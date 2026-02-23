Joan Laporta, denunciado por presunto blanqueo y cobro de comisiones en plena campaña electoral

El 24 de septiembre de 1957 se inauguró el Camp Nou. (Imagen: FC Barcelona) El estadio que marcó una era en el FC Barcelona vuelve al centro del debate en un momento institucional delicado.

En concreto, la denuncia habla de un supuesto entramado empresarial con conexiones en Chipre, Croacia, Estonia y Dubái, a través del cual el dinero habría salido del circuito habitual de proveedores para posteriormente reingresar como ingresos formalmente lícitos. Se trata, por ahora, de acusaciones que deberán ser evaluadas por la Justicia y que no cuentan con pronunciamiento judicial firme.

La acusación salpica a la cúpula del FC Barcelona

La denuncia no apunta únicamente a Joan Laporta. En el escrito presentado ante la Audiencia Nacional también figuran miembros de su entorno directivo, entre ellos el presidente en funciones Rafael Yuste; la exvicepresidenta institucional Maria Elena Fort; el exvicepresidente económico Eduard Romeu; el extesorero Ferran Olivé; el secretario de la junta Josep Cubells; el director financiero Manel del Río; el responsable de compliance Sergi Atienza; y el jefe de los servicios jurídicos, Pere Lluís Mellado. Asimismo, aparece mencionado Xavier Laporta, hermano del presidente y vinculado a la sociedad Capital Planet SL.

Que el listado incluya a parte de la cúpula directiva amplifica el impacto político del caso. No se trata solo de una acusación individual, sino de un señalamiento que alcanza a la estructura de gobierno del FC Barcelona en pleno proceso electoral.

El efecto en la campaña es inmediato. Laporta disputa la presidencia frente a Víctor Font en unos comicios atravesados por el debate sobre la gestión económica, la remodelación del estadio y la herida abierta por la salida de Lionel Messi. Hasta ahora, la oposición había centrado su estrategia en el plano simbólico y emocional; con esta denuncia, el eje se traslada también al terreno judicial.

En ese escenario, la disputa deja de ser únicamente relato contra relato. La investigación, si prospera, puede alterar el clima electoral y forzar a Laporta a defender su gestión no solo ante los socios, sino también ante los tribunales.

