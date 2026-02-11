Punto final a la Superliga: el Real Madrid firma la paz con la UEFA y abandona el proyecto

El nuevo acuerdo de principios, pactado entre el Madrid, la UEFA y la European Football Clubs (EFC), allana el camino para resolver esos diferendos sin prolongar el pulso en los tribunales. El texto consensuado pone el foco en tres ejes: respeto al mérito deportivo, sostenibilidad económica a largo plazo (uno de los pilares del discurso de la Superliga) y mejora de la experiencia del aficionado mediante innovación tecnológica. Traducido: reintegración plena al ecosistema UEFA y cierre ordenado de la confrontación institucional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2021585262069903593?s=20&partner=&hide_thread=false Comunicado Oficial: la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 11, 2026

¿Otro flanco abierto para Florentino?

La decisión también tiene lectura interna. La Superliga fue durante años una bandera personal de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y titular de Grupo ACS. Más que un proyecto deportivo, fue una apuesta estratégica para reconfigurar el equilibrio de poder frente a la UEFA y consolidar a los grandes clubes como eje económico del sistema. Por eso, el abandono no es solo institucional: es también simbólico.

En determinados sectores del madridismo y del ecosistema futbolístico europeo, la salida es interpretada como un retroceso táctico. La idea que durante años se presentó como inevitable terminó diluyéndose sin haberse materializado. Para algunos analistas, el presidente sobreestimó su capacidad de presión y subestimó la resistencia política, mediática y social que generó el proyecto desde su anuncio en 2021.

El cierre, además, deja una arista incómoda para el madridismo: el vínculo de cercanía estratégica con el FC Barcelona. Durante el pulso con la UEFA, el club blanco sostuvo al Barça como socio indispensable y, en plena crisis financiera azulgrana, facilitó un préstamo cercano a los 517 millones de euros para apuntalar la reconstrucción deportiva que encabezaban Joan Laporta y Mateu Alemany. El movimiento fue interpretado entonces como un respaldo mutuo dentro del frente común de la Superliga. Hoy, con el Barcelona fuera del proyecto y el Madrid firmando su retirada definitiva, aquella asistencia adquiere otra dimensión política: el aliado y, ante todo, el rival histórico, se bajó primero y la apuesta estratégica quedó sin sustento.

Nada de esto altera el mandato de Florentino, renovado hasta 2029. Sin embargo, el contexto es distinto al de otros cierres de ciclo. A sus 79 años, con críticas recientes por el rendimiento deportivo (eliminación en Copa del Rey, tropiezos europeos y ruido tras la destitución de Xabi Alonso) y con las tensiones derivadas del nuevo Santiago Bernabéu aún en proceso de consolidación operativa, el presidente atraviesa un tramo donde el debate sucesorio empieza a asomar.

Aunque en su entorno suenan nombres como Anas Laghrari, uno de los cerebros financieros vinculados al proyecto Superliga, e incluso se menciona mediáticamente a figuras simbólicas como Rafael Nadal, desde Marca aseguran que ya existe un candidato decidido a postularse y que, por ahora, se mantiene en reserva. Se trataría de un perfil que cumple con los exigentes requisitos estatutarios (aval equivalente al 15% del presupuesto del club y al menos 20 años de antigüedad como socio) y que buscaría disputar la sucesión de Florentino Pérez, quien atraviesa la etapa final de una era marcada por casi tres décadas de poder intermitente. Para ese aspirante, más que una candidatura, sería el desafío de asumir el relevo del dirigente más influyente en la historia moderna del club.

Rafa Nadal Rafael Nadal, nombre que circula en el debate sucesorio del Real Madrid como posible figura de consenso para el escenario post Florentino Pérez.

La Superliga fue la gran apuesta estructural del segundo ciclo de Florentino Pérez. Su final no implica una caída inmediata del poder, pero sí marca el cierre de una estrategia que buscó alterar el tablero europeo. En política incluso las retiradas ordenadas dejan huella. Hoy el único frente de expansión internacional que permanece en pie para el presidente blanco es el impulso a una eventual Superliga de básquet vinculada a la expansión de la National Basketball Association en Europa. Ese proyecto de NBA Europa podría convertirse en su próxima y quizá última gran jugada estructural.

----------------

Más en GOLAZO 24:

Cumbre en el Real Madrid: la cena de conjura organizada por Carvajal y sin el cuerpo técnico

Javier Tebas contra todos: LaLiga paga por denunciar bares que emitan fútbol ilegal

Finalíssima 2026: dos nuevas bajas agitan la previa y encienden alarmas en España

Explota Endrick en el Olympique de Lyon: la estructura invisible detrás de su despegue