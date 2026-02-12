La FIFA podría castigar al Athletic: el supuesto error que lo dejaría sin fichar en tres mercados

Desde el entorno rojiblanco sostienen que la incorporación se realizó siguiendo los protocolos habituales y dentro de la política de captación territorial que históricamente caracteriza al Athletic. Por eso, en Bilbao confían en que el asunto pueda resolverse en breve y que la situación no termine traduciéndose en una sanción efectiva que afecte al mercado.

La filosofía Athletic: por qué solo ficha jugadores vascos

El caso adquiere una dimensión especial por la identidad misma del Athletic Club. Desde finales del siglo XIX, el club mantiene una política única en el fútbol europeo: solo incorpora futbolistas nacidos o formados en Euskal Herria, es decir, en el País Vasco y territorios vinculados culturalmente a la región.

No se trata únicamente del lugar de nacimiento, sino del proceso formativo. El Athletic puede fichar jugadores que hayan crecido futbolísticamente en clubes del territorio vasco, aunque su origen familiar sea otro. Esa es la clave que explica casos como el de los hermanos Iñaki Williams y Nico Williams, cuyos padres son ghaneses. Ambos nacieron en España y se formaron en la cantera rojiblanca tras crecer en el País Vasco (Iñaki en Bilbao y Nico en Pamplona, dentro del entorno formativo del club), por lo que cumplen plenamente con la filosofía institucional.

nico williams.jpg Nico Williams, uno de los emblemas actuales del Athletic y ejemplo de la histórica filosofía de cantera del club rojiblanco.

La política, conocida popularmente como “la filosofía Athletic”, no es una norma impuesta por la FIFA ni por LaLiga, sino una decisión histórica del propio club. Por eso, cualquier conflicto relacionado con derechos de formación resulta especialmente sensible en Bilbao: el modelo deportivo del Athletic no gira en torno a grandes fichajes internacionales, sino a la captación y desarrollo de talento local.

