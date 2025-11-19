Manuel Adorni juró como jefe de Gabinete el 05/11 último. Un día antes su nombramiento fue oficializado en el cargo mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 784/2025.
DATO CURIOSO
Raro: Adorni no se reconoce en sus redes como jefe de Gabinete
El funcionario se presenta en su bio como "Ex-Secretario de Comunicación y Medios de la República Argentina", su cargo anterior.
Sin embargo, el funcionario no se reconoce como jefe de Gabinete en sus redes sociales, donde es muy activo.
Es un hecho muy raro, pero mucho más lo es que se presente como "Ex-Secretario de Comunicación y Medios de la República Argentina", su cargo anterior.
Esa denominación figura en su biografía en sus perfiles de las redes X (@madorni), que usa habitualmente y en la que se popularizaron sus tuit finalizados con "Fin.", y en Instagram.
Es cierto que Javier Milei tampoco se presenta como "Presidente" sino como "Economista" en sus redes. Pero lo curioso de Adorni es que ni siquiera pondere su profesión, de contador público y periodista, sino que haga una suerte de reivindicación del cargo al que tuvo que renunciar para asumir en reemplazo de Guillermo Francos, quien dimitió en medio de versiones sobre su desplazamiento.
Con su asunción como jefe de Gabinete, es decir, ministro coordinador del resto de las carteras y responsable de la administración del Gobierno, se disolvió la secretaría de Comunicación y Medios, que dependía de Presidencia, y sus funciones pasaron a la órbita de Adorni.
También quedaron bajo el control del exsecretario las áreas de Turismo, Ambiente y Deportes.
Como jefe de Gabinete Adorni también participó de las reuniones que el ministro del Interior, Diego Santilli, tuvo con varios gobernadores.
En ese sentido, el funcionario recibió el martes junto a Santilli y al ministro de Economía, Luis Caputo, al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para la firma de un acuerdo por el que se eliminan las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional.
Más contenido de Urgente24
Javier Milei y Victoria Villarruel, dos años después: De amigos a enemigos con el Senado al medio
Hay dictamen y ahora el Senado vota si la libertaria Villaverde puede asumir su banca
ANDISgate: Spagnuolo fue a tribunales, se despegó de las imputaciones pero se negó a responder preguntas
La foto que detonó todo: La Justicia frena las visitas a Cristina Kirchner y la expresidenta estalló