Ley de Glaciares: Una respuesta de la senadora Flavia Royón

N. de la R.: La acusación del abogado Enrique Viale, titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, se refería a una vinculación laboral en el pasado de la hoy senadora nacional -reconocida especialista en Minería aún cuando muchos la recuerden como secretaria de Energía de la Nación- en la consultora de Gene Morgan (exSchlumberger), Clint Van Marrewijk (exSaferMe) y Stuart Weston (exChevron).

Flavia Royón integra las comisiones de;

Trabajo y Previsión Social,

Minería, Energía y Combustibles,

Ambiente y Desarrollo Sustentable,

Acuerdos,

Coparticipación Federal de Impuestos, y

de La Mujer.

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