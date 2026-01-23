El Real Madrid rompe con la Euroliga, se une a la NBA Europa y sacude el básquet europeo

La NBA Europa proyecta un formato inicial de 16 equipos, con 12 franquicias fundadoras y cuatro plazas aún por definir. En ese escenario, la liga norteamericana evalúa tanto la incorporación de clubes históricos como la creación de nuevas franquicias desde cero, asociadas a grandes marcas del deporte europeo. En ese proceso se sondeó el interés de entidades como Manchester United y Manchester City, aunque sin compromisos formales hasta el momento.

Ciudades como Londres, París o Mánchester aparecen como mercados estratégicos para el crecimiento del producto NBA en Europa. No es casual que la liga haya intensificado su presencia en el Reino Unido con partidos oficiales y eventos promocionales, como el reciente encuentro disputado en Londres entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies, con Ja Morant como principal atractivo. Todo responde a una misma lógica: instalar la marca NBA en plazas clave antes del lanzamiento definitivo de la competición europea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NBA/status/2012668668769878391?s=20&partner=&hide_thread=false #12 the artist!



Ja Morant & his new pals channeling their creative energy in London together! pic.twitter.com/1GdGEtvYIS — NBA (@NBA) January 17, 2026

El plan Florentino: del fútbol al básquet

Detrás del giro estratégico del Real Madrid aparece una figura clave: Florentino Pérez. Aunque no interviene en la gestión diaria del baloncesto, el presidente blanco sí define las grandes decisiones estructurales del club, especialmente aquellas vinculadas al modelo de negocio, las alianzas internacionales y la proyección global de la marca.

En ese sentido, el salto a la NBA Europa puede leerse como una continuidad conceptual de la Superliga que Florentino impulsó en el fútbol: competiciones cerradas o semicerradas, controladas por los grandes clubes, con ingresos más previsibles, mayor peso del marketing global y menor dependencia de organismos tradicionales. La diferencia, esta vez, es clave: la Euroliga sí es una entidad privada, lo que hace que el movimiento sea legalmente más viable y menos conflictivo que en el fútbol europeo. Además, el nuevo proyecto cuenta con el respaldo de la FIBA, que prevé cupos de acceso deportivo para los campeones de competiciones como la Basketball Champions League, integrando mérito deportivo dentro del nuevo modelo.

Barcelona Básquet. El Palau Blaugrana, casa del básquet del FC Barcelona. En las últimas horas, el club firmó un nuevo acuerdo con la Euroliga hasta 2036, una decisión que hoy complica su eventual salto a la NBA Europa.

La estructura actual de la Euroliga se sostiene sobre licencias a largo plazo firmadas por sus clubes fundadores. Sin embargo, esos contratos incluyen una cláusula de salida cercana a los 10 millones de euros, una cifra significativa pero asumible para entidades del tamaño de la NBA. Esa condición abre la puerta a que clubes históricos como Maccabi Tel Aviv, Barcelona, Panathinaikos, Olympiacos, Virtus Bologna o ASVEL puedan reconsiderar su continuidad si el proyecto NBA Europa se consolida.

Así, el movimiento del Real Madrid no solo redefine su propio futuro, sino que pone en tensión todo el ecosistema del básquet europeo. Con una liga privada frente a otra liga privada, cláusulas de salida claras y el aval institucional de la FIBA, el tablero queda abierto. La pregunta ya no es si habrá cambios, sino cuántos clubes estarán dispuestos a pagar el precio de subirse al nuevo modelo.

