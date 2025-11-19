Mariano Cúneo Libarona seguirá en Justicia (Amerio no asciende)

Intensas reuniones en Balcarce 50 Decisiones superiores serían las razones de la inamovilidad del ministro de Justicia

Por los pasillos de Balcarce 50 hay quienes aseguran que la permanencia de Cúneo Libarona responde a una voluntad de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de evitar un ascenso del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, mano derecha del asesor presidencial, Santiago Caputo. Señala la agencia NA.

Según trascendió, continuará el ministro al menos hasta el mes de marzo. "Se va a ir cuando lo autoricemos. Antes no", garantizó un funcionario.

