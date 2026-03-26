La senadora Flavia Royón (Primero Los Salteños) tomó conocimiento de los dichos formulados por el Dr. Enrique Viale en el marco de la audiencia pública por la Ley de Glaciares y realizó las siguientes aclaraciones:
ACERCA DE ENRIQUE VIALE
Ley de Glaciares: Una respuesta de la senadora Flavia Royón
Imputación del abogado ambientalista Enrique Viale refutada por la senadora nacional Flavia Royó en el marco del debate sobre Ley de Glaciares en trámite.
##"Con fecha 10 de diciembre de 2025, se formalizó la renuncia al directorio de Zelandez Holding Limited, con desvinulación de toda actividad privada, previa al inicio del mandato legislativo. Este hecho consta en documentación pública y verificable."
##"Las afirmaciones respecto a una supuesta asesoría a Río Tinto carecen de sustento probatorio. No existe vínculo alguno con dicha empresa."
##"Respecto a la anunciada denuncia penal: hay una confianza plena en la Justicia, sin temor a cualquier investigación. Si el Dr. Viale cuenta con pruebas, que las presente."
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N. de la R.: La acusación del abogado Enrique Viale, titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, se refería a una vinculación laboral en el pasado de la hoy senadora nacional -reconocida especialista en Minería aún cuando muchos la recuerden como secretaria de Energía de la Nación- en la consultora de Gene Morgan (exSchlumberger), Clint Van Marrewijk (exSaferMe) y Stuart Weston (exChevron).
Flavia Royón integra las comisiones de;
- Trabajo y Previsión Social,
- Minería, Energía y Combustibles,
- Ambiente y Desarrollo Sustentable,
- Acuerdos,
- Coparticipación Federal de Impuestos, y
- de La Mujer.
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