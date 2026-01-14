En España no pueden creer lo de Franco Mastantuono y se sienten estafados

En España se preguntan por el argentino y ponen en duda de si la inversión de 60 millones de euros a River valió la pena.

"Está desdibujadísimo": duras críticas a Franco Mastantuono

Miguel Quintana, periodista de Radio Marca, exponía en su cuenta de X: "Si solo habéis visto a Franco Mastantuono en el Real Madrid no os imagináis lo bien que jugaba en River. Siempre tomando muchas decisiones, acelerando, jugando y mostrando su personalidad. Le faltaba finura técnica, pero es que, pese al gol de ahora, está desdibujadísimo".

2026_01_260111827 (1) ¿Dónde está el problema del Madrid? FOTO NA:@realmadrid

Un usuario le respondió: "Miguel, es que no ha controlado un balón desde que pisó Barajas. Me cuesta mucho creer que este chico costase 60 salmones". Y Quintana replicó: "Lo entiendo, lo entiendo. Si no le hubiese visto pensaría parecido".

Otro usuario le contestó: "Liga Argentina en 2026, Miguel. Yo entiendo lo que quieres decir, pero esa liga no es la liga de los 90 o principios de los 2000". Quintana dijo: "Evidentemente. Aunque también lo hizo en Libertadores, que ya es otro nivel. Siempre puede pasarle esto a un chaval tan joven con tan pocos partidos, pero lo que me sorprende es lo cohibido que parece. En Argentina faltará nivel, pero la camiseta de River pesa mucho".

Franco Mastantuono Mastantuono, apuntado

Albert Blaya Sensat, analista español, opinó en su cuenta personal de redes sociales: "Me cuesta entender la inversión del Real Madrid en Mastantuono en ese momento concreto. Le veo deficiencias estructurales que necesitan tiempo y no sé si lo tendrá".

Un usuario le contestó: "Ojo, y tenías a Nico Paz ya... Muy extraña la decisión". Otro acotó, con ironía: "Algunos lo comparaban con James o con Foden y el chaval tiene pinta de terminar en el Villarreal, Betis... con todos mis respeto para él y para los equipos citados... pero 60M ojito eh".

A Mastantuono le está pesando la realidad del Real Madrid. Pero al mismo tiempo suena lógico. El contexto no es para nada propicio, mucho más teniendo en cuenta que es apenas un brote pequeño en Europa. Su salto al Viejo Continente pudo sonar apurado, pero: si ni Vinicius, ni Mbappé, ni Bellingham, ni Rodrygo, ni Valverde ni compañía están jugando bien, ¿por qué Mastantuono sí?

