La foto que detonó todo: La Justicia frena las visitas a Cristina Kirchner y la expresidenta estalló

“El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque”, escribió, asegurando que el problema no es la cantidad de personas presentes en su domicilio sino el contenido de la reunión. “Lo que molestó de verdad (…) es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”.

Cristina recordó que este tipo de visitas no eran una novedad y que contaban con autorización judicial:

“¿Y? ¿Cuál es el problema? ¿Los economistas no estaban autorizados? Sí, claro que estaban autorizados. No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal”.

En otro pasaje, apuntó directamente a la Justicia y a los medios:

“El bestiario mediático, en modo vociferante, dijo que eran ‘muchas personas’ y que estaba ‘haciendo política’. Pero si el 26 de septiembre recibí a 7 personas con publicación de foto…”.

Para reforzar su postura, la ex vicepresidenta sostuvo que la reacción pública responde a razones políticas:

“Lo que molestó no fue el número de personas. Lo que molestó es que hablamos de un modelo de crecimiento productivo en una Argentina que, bajo el gobierno de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo”.

Cristina Kirchner furiosa en X

En su descargo, Cristina aprovechó para cuestionar con dureza la situación económica actual, citando cifras propias:

“Entre noviembre de 2023 y agosto de este año desaparecieron 19.164 empresas.”

“En ese mismo periodo se destruyeron 276.624 puestos de trabajo registrados.”

“Más de 432 personas por día perdieron su empleo durante el gobierno de Milei”.

La exmandataria comparó esos números con gestiones anteriores:

“Hasta el gobierno peronista más flojo tuvo mejores resultados que esta catástrofe de Milei”.

También apuntó contra la estrategia económica oficial:

“Bajar la inflación con brutal recesión, destrucción de empleo, dólar anclado y salarios congelados… más que de economista experto, es de aprendiz de carnicero”.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 19, 2025

Cierre más filoso y en contra de la Justicia

El mensaje terminó con una ironía dirigida al Poder Judicial:

“¿Por qué no dejamos que directamente Clarín y La Nación firmen las sentencias judiciales que primero arman mediáticamente… y nos ahorramos el 0,32% del PBI del Poder Judicial?”.

Mientras tanto, desde el Tribunal sostienen que las nuevas medidas buscan garantizar un cumplimiento adecuado del arresto domiciliario. Sin embargo, en el entorno de Cristina lo ven como un capítulo más en la disputa política entre la exmandataria y el Gobierno de Javier Milei.

