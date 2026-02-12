SANCIÓN INTERNACIONAL
La FIFA podría castigar al Athletic: el supuesto error que lo dejaría sin fichar en tres mercados
El club aparece en el registro de sanciones de la FIFA por una posible discrepancia en derechos de formación de un juvenil recién incorporado.
De confirmarse en esos términos, la medida impediría al Athletic Club incorporar futbolistas durante tres ventanas de mercado. El organismo internacional incluye en ese registro a entidades que enfrentan disputas vinculadas a incumplimientos regulatorios o conflictos en procesos de transferencia y formación. Por ahora, no hay una comunicación oficial detallando el alcance definitivo del caso.
En Bilbao, la situación se vincularía a una discrepancia en los derechos de formación de un jugador de categorías inferiores recientemente incorporado a la estructura del club. Se trataría de un alevín procedente del Baskauri, central de 11 años que también estaba en la órbita de la Real Sociedad y el Villarreal. El Athletic, fiel a su política histórica de captación vinculada al territorio, habría seguido los protocolos habituales de incorporación, por lo que en el entorno rojiblanco confían en que el asunto pueda resolverse en breve y no derive en una sanción efectiva.
Jon Martínez, el juvenil en el centro del posible conflicto
La situación estaría vinculada, según distintas informaciones, a la reciente incorporación de Jon Martínez, futbolista de categoría alevín procedente del Baskauri. El central, de 11 años, habría sido captado por el Athletic Club hace apenas unos días, en una operación que también despertó el interés de la Real Sociedad y el Villarreal CF.
El posible conflicto estaría relacionado con una discrepancia en los derechos de formación del menor. Así lo publicaron distintos medios deportivos, entre ellos Marca y OneFootball, mientras que el diario vasco Deia señaló ese punto como el origen del problema administrativo que habría derivado en la inclusión del club en el registro de la FIFA.
Desde el entorno rojiblanco sostienen que la incorporación se realizó siguiendo los protocolos habituales y dentro de la política de captación territorial que históricamente caracteriza al Athletic. Por eso, en Bilbao confían en que el asunto pueda resolverse en breve y que la situación no termine traduciéndose en una sanción efectiva que afecte al mercado.
La filosofía Athletic: por qué solo ficha jugadores vascos
El caso adquiere una dimensión especial por la identidad misma del Athletic Club. Desde finales del siglo XIX, el club mantiene una política única en el fútbol europeo: solo incorpora futbolistas nacidos o formados en Euskal Herria, es decir, en el País Vasco y territorios vinculados culturalmente a la región.
No se trata únicamente del lugar de nacimiento, sino del proceso formativo. El Athletic puede fichar jugadores que hayan crecido futbolísticamente en clubes del territorio vasco, aunque su origen familiar sea otro. Esa es la clave que explica casos como el de los hermanos Iñaki Williams y Nico Williams, cuyos padres son ghaneses. Ambos nacieron en España y se formaron en la cantera rojiblanca tras crecer en el País Vasco (Iñaki en Bilbao y Nico en Pamplona, dentro del entorno formativo del club), por lo que cumplen plenamente con la filosofía institucional.
La política, conocida popularmente como “la filosofía Athletic”, no es una norma impuesta por la FIFA ni por LaLiga, sino una decisión histórica del propio club. Por eso, cualquier conflicto relacionado con derechos de formación resulta especialmente sensible en Bilbao: el modelo deportivo del Athletic no gira en torno a grandes fichajes internacionales, sino a la captación y desarrollo de talento local.
-----------------
+ EN GOLAZO24
Ya son siete en total: Thomas Partey suma dos nuevas acusaciones de violación
Archivos de Jeffrey Epstein: Franck Ribéry aparece en los documentos y se reabren viejas polémicas
Punto final a la Superliga: el Real Madrid firma la paz con la UEFA y abandona el proyecto
Riquelme fue denunciado por fraude en Boca: "Creó un mercado negro"