar naves en la Luna antes de partir hacia Marte.

image

El prototipo integrado —desarrollado por Sierra Space, el Centro Glenn, Composite Mirror Applications y el Centro Espacial Kennedy— alcanzó en febrero el llamado Nivel de Madurez Tecnológica 6 (TRL 6). Eso significa que ya está listo para probarse en el espacio real, en el marco del programa Artemis.

La Luna dejó de ser solo un destino. Ahora es una escala.

