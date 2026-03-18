Si María Ibarzábal Murphy estaba en la cuerda floja, YPF le regaló una vida

En el comunicado de la Oficina del Presidente destaca que la decisión del tribunal es producto del "consistente trabajo del último año" de la secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro, la secretaría de Justicia y la Cancillería.

Cabe recordar que a lo largo del último año y hasta que se conoció la sentencia, distintas personas ocuparon esos cargos.

Pero hacia el final, el comunicado sostiene que el Presidente "agradece especialmente el trabajo mancomunado de la Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; del Suprocurador, Juan Stampalija; y del canciller Pablo Quirno".

Amerio acaba de asumir como Procurador del Tesoro luego de que lo desplazaran de la secretaría de Justicia que ahora ocupa el karinista Santiago Viola.

Pero la mención de Ibarzabal cobra importancia porque en los últimos días circuló la versión de que la funcionaria entró en un estado de sospecha por parte de Karina Milei.

Ibarzabal, cuyo rol es vigilar la legalidad de los actos de Gobierno, responde al dispositivo de Santiago Caputo, el asesor especial del Presidente, que está enfrentado a la hermanísima.

Según se reveló, la desconfianza de 'El Jefe' se disparó luego de que se intentara -sin éxito- que la Procuración del Tesoro saliera de Justicia para depender de "Mary", o sea, de Caputo, a quien Amerio responde políticamente.

El episodio quedó expuesto a partir de un comunicado difundido desde la Procuración del Tesoro, ya bajo la conducción de Amerio. Allí se informaba que el organismo “pasará a la órbita de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, con el objetivo de fortalecer la coordinación estratégica en la defensa jurídica del Estado y acompañar, con mayor cercanía institucional a la Presidencia de la Nación, la estrategia jurídica de este Gobierno”.

Minutos más tarde llegó un nuevo mensaje que aclaró: “La Procuración del Tesoro NO pasa a la Secretaría Legal y Técnica. Mantiene su condición actual”.

El caso se inscribe en un clima de tensión que se recrudeció cuando Manuel Adorni declaró en una entrevista que la filmación del embarque de él y su familia en el avión privado para ir a Punta del Este formó parte de “una campaña para desestabilizar al Gobierno desde adentro”. El jefe de Gabinete evitó desvincular a Caputo cuando Luis Majul le preguntó si creía que la difusión de esas imágenes era una consecuencia de la interna Karina-Caputo.

A partir de allí fue que creció la paranoia dentro del caputismo sobre un avance del karinismo, cuyos principales referentes son los primos Martín y Eduardo 'Lule' Menem, sobre los dominios del asesor.

La 1ra muestra fue el ministerio de Justicia. La secretaria general de la Presidencia ubicó a Juan Bautista Mahiques como su titular. Pero el golpe a Caputo fue el desplazamiento de Amerio de la secretaría de Justicia.

También se les reclamaron las renuncias a alfiles del caputismo, como los titulares de la IGJ y la UIF, reemplazados por personas de confianza de flamante ministro.

La embestida no se quedaría ahí ni mucho menos. ARCA y la SIDE, territorios donde Caputo extiende su influencia, estarían en la mira de 'El Jefe'. También se ubicó en la lista a la secretaría que le "cuida la firma" a los Presidentes.

Pero a la luz del respaldo que le dio Milei por el caso YPF, se puede concluir que 'Mary' ganó al menos una vida dentro del Gabinete.

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