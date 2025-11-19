El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, continuará en el cargo pese a su voluntad de renunciar, el abogado fue recibido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un encuentro en el que actualizaron los detalles de la cartera que lidera.
¿GANÓ KARINA?
Mariano Cúneo Libarona seguirá en Justicia (Amerio no asciende)
El actual ministro de Justicia mantendrá el cargo, lo cual impide el ascenso de Sebastián Amerio, como se especulaba hasta ahora.
Luego de que anticipara públicamente su decisión de dar un paso al costado del ministerio, a raíz de la salida de Gerardo Werthein de la Cancillería, el presidente Javier Milei ordenó que el mediático abogado se mantuviese en funciones hasta nuevo aviso, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
Durante la tarde del martes, tras una breve licencia médica por una operación de rodilla, Cuneo Libarona visitó los despachos de Jefatura de Gabinete para rendir cuentas y exponer las principales urgencias de la cartera.
“Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, declaró en la previa a las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre.
Semanas más tarde, el funcionario aceptó continuar en el cargo a pedido del libertario. "Pensó que era una buena idea irse antes de las elecciones. Se equivocó", ironizó ante la agencia Noticias Argentinas una importante voz de la mesa chica libertaria.
Por los pasillos de Balcarce 50 hay quienes aseguran que la permanencia de Cúneo Libarona responde a una voluntad de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de evitar un ascenso del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, mano derecha del asesor presidencial, Santiago Caputo. Señala la agencia NA.
Según trascendió, continuará el ministro al menos hasta el mes de marzo. "Se va a ir cuando lo autoricemos. Antes no", garantizó un funcionario.
