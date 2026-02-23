Científicos creen que algunos casos de autismo podrían prevenirse: Cómo

Ahora, algunos científicos creen que el autismo puede ser prevenible en algunos casos, y específicamente están observando de cerca los primeros 1.300 días, un período clave en el desarrollo humano.

La obstetra Jeanne Conry, apunta The Washington Post, actualmente está ayudando a liderar una iniciativa educativa destinada a alertar a las mujeres sobre su exposición a toxinas, estrés e infecciones durante este período.

Conry, al igual que otros científicos, creen que lo que sucede en los 1.300 días puede influir en el desarrollo de un niño.

“Cuanto más investigamos, más vínculos vemos entre diferentes exposiciones químicas y el autismo, así que si reducimos esos vínculos, idealmente reduciremos los casos”, dijo.

Estudios sobre la posible prevención de algunos casos de autismo

Esta idea que persiguen algunos científicos se basa en algunos estudios que vinculan las exposiciones ambientales con el autismo. Aunque la evidencia no es definitiva, ha sembrado un debate en la ciencia.

The Washignton Post cita un par de estudios al respecto.

Un artículo revisado por pares, publicado en diciembre (...) propone una teoría de los "tres impactos" que sugiere que la susceptibilidad genética, combinada con la exposición ambiental y un período prolongado de estrés fisiológico, contribuye al autismo.

Dos estudios recientes descubrieron que los padres con los niveles más altos de una sensibilidad inusual a sustancias químicas cotidianas (como el moho tóxico), incluso en niveles bajos, medidos a través de patrones de síntomas autoinformados y cuestionarios validados, tenían entre dos y 5,7 veces más probabilidades de informar que tenían un hijo con autismo.

No todos están a favor

Otros científicos piden cautela al respecto y creen que la evidencia aún no es sólida.

Según Helen Tager-Flusberg, directora del Centro para la Excelencia en la Investigación del Autismo de la Universidad de Boston y fundadora de una coalición de científicos especializados en autismo, hay poca evidencia de que intervenciones específicas durante el período preconcepcional puedan marcar una diferencia significativa. Pide investigación más rigurosa.

En cambio, cree que existe evidencia más sólida de otros factores de riesgo del autismo, como la genética y la edad de los padres.

David Beversdorf, profesor de la Universidad de Missouri que estudia el autismo y el estrés, también se muestra reticente. Él alega que la evidencia disponible es limitada.

"Aún no tenemos pruebas para decir qué hacer, lo que convierte el consejo en algo 'asustador'", dijo. "Me pondría nervioso llegar tan lejos".

En lo que si coincide la comunidad científica es en que ginecólogos asesoren a las pacientes sobre dieta y ejercicio antes de la concepción.

Estudios han vinculado los hábitos durante los 1.300 días con la obesidad, el asma, los cánceres infantiles, y muchos otros problemas.

