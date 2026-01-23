Un euro step gigante hacia el futuro del básquet en el viejo continente. El Real Madrid está a punto de cerrar su incorporación a la NBA Europa, el nuevo proyecto impulsado por la National Basketball Association, y dejará la Euroliga cuando la competición arranque en la temporada 2027-2028. El movimiento, adelantado por la cadena COPE y confirmado por medios españoles, supone una ruptura histórica con el torneo que el club ayudó a fundar en el año 2000.
¿Y QUÉ PASA CON EL RESTO?
El Real Madrid rompe con la Euroliga, se une a la NBA Europa y sacude el básquet europeo
El Real Madrid será uno de los fundadores de la NBA en Europa y dejará la Euroliga desde 2027, en una jugada que abre interrogantes sobre el futuro del básquet.
Hasta que la NBA Europa sea una realidad, el interrogante pasa por el escenario intermedio. El Real Madrid seguirá compitiendo con normalidad en la Liga ACB, ya que la liga española no está en conflicto con el proyecto de la NBA y forma parte del ámbito doméstico. La incógnita está en el plano continental: el club podría solicitar una invitación puntual para disputar la Euroliga mientras se define el nuevo formato, o bien optar por competiciones organizadas por la FIBA, como la Basketball Champions League, en una etapa de transición inédita para el básquet europeo.
Detrás del proyecto aparece la apuesta estratégica del comisionado de la NBA, Adam Silver, decidido a trasladar el modelo de franquicias y negocio global de la liga estadounidense al mercado europeo. El respaldo de clubes como el ASVEL, presidido por la leyenda de la NBA Tony Parker, refuerza una iniciativa que busca construir una competición sostenible, con franquicias que podrían valer cerca de 1.000 millones de dólares en el mediano plazo y una marca capaz de atraer inversión, audiencias globales y nuevos socios comerciales.
La inversión del Real Madrid para lanzar el proyecto
La apuesta del Real Madrid va mucho más allá de un simple cambio de competición. El club estaría dispuesto a desembolsar entre 500 y 1.000 millones de euros para catapultar el lanzamiento de la NBA Europa, una inversión pensada para garantizar el arranque del proyecto, su estructura de franquicias y su posicionamiento global desde el primer día, según estimaciones citadas por Bloomberg.
Esa inyección de capital permitiría al Real Madrid consolidarse como uno de los 12 equipos fundadores de la nueva competición, no por la compra de una plaza, sino por su peso deportivo, institucional y de marca dentro del ecosistema del básquet europeo. El objetivo es construir una liga económicamente sostenible, capaz de atraer patrocinadores globales, derechos televisivos internacionales y nuevas audiencias, en contraste con el modelo actual de la Euroliga, cuestionado por sus pérdidas estructurales.
La NBA Europa proyecta un formato inicial de 16 equipos, con 12 franquicias fundadoras y cuatro plazas aún por definir. En ese escenario, la liga norteamericana evalúa tanto la incorporación de clubes históricos como la creación de nuevas franquicias desde cero, asociadas a grandes marcas del deporte europeo. En ese proceso se sondeó el interés de entidades como Manchester United y Manchester City, aunque sin compromisos formales hasta el momento.
Ciudades como Londres, París o Mánchester aparecen como mercados estratégicos para el crecimiento del producto NBA en Europa. No es casual que la liga haya intensificado su presencia en el Reino Unido con partidos oficiales y eventos promocionales, como el reciente encuentro disputado en Londres entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies, con Ja Morant como principal atractivo. Todo responde a una misma lógica: instalar la marca NBA en plazas clave antes del lanzamiento definitivo de la competición europea.
El plan Florentino: del fútbol al básquet
Detrás del giro estratégico del Real Madrid aparece una figura clave: Florentino Pérez. Aunque no interviene en la gestión diaria del baloncesto, el presidente blanco sí define las grandes decisiones estructurales del club, especialmente aquellas vinculadas al modelo de negocio, las alianzas internacionales y la proyección global de la marca.
En ese sentido, el salto a la NBA Europa puede leerse como una continuidad conceptual de la Superliga que Florentino impulsó en el fútbol: competiciones cerradas o semicerradas, controladas por los grandes clubes, con ingresos más previsibles, mayor peso del marketing global y menor dependencia de organismos tradicionales. La diferencia, esta vez, es clave: la Euroliga sí es una entidad privada, lo que hace que el movimiento sea legalmente más viable y menos conflictivo que en el fútbol europeo. Además, el nuevo proyecto cuenta con el respaldo de la FIBA, que prevé cupos de acceso deportivo para los campeones de competiciones como la Basketball Champions League, integrando mérito deportivo dentro del nuevo modelo.
La estructura actual de la Euroliga se sostiene sobre licencias a largo plazo firmadas por sus clubes fundadores. Sin embargo, esos contratos incluyen una cláusula de salida cercana a los 10 millones de euros, una cifra significativa pero asumible para entidades del tamaño de la NBA. Esa condición abre la puerta a que clubes históricos como Maccabi Tel Aviv, Barcelona, Panathinaikos, Olympiacos, Virtus Bologna o ASVEL puedan reconsiderar su continuidad si el proyecto NBA Europa se consolida.
Así, el movimiento del Real Madrid no solo redefine su propio futuro, sino que pone en tensión todo el ecosistema del básquet europeo. Con una liga privada frente a otra liga privada, cláusulas de salida claras y el aval institucional de la FIBA, el tablero queda abierto. La pregunta ya no es si habrá cambios, sino cuántos clubes estarán dispuestos a pagar el precio de subirse al nuevo modelo.
