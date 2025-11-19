El régimen de visitas de Cristina Kirchner en su arresto domiciliario quedó bajo la lupa luego de que el Tribunal Oral Federal que supervisa la ejecución de su condena en la causa Vialidad impusiera nuevas limitaciones. Decisión que enfureció a CFK, que hizo su descargo en X.
La foto que detonó todo: La Justicia frena las visitas a Cristina Kirchner y la expresidenta estalló
Cristina Kirchner tendrá que adaptarse a las nuevas reglas que le impuso la justicia. La expresidenta estalló en redes sociales.
La decisión llegó después de que la expresidenta difundiera en redes sociales una foto en la que aparece reunida con nueve economistas dentro de su departamento de San José 1111, en el barrio de Monserrat.
La resolución del juez Jorge Gorini establece que Cristina sólo podrá recibir visitas dos veces por semana, con un máximo de tres personas por encuentro y un límite de dos horas cada uno. El tribunal consideró que la reciente reunión masiva “desnaturaliza” las condiciones del arresto.
Según informaron fuentes judiciales, el abogado Carlos Beraldi había pedido autorización para recibir a los economistas, pero “no especificó que ingresarían todos juntos”.
El trasfondo político que incomodó a la Justicia
La foto de Cristina rodeada de jóvenes profesionales generó ruido en Comodoro Py, pero la propia exmandataria salió al cruce con un extenso mensaje publicado en X.
“El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque”, escribió, asegurando que el problema no es la cantidad de personas presentes en su domicilio sino el contenido de la reunión. “Lo que molestó de verdad (…) es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”.
Cristina recordó que este tipo de visitas no eran una novedad y que contaban con autorización judicial:
“¿Y? ¿Cuál es el problema? ¿Los economistas no estaban autorizados? Sí, claro que estaban autorizados. No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal”.
En otro pasaje, apuntó directamente a la Justicia y a los medios:
“El bestiario mediático, en modo vociferante, dijo que eran ‘muchas personas’ y que estaba ‘haciendo política’. Pero si el 26 de septiembre recibí a 7 personas con publicación de foto…”.
Para reforzar su postura, la ex vicepresidenta sostuvo que la reacción pública responde a razones políticas:
“Lo que molestó no fue el número de personas. Lo que molestó es que hablamos de un modelo de crecimiento productivo en una Argentina que, bajo el gobierno de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo”.
Cristina Kirchner furiosa en X
En su descargo, Cristina aprovechó para cuestionar con dureza la situación económica actual, citando cifras propias:
“Entre noviembre de 2023 y agosto de este año desaparecieron 19.164 empresas.”
“En ese mismo periodo se destruyeron 276.624 puestos de trabajo registrados.”
“Más de 432 personas por día perdieron su empleo durante el gobierno de Milei”.
La exmandataria comparó esos números con gestiones anteriores:
“Hasta el gobierno peronista más flojo tuvo mejores resultados que esta catástrofe de Milei”.
También apuntó contra la estrategia económica oficial:
“Bajar la inflación con brutal recesión, destrucción de empleo, dólar anclado y salarios congelados… más que de economista experto, es de aprendiz de carnicero”.
Cierre más filoso y en contra de la Justicia
El mensaje terminó con una ironía dirigida al Poder Judicial:
“¿Por qué no dejamos que directamente Clarín y La Nación firmen las sentencias judiciales que primero arman mediáticamente… y nos ahorramos el 0,32% del PBI del Poder Judicial?”.
Mientras tanto, desde el Tribunal sostienen que las nuevas medidas buscan garantizar un cumplimiento adecuado del arresto domiciliario. Sin embargo, en el entorno de Cristina lo ven como un capítulo más en la disputa política entre la exmandataria y el Gobierno de Javier Milei.
