La campaña por la presidencia del FC Barcelona sumó un nuevo frente inesperado. En plena recta hacia las elecciones, un socio del club presentó ante la Audiencia Nacional una denuncia contra Joan Laporta por presunto blanqueo de capitales y cobro de comisiones indebidas, además de otras posibles irregularidades vinculadas a la gestión.
CLIMA TENSO EN CAN BARÇA
Joan Laporta, denunciado por presunto blanqueo y cobro de comisiones en plena campaña electoral
La acusación fue presentada ante la Audiencia Nacional e incluye presuntas irregularidades en operaciones estratégicas del FC Barcelona.
La presentación, registrada telemáticamente y acompañada por un extenso escrito con documentación adjunta, no solo apunta al actual presidente sino también a miembros de su entorno directivo y a su hermano, Xavier Laporta. El denunciante sostiene que en diversas operaciones estratégicas del club se habrían canalizado pagos irregulares a través de un entramado societario con ramificaciones internacionales.
El momento elegido no es menor. La acusación irrumpe en medio de la disputa electoral con Víctor Font, en una campaña que ya venía tensionada por el eje simbólico de Lionel Messi y por el debate sobre la gestión económica del club. Ahora, el foco se desplaza hacia los tribunales, añadiendo una dimensión judicial a una pelea que hasta ahora se movía en el terreno político y emocional.
Las operaciones bajo sospecha
Según la denuncia difundida por El Periodico, el foco está puesto en cinco movimientos clave de la gestión reciente del FC Barcelona. El denunciante cuestiona la venta de activos digitales vinculados a Barça Vision, la adjudicación del contrato de telecomunicaciones del nuevo Camp Nou sin concurso público y la compra de asientos VIP por parte de una de las compañías implicadas en esa operación.
También se señala la concesión de las obras del estadio a la constructora turca Limak y el pago de comisiones relacionadas con la renovación del acuerdo de patrocinio con Nike. La hipótesis planteada sostiene que parte de esos contratos habría servido para canalizar pagos irregulares mediante sociedades radicadas fuera de España.
En concreto, la denuncia habla de un supuesto entramado empresarial con conexiones en Chipre, Croacia, Estonia y Dubái, a través del cual el dinero habría salido del circuito habitual de proveedores para posteriormente reingresar como ingresos formalmente lícitos. Se trata, por ahora, de acusaciones que deberán ser evaluadas por la Justicia y que no cuentan con pronunciamiento judicial firme.
La acusación salpica a la cúpula del FC Barcelona
La denuncia no apunta únicamente a Joan Laporta. En el escrito presentado ante la Audiencia Nacional también figuran miembros de su entorno directivo, entre ellos el presidente en funciones Rafael Yuste; la exvicepresidenta institucional Maria Elena Fort; el exvicepresidente económico Eduard Romeu; el extesorero Ferran Olivé; el secretario de la junta Josep Cubells; el director financiero Manel del Río; el responsable de compliance Sergi Atienza; y el jefe de los servicios jurídicos, Pere Lluís Mellado. Asimismo, aparece mencionado Xavier Laporta, hermano del presidente y vinculado a la sociedad Capital Planet SL.
Que el listado incluya a parte de la cúpula directiva amplifica el impacto político del caso. No se trata solo de una acusación individual, sino de un señalamiento que alcanza a la estructura de gobierno del FC Barcelona en pleno proceso electoral.
El efecto en la campaña es inmediato. Laporta disputa la presidencia frente a Víctor Font en unos comicios atravesados por el debate sobre la gestión económica, la remodelación del estadio y la herida abierta por la salida de Lionel Messi. Hasta ahora, la oposición había centrado su estrategia en el plano simbólico y emocional; con esta denuncia, el eje se traslada también al terreno judicial.
En ese escenario, la disputa deja de ser únicamente relato contra relato. La investigación, si prospera, puede alterar el clima electoral y forzar a Laporta a defender su gestión no solo ante los socios, sino también ante los tribunales.
