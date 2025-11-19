Senado: 'Riesgo de fuga' por las internas y se reunifican los bloques peronistas

La peor representación del peronismo en el Senado en cuatro décadas

El nuevo mapa político que se estrenará el 10 de diciembre dejará una foto inédita en la Cámara alta: el peronismo tendrá su representación más baja desde el retorno de la democracia. La bancada que hasta ahora funcionó bajo el sello Unión por la Patria ocupará apenas 28 de las 72 bancas, un 39% del total. Nunca, desde 1983, ese espacio había descendido por debajo del 40%.

Aunque el peronismo atravesó momentos de tensión interna y derrotas electorales a lo largo de los últimos 40 años, su presencia en el Senado siempre se mantuvo por encima del umbral simbólico del 40%. Ni siquiera en 2009 —cuando el conflicto con el campo provocó fugas parlamentarias, rupturas y un derrumbe electoral en la provincia de Buenos Aires— se había visto una caída tan marcada.

El nuevo esquema tiene varias causas: el avance de La Libertad Avanza en distintas provincias, el fortalecimiento de fuerzas provinciales que ya no orbitan alrededor del PJ, y una pérdida de territorialidad en distritos clave donde el peronismo solía ser dominante.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei, con su calificación tocando un pico histórico, y la corrupción pisándole los talones

Boicot a Axel Kicillof en Fuerza Patria: Los propios son peores que los ajenos

Miguel Ángel Calvete (ANDISgate), preso por explotar a prostitutas

Derrumbe de Brasil y Uruguay a 43 días del 2026 y a 204 de la Copa del Mundo