El peronismo acelera en el Senado: Busca sesionar para para frenar la "sanción ficta" de los DNU

El encuentro del Consejo Nacional Justicialista reunió a dirigentes, técnicos y especialistas en diferentes áreas, que presentaron lineamientos para una propuesta integral que abarque temas económicos, productivos, laborales, tributarios y previsionales.

Según Mayans, ese documento apunta a responder demandas concretas de la ciudadanía. “Son temas que le preocupan a la gente”, subrayó.

El Presupuesto 2026 en la mira

El jefe del interbloque también planteó inquietudes respecto al futuro Presupuesto Nacional 2026 y pidió definiciones claras al Gobierno. Mencionó que cuestiones como el IVA, Ganancias, la política monetaria, el tipo de cambio y el esquema de exportaciones e importaciones inciden directamente en la recaudación y en las finanzas provinciales.

“Queremos saber qué piensa hacer el Poder Ejecutivo con los seis recursos centrales que sostienen la economía del país, porque afecta a todas las provincias”, advirtió.

Con el reloj legislativo corriendo y el recambio a la vuelta de la esquina, el peronismo apuesta a llegar al recinto con un tema que considera estratégico: ponerle fin a la vigencia automática de los DNU cuando el Congreso no los trata. La pulseada por los tiempos ya empezó.

