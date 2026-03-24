En medio de las turbulencias, Manuel Adorni intenta aclarar un panorama oscuro

Respaldo político, pero sigue el ruido...

A pesar del respaldo explícito del Presidente, las versiones sobre posibles cambios en el Gabinete comenzaron a circular con fuerza. Distintos nombres aparecieron como eventuales reemplazantes, en una lista que incluyó desde ministros en funciones hasta figuras cercanas al círculo más íntimo del poder. Sin embargo, desde la Casa Rosada desmienten que exista una decisión concreta en ese sentido.

El propio Milei se mostró en público junto a Adorni en las últimas horas, en un gesto político que buscó despejar dudas y sostener la figura del jefe de Gabinete. Ese acompañamiento también se extiende desde el entorno más cercano del Presidente, que intenta bajar el nivel de especulación en un momento sensible para la gestión.

image Su continuidad en la mira.

Tal lo sostiene Urgente24, desde la administración libertaria no le sueltan la mano a Adorni. No le pedirán la renuncia bajo la lógica de sostenerlo, pero también la de no entregarle su cabeza al "enemigo", un principio básico del poder. Aunque, se estaría analizando el costo a mediano plazo.

¿La permanencia de Adorni en un contexto de deterioro de la imagen del Gobierno frente a la opinión pública por la caída de la expectativas económicas no terminará siendo un salvavidas de plomo?

Por otro lado, está el impacto anímico de la crisis en el propio Adorni, lo que lleva a pensar en que el jefe de Gabinete podría dar un paso al costado por motu proprio. Los escándalos los volvieron presa fácil de la oposición, que lo espera con el cuchillo entre los dientes en el próximo informe de gestión ante el Congreso, que, según se informó, aún no ha sido solicitado desde la Casa Rosada.

También están las causas judiciales derivadas de todos los episodios. Todo este combo habrían derrumbado la credibilidad de Adorni, quien alguna vez fue una de las figuras mejos ponderadas de la administración Milei en las encuestas.

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