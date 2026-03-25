'Fake news': Juan Carreira es un funcionario inteligente e idóneo (¡Oh...!)

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Urgente24

Según la Oficina de Respuesta Oficial / Juan Carreira, un ejemplo de 'fake' (falso) es un comentario que publicó Urgente24 el viernes 20/03 titulado: "Si María Ibarzabal Murphy estaba en la cuerda floja, YPF le regaló una vida".

Carreira: "Durante la última semana se multiplicaron las mentiras descaradas, las campañas de difamación y las operaciones mediáticas sobre supuestos conflictos, renuncias y cambios inexistentes en el Gobierno. Estas son tan solo algunas de las operetas de los últimos días (…)". Y aparece una imagen de la nota de Urgente24.

¿Es tan tonto Carreira para confundir una crónica con un comentario? Sin duda, Juan Doe se hubiera dado cuenta de inmediato.

Una crónica relata un hecho / evento desde un punto de vista lo más fidedigno posible (aunque no lo consiga), mientras que un comentario es una opinión sobre un acontecimiento o persona o idea. Jamás una opinión puede resultar una 'fake news' porque no es una noticia.

Urgente24 hizo un comentario a propósito de los yerros significativos que había cometido María Ibarzabal Murphy -de acuerdo al punto de vista de Urgente24- pero con el flamante acierto judicial obtenido por YPF en USA. La opinión destacaba el contraste.

¿Cuál es la 'fake news' denunciada por Carreira?

¿Qué Ibarzábal Murphy recibía críticas domésticas o que, en su rol de secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, tiene un vínculo con los avatares de YPF en los Juzgados de Manhattan?

En una Administración cuya unidad de criterio es motivo de debate público ¿cuál es la autoridad de Carreira para establecer qué es verdadero y qué no lo es?

maria-ibarzabal-murphyjpg.webp María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de Javier Milei.

Por lo demás, para Urgente24 la gestión de Ibarzábal Murphy acumula yerros. El más breve y cercano: no incluir ni en las sesiones extraordinarias del Legislativo el proyecto de autorización a salir del país para el Presidente de la Nación. Tampoco mencionó a las Fuerzas Armadas que el Ejecutivo Nacional oferta a Donald Trump para ir a estorbar en el Estrecho de Ormuz.

Y si Urgente24 cree que esta crítica es correcta y la fundamenta, no tiene que satisfacer las necesidades y parámetros de Carreira, y le resulta suficiente para plantear el debate.

Sin duda Doe lo entendería correctamente. Pero Carreira tiene un problemita. No resultaría un equivalente a la tuberculosis de Stevenson. Tampoco a su alcoholismo. Se trata de la necesidad de agradar a los Milei porque -recórcholis!- ser empleado del Estado no es tan malo. "No te vayas nunca Javier".

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