Preocupan las incoherencias de Donald Trump: Crisis del aliado de Javier Milei

En conversaciones con aliados políticos externos, su atención se ha desviado en ocasiones hacia otros temas, como las próximas elecciones de mitad de mandato, su decisión de enviar agentes de inmigración a los aeropuertos y sus estrategias para impulsar en el Congreso una legislación que endurezca los requisitos para votar. Según una fuente, Trump le comentó a un colaborador que la guerra lo distraía de sus otras prioridades. (…)".

Las incoherencias

Politico.com agrega: "El mensaje de Donald Trump sobre lo que espera de los aliados estadounidenses en su guerra contra Irán es tan confuso que cualquier esfuerzo por ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz permanece estancado, según 4 funcionarios de gobiernos europeos.

Washington no ha realizado ninguna solicitud formal de equipo, dijeron los funcionarios, a quienes se les concedió el anonimato para que pudieran hablar libremente sobre las delicadas conversaciones, mientras que los aliados también se muestran reacios a enviar recursos militares a la región por temor a que sean atacados por Irán.

Más de 30 naciones, incluida la mayoría de los países de la OTAN, se han comprometido a realizar "esfuerzos apropiados" para reactivar el transporte marítimo a través de este punto estratégico para el comercio, después de que el presidente de Estados Unidos calificara a sus aliados de "COBARDES" por no ofrecer su ayuda voluntariamente.

La falta de entusiasmo por involucrarse subraya la creciente confianza de Europa para tratar con Washington DC, a medida que el continente cambia cada vez más su enfoque, pasando de apaciguar a Trump a enfrentarlo por una guerra sobre la que no se consultó a los aliados.

“Esta guerra viola el Derecho Internacional”, declaró el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. “Hay pocas dudas de que, en cualquier caso, la justificación de un ataque inminente contra Estados Unidos carece de fundamento”.

Para algunas capitales, la última exigencia también revela un flagrante doble rasero: los funcionarios estadounidenses han presionado repetidamente a los europeos para que se concentren en defender su propio continente, de modo que Washington pueda centrar su atención en otros asuntos. Ahora, Trump les pide que desplieguen tropas en Oriente Medio.

“En resumen: Estados Unidos nos ha pedido que cuidemos y defendamos nuestros propios países, que apoyemos a Ucrania… y ahora también a Oriente Medio y a las cadenas de suministro mundiales”, declaró un alto funcionario de un gobierno europeo, calificándolo de “absurdamente incoherente, por decirlo suavemente”.

En la práctica, Europa podría desplegar destructores para ayudar a Washington a escoltar convoyes a través del Estrecho de Ormuz, dijo Sidharth Kaushal, investigador principal y experto militar naval del Royal United Services Institute, ya que USA solo tiene alrededor de 25 buques de este tipo, fuertemente armados y con capacidad para lanzar misiles, disponibles para su despliegue inmediato en todo el mundo.

Según argumentó, Europa también podría aportar capacidades de contraminado, un área en la que USA está "bastante limitado". Alemania, Estonia, Francia, Rumania, Bélgica, Bulgaria, Países Bajos y Reino Unido operan en conjunto 40 buques de contraminado, afirmó, en comparación con los 4 de USA.

Funcionario de defensa británico: “Lo que está claro es que tiene que haber un cese, si no un cese total, en la frecuencia y la magnitud de las operaciones de combate en la región antes de que podamos siquiera plantearnos asegurar el estrecho”.

Insólito el Pentágono

Por primera vez en décadas, el Pentágono no tiene previsto publicar su informe sobre el despliegue de sus tropas en el extranjero, un desaire a legisladores y aliados de USA, que utilizan este análisis para determinar los presupuestos y discernir la política militar estadounidense.

El Informe de la Postura Global, que las administraciones siempre han elaborado al inicio de su mandato, describe las prioridades militares y dónde planea el Departamento de Defensa desplegar sus recursos. Sin embargo, la decisión del departamento de romper con la tradición, subraya la tendencia unilateral de esta Casa Blanca.

Los legisladores ya están preocupados por la falta de información proveniente del Pentágono. Tanto los legisladores demócratas como los republicanos señalaron que seguir adelante sin ese análisis resultaría problemático.

El hecho de que se omita la revisión "demuestra que esta administración no tiene planes", dijo el senador Jack Reed (republicano independiente), miembro de mayor rango del Comité de Servicios Armados del Senado.

"Lo que más exigimos es previsibilidad", declaró un oficial militar de la OTAN familiarizado con la situación. "Somos conscientes de que debemos redoblar nuestros esfuerzos y asumir una mayor responsabilidad en materia de seguridad, y lo estamos haciendo. Pero necesitamos previsibilidad".

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