Raro: Adorni no se reconoce en sus redes como jefe de Gabinete

Es cierto que Javier Milei tampoco se presenta como "Presidente" sino como "Economista" en sus redes. Pero lo curioso de Adorni es que ni siquiera pondere su profesión, de contador público y periodista, sino que haga una suerte de reivindicación del cargo al que tuvo que renunciar para asumir en reemplazo de Guillermo Francos, quien dimitió en medio de versiones sobre su desplazamiento.

Con su asunción como jefe de Gabinete, es decir, ministro coordinador del resto de las carteras y responsable de la administración del Gobierno, se disolvió la secretaría de Comunicación y Medios, que dependía de Presidencia, y sus funciones pasaron a la órbita de Adorni.

También quedaron bajo el control del exsecretario las áreas de Turismo, Ambiente y Deportes.

Embed Javier Milei le tomó la jura a Manuel Adorni como nuevo Jefe de Gabinete. pic.twitter.com/kkPvrlHsPK — El Destape (@eldestapeweb) November 5, 2025

Como jefe de Gabinete Adorni también participó de las reuniones que el ministro del Interior, Diego Santilli, tuvo con varios gobernadores.

En ese sentido, el funcionario recibió el martes junto a Santilli y al ministro de Economía, Luis Caputo, al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para la firma de un acuerdo por el que se eliminan las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional.

