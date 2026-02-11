La rebelión que sacudió al fútbol europeo en 2021 terminó en un despacho, con un comunicado y una firma. Lo que nació como una ruptura frontal contra el modelo de la UEFA, con promesas de revolución económica y mayor autonomía para los grandes clubes, se extingue ahora sin torneo, sin calendario y sin socios fundadores. El Real Madrid le puso el punto final a la Superliga.
FIN DE LA REBELIÓN
Punto final a la Superliga: el Real Madrid firma la paz con la UEFA y abandona el proyecto
Tras la salida del Barcelona, el club blanco selló un acuerdo con la UEFA y la EFC que pone punto final a años de disputa legal y política en el fútbol europeo.
El proyecto que aspiraba a rediseñar el mapa del fútbol continental llegó oficialmente a su cierre. Con la decisión del club blanco de abandonar la iniciativa (anunciada este miércoles a través de sus canales oficiales) se desactiva el último sostén institucional que mantenía viva la estructura creada hace casi cinco años. La salida se produce apenas días después de que el FC Barcelona comunicara su desvinculación, dejando al Madrid como único miembro activo de un esquema ya inviable.
La confirmación llegó mediante un acuerdo de principios alcanzado entre el Real Madrid, la UEFA y la European Football Clubs (EFC), el organismo que articula a los clubes dentro del sistema de gobernanza europea. El entendimiento no solo implica el abandono formal del proyecto, sino también el cierre progresivo de los litigios jurídicos abiertos durante los últimos años.
El acuerdo que desactiva la batalla judicial
Durante años, la promotora de la Superliga (A22) y el Real Madrid sostuvieron que la UEFA había bloqueado de forma indebida una competición alternativa que, según su argumentación, buscaba modernizar la economía del fútbol europeo. El eje del planteo era claro: los grandes clubes generan cada vez más ingresos y asumen mayores costos, pero (según la visión defendida por Florentino Pérez) el modelo vigente no distribuye de manera proporcional ese crecimiento.
La estrategia incluyó respaldo jurídico. El proyecto se apoyó en pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que cuestionaron ciertos mecanismos regulatorios de la UEFA y abrieron una grieta en el monopolio organizativo del organismo continental. En paralelo, el club blanco mantenía activa una reclamación por daños y lucro cesante que ascendía a 4.500 millones de euros, una cifra que elevó el conflicto a una dimensión económica sin precedentes. Ese frente judicial es el que ahora comienza a cerrarse.
El nuevo acuerdo de principios, pactado entre el Madrid, la UEFA y la European Football Clubs (EFC), allana el camino para resolver esos diferendos sin prolongar el pulso en los tribunales. El texto consensuado pone el foco en tres ejes: respeto al mérito deportivo, sostenibilidad económica a largo plazo (uno de los pilares del discurso de la Superliga) y mejora de la experiencia del aficionado mediante innovación tecnológica. Traducido: reintegración plena al ecosistema UEFA y cierre ordenado de la confrontación institucional.
¿Otro flanco abierto para Florentino?
La decisión también tiene lectura interna. La Superliga fue durante años una bandera personal de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y titular de Grupo ACS. Más que un proyecto deportivo, fue una apuesta estratégica para reconfigurar el equilibrio de poder frente a la UEFA y consolidar a los grandes clubes como eje económico del sistema. Por eso, el abandono no es solo institucional: es también simbólico.
En determinados sectores del madridismo y del ecosistema futbolístico europeo, la salida es interpretada como un retroceso táctico. La idea que durante años se presentó como inevitable terminó diluyéndose sin haberse materializado. Para algunos analistas, el presidente sobreestimó su capacidad de presión y subestimó la resistencia política, mediática y social que generó el proyecto desde su anuncio en 2021.
El cierre, además, deja una arista incómoda para el madridismo: el vínculo de cercanía estratégica con el FC Barcelona. Durante el pulso con la UEFA, el club blanco sostuvo al Barça como socio indispensable y, en plena crisis financiera azulgrana, facilitó un préstamo cercano a los 517 millones de euros para apuntalar la reconstrucción deportiva que encabezaban Joan Laporta y Mateu Alemany. El movimiento fue interpretado entonces como un respaldo mutuo dentro del frente común de la Superliga. Hoy, con el Barcelona fuera del proyecto y el Madrid firmando su retirada definitiva, aquella asistencia adquiere otra dimensión política: el aliado y, ante todo, el rival histórico, se bajó primero y la apuesta estratégica quedó sin sustento.
Nada de esto altera el mandato de Florentino, renovado hasta 2029. Sin embargo, el contexto es distinto al de otros cierres de ciclo. A sus 79 años, con críticas recientes por el rendimiento deportivo (eliminación en Copa del Rey, tropiezos europeos y ruido tras la destitución de Xabi Alonso) y con las tensiones derivadas del nuevo Santiago Bernabéu aún en proceso de consolidación operativa, el presidente atraviesa un tramo donde el debate sucesorio empieza a asomar.
Aunque en su entorno suenan nombres como Anas Laghrari, uno de los cerebros financieros vinculados al proyecto Superliga, e incluso se menciona mediáticamente a figuras simbólicas como Rafael Nadal, desde Marca aseguran que ya existe un candidato decidido a postularse y que, por ahora, se mantiene en reserva. Se trataría de un perfil que cumple con los exigentes requisitos estatutarios (aval equivalente al 15% del presupuesto del club y al menos 20 años de antigüedad como socio) y que buscaría disputar la sucesión de Florentino Pérez, quien atraviesa la etapa final de una era marcada por casi tres décadas de poder intermitente. Para ese aspirante, más que una candidatura, sería el desafío de asumir el relevo del dirigente más influyente en la historia moderna del club.
La Superliga fue la gran apuesta estructural del segundo ciclo de Florentino Pérez. Su final no implica una caída inmediata del poder, pero sí marca el cierre de una estrategia que buscó alterar el tablero europeo. En política incluso las retiradas ordenadas dejan huella. Hoy el único frente de expansión internacional que permanece en pie para el presidente blanco es el impulso a una eventual Superliga de básquet vinculada a la expansión de la National Basketball Association en Europa. Ese proyecto de NBA Europa podría convertirse en su próxima y quizá última gran jugada estructural.
