En la causa AFA, todos los caminos llevan al extinto Iribarren & Asociados

Según pudo determinar Urgente24, Cúneo Libarona y Castex mantendrían una amistad antigua. Una conexión que es seguida de cerca por los dirigentes afistas, que ensayan una defensa de alto contenido político, como se pudo observar en los recientes comunicados:

Cabe recordar que el empresario Guillermo Tofoni, quien pareciera no resignarse a las decisiones judiciales que NO le resultan favorables, por sí o a instancias de quienes persiguen determinados intereses, promovió una denuncia ante la justicia argentina en el marco de la causa CFP 1294/2023, caratulada “Tapia Claudio Fabián s/defraudación por desbaratamiento de derechos e infracción art. 303”, vinculada al sponsoreo y a la organización de partidos amistosos del Seleccionado Nacional, particularmente los disputados en la República Popular China. En dicho proceso, tanto la AFA como su Presidente fueron sobreseídos el 6 de septiembre de 2023, decisión que fue confirmada por la Cámara Criminal y Correccional Federal (Sala I) en noviembre de ese año y, posteriormente, por la Cámara Federal de Casación Penal en abril de 2024, quedando definitivamente cerrado el expediente judicial en nuestro país. Aun así, y pese a la contundencia de los fallos, el expediente quedó cerrado sólo en los tribunales, no así en ciertos titulares periodísticos que, por supuesto, nunca se informaron ni dieron cuenta de los sobreseimientos.

En ese contexto, tras dichos reveses, el Sr. Guillermo Tofoni, con la anuencia del Gobierno Nacional, más precisamente del Ministro de Justicia Dr. Cúneo Libarona quien respaldó a Tofoni en sus demandas con cartas firmadas como representante del Estado Nacional, y el acompañamiento de importantes medios de comunicación del país, promovió nuevas acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades, con el evidente objetivo de generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional.

Como parte de esa estrategia, impulsó una denuncia contra la firma TourProdenter LLC ante tribunales del Estado de Florida, a fin de que se investigara su vínculo con esta Asociación. Dicho proceso judicial fue recientemente rechazado en todas sus partes y archivado, confirmando una vez más la legalidad y legitimidad de la relación comercial existente entre la AFA y TourProdenter LLC.

De este modo, tanto la justicia argentina como la estadounidense han tenido plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho.

Además de Cúneo Libarona, Castex compartió pasado profesional con otro representante legal que se mantiene en los márgenes del “AFAgate”. Se trata nada menos que Maximiliano Rusconi, defensor de Javier Faroni, empresario responsable de TourProdEnter LLC, empresa apuntada por Tofoni como presunto punto de desvío de fondos millonarios en dólares gestionado por la dirigencia afista.

Defensa y ataque, conectados

Rusconi, con pasado en la defensa del ex funcionario K condenado, Julio De Vido, también hizo “inferiores” en Iribarren. A la vez, compartiría una amistad de larga data con Castex.

Recientemente, Rusconi rompió el silencio en nombre de su defendido y lo desligó de las acusaciones presentadas por Tofoni. Según el letrado Rusconi, la participación de Faroni en contratos con AFA se mantuvo siempre dentro de los márgenes legales y estaría en condiciones de justificar sus bienes .

La tendenciosa investigación periodística pone la lupa sobre gastos de la empresa y/o personas físicas que tienen total libertad comercial y jurídica para decidir cuánto, dónde y de qué modo aplican sus beneficios o inversiones. No son fondos de la AFA. Cuando se habla de ‘tarjetas corporativas’, a algún periodista se le olvida que no son tarjetas de una empresa pública o de una institución estatal, explicó Rusconi en un descargo exclusivo para Infobae. La tendenciosa investigación periodística pone la lupa sobre gastos de la empresa y/o personas físicas que tienen total libertad comercial y jurídica para decidir cuánto, dónde y de qué modo aplican sus beneficios o inversiones. No son fondos de la AFA. Cuando se habla de ‘tarjetas corporativas’, a algún periodista se le olvida que no son tarjetas de una empresa pública o de una institución estatal, explicó Rusconi en un descargo exclusivo para Infobae.

De esa manera, la defensa de Faroni lució centrada en desestimar las acusaciones impulsadas por Tofoni y desligar al empresario de cualquier investigación. Sin embargo, el calibre de los letrados involucrados no permitiría que la estrategia se agote en una sola opción.

Respecto a ello, estaría latente la posibilidad de diálogo entre las partes, más aún teniendo en cuenta la conexión entre los defensores. Un potencial acuerdo no sería sorpresivo y formaría parte de los rumores que corren en la actualidad del mundo judicial, pudiendo cambiar el curso de la investigación de manera radical.

Maximiliano Rusconi arremetió contra la Justicia y también contra el Presidente de la nación. El abogado penalista Maximiliano Rusconi.

Javier Faroni y el Frente Renovador en el pasado

La explosión mediática del caso AFA intentó salpicar también al Frente Renovador, conducido por el ex ministro de Economía Sergio Massa. Medios sumamente interesados en el curso judicial de la investigación resaltaron el pasado de Faroni en ese espacio, ensayando conexiones indeterminadas entre el ex candidato a presidente y la actual dirigencia del Fútbol Argentino.

En ese sentido, Rusconi destacó que el proyecto político de Faroni quedó sepultado hace al menos cuatro años y negó conexión alguna entre TourProdEnter LLC y el ex intendente de Tigre.

Tengo entendido que no tiene ningún vínculo con Massa hace años. Massa no tiene nada que ver ni con la empresa, ni con Faroni ni con su actividad comercial. Faroni se fue de la política hace más de 4 años. De hecho, toda su vida se ha dedicado a aquello que sigue desarrollando en la actividad privada: la producción y la gestión logística y económica de espectáculos (el fútbol quizá sea el espectáculo más importante a nivel mundial). Gracias a ese trabajo, pudo adquirir, entre otras cosas, la casa que vemos en las fotos publicadas por los medios de comunicación. Sí, antes de comenzar a prestar servicios a la AFA, señaló Rusconi a Infobae. Tengo entendido que no tiene ningún vínculo con Massa hace años. Massa no tiene nada que ver ni con la empresa, ni con Faroni ni con su actividad comercial. Faroni se fue de la política hace más de 4 años. De hecho, toda su vida se ha dedicado a aquello que sigue desarrollando en la actividad privada: la producción y la gestión logística y económica de espectáculos (el fútbol quizá sea el espectáculo más importante a nivel mundial). Gracias a ese trabajo, pudo adquirir, entre otras cosas, la casa que vemos en las fotos publicadas por los medios de comunicación. Sí, antes de comenzar a prestar servicios a la AFA, señaló Rusconi a Infobae.

