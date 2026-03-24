El gobierno de Javier Milei atraviesa un momento de máxima intensidad. Tras varias semanas en las que la agenda pública estuvo dominada por cuestionamientos y tensiones internas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, busca recuperar control, mientras sigue el ruido sobre su figura.
REAPARECE
En medio de las turbulencias, Manuel Adorni intenta aclarar un panorama oscuro
Luego de varias semanas agitadas para el gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni busca recuperar control, mientras sigue el ruido sobre su figura.
Manuel Adorni vuelve al ruedo
Por un lado, volverá a exponerse públicamente este miércoles a las 11 con una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en lo que será su regreso a la sala de periodistas luego de aquellos viajes cuestionados hasta versiones sobre su situación patrimonial, donde los focos de conflicto se acumularon y generaron ruido tanto hacia afuera como hacia adentro de la administración nacional.
La reaparición del funcionario se da con el respaldo explícito del Presidente así como también de la secretaria general Karina Milei, en un intento por ordenar la estrategia comunicacional del Gobierno. Vale recordar que su última conferencia ante la prensa acreditada había sido el 6 de febrero.
Otro gesto para mostrar orden
Por otra parte, Adorni retoma una dinámica clave: los encuentros mano a mano con los ministros. La decisión no es casual. Apunta a recuperar volumen político, ordenar la gestión y enviar una señal de control en un contexto donde el oficialismo quedó más expuesto que consolidado.
La nueva hoja de ruta incluye reuniones con áreas centrales del Ejecutivo y figuras con peso propio dentro del Gabinete. Justicia, Capital Humano, Seguridad y Desregulación aparecen entre las prioridades de una agenda que busca retomar ritmo después de un período donde la coordinación interna perdió consistencia. La reactivación de estos contactos también intenta reconstruir un esquema de trabajo que, en su momento, había sido una de las marcas de gestión del funcionario.
Respaldo político, pero sigue el ruido...
A pesar del respaldo explícito del Presidente, las versiones sobre posibles cambios en el Gabinete comenzaron a circular con fuerza. Distintos nombres aparecieron como eventuales reemplazantes, en una lista que incluyó desde ministros en funciones hasta figuras cercanas al círculo más íntimo del poder. Sin embargo, desde la Casa Rosada desmienten que exista una decisión concreta en ese sentido.
El propio Milei se mostró en público junto a Adorni en las últimas horas, en un gesto político que buscó despejar dudas y sostener la figura del jefe de Gabinete. Ese acompañamiento también se extiende desde el entorno más cercano del Presidente, que intenta bajar el nivel de especulación en un momento sensible para la gestión.
Tal lo sostiene Urgente24, desde la administración libertaria no le sueltan la mano a Adorni. No le pedirán la renuncia bajo la lógica de sostenerlo, pero también la de no entregarle su cabeza al "enemigo", un principio básico del poder. Aunque, se estaría analizando el costo a mediano plazo.
¿La permanencia de Adorni en un contexto de deterioro de la imagen del Gobierno frente a la opinión pública por la caída de la expectativas económicas no terminará siendo un salvavidas de plomo?
Por otro lado, está el impacto anímico de la crisis en el propio Adorni, lo que lleva a pensar en que el jefe de Gabinete podría dar un paso al costado por motu proprio. Los escándalos los volvieron presa fácil de la oposición, que lo espera con el cuchillo entre los dientes en el próximo informe de gestión ante el Congreso, que, según se informó, aún no ha sido solicitado desde la Casa Rosada.
También están las causas judiciales derivadas de todos los episodios. Todo este combo habrían derrumbado la credibilidad de Adorni, quien alguna vez fue una de las figuras mejos ponderadas de la administración Milei en las encuestas.
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