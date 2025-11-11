USA: El Senado aprueba el acuerdo para reabrir el gobierno

“Vamos a reabrir nuestro país muy pronto”, dijo Trump, prometiendo desistir de sus intentos de despedir a empleados federales y retenerles los salarios atrasados. “Cumpliré el acuerdo. El acuerdo es muy bueno”.

Alrededor de media docena de demócratas de la Cámara de Representantes dijeron que quieren que Schumer renuncie.

El representante Ro Khanna (demócrata por California) afirmó que el acuerdo fue la gota que colmó el vaso de los demócratas frustrados con el liderazgo de Schumer. "Ya cedió 2 veces en 2 cierres", declaró.

La estratega demócrata Jennifer Holdsworth afirmó haber presenciado críticas contra Schumer desde todos los sectores del partido: izquierda, derecha y centro. "Conozco a muy pocos defensores de Schumer", declaró Holdsworth, quien lideró el principal super PAC (fondo de recaudación de dinero) de la representante Mikie Sherrill en su exitosa campaña para ganar la gobernación de Nueva Jersey.

El caso Schumer

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), no fue uno de los 8 senadores demócratas que votaron con los republicanos para respaldar la legislación republicana que ponía fin al cierre del gobierno. Sin embargo, sigue siendo el principal responsable.

Los votantes progresistas y los activistas del partido, indignados, han centrado su furia en Schumer, de 74 años, tras lo que consideran un colapso de los demócratas del Senado.

Tras las contundentes victorias del partido en las elecciones de medio término del martes pasado, la decepción ha reavivado las críticas al liderazgo de Schumer, principalmente desde la izquierda.

Los críticos se quejaron de que era demasiado débil para mantener unido a su grupo parlamentario el tiempo suficiente para obligar a los republicanos a extender los subsidios ampliados del seguro médico de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act), la principal exigencia de los demócratas en esta contienda.

"Si este fue el mejor desempeño de Schumer, es evidente que no es suficiente", declaró Adam Green, del Comité de Campaña para el Cambio Progresista, en un mensaje a sus donantes, reflejando el sentir de muchos grupos de izquierda. "El legado de Chuck Schumer es el de ceder ante las presiones, no el de ganar", afirmó.

Graham Platner, un demócrata progresista que se postula para el Senado en Maine, dijo que el proyecto de ley republicano avanzó porque Schumer “fracasó en su trabajo una vez más”.

Pero los aliados de Schumer afirman que hizo lo mejor que pudo con las circunstancias adversas, y señalaron que pocos republicanos esperaban que los demócratas del Senado resistieran tanto tiempo: unos 40 días.

Entre sus defensores estuvo el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), quien declaró que Schumer debería permanecer en su puesto de liderazgo y le reconoció el mérito de haber mantenido a los demócratas prácticamente unidos durante las semanas de votaciones que comenzaron en septiembre, incluso cuando los republicanos no cedieron.

El Matador

Hace semanas, Tim Kaine dejó claro en privado lo que necesitaba a cambio de su voto para poner fin al cierre del gobierno: una “moratoria sobre las irregularidades”.

Eso fue lo que el demócrata de Virginia le dijo al líder de la mayoría del Senado, John Thune, que cualquier acuerdo debía incluir: deshacer los despidos que el presidente Donald Trump y el director de Presupuesto, Russ Vought, habían llevado a cabo desde el inicio del cierre del gobierno, así como protecciones contra futuros despidos de trabajadores federales, una parte importante del electorado de Kaine.

“Hubo mucha resistencia, pero necesitaban mi voto”, dijo Kaine sobre la reacción del Partido Republicano a sus demandas, y agregó que los negociadores “llegaron a un acuerdo” alrededor de las 17:45 del domingo 09/11.

Unas 5 horas más tarde, el Senado votó a favor de seguir adelante con la legislación que garantiza la recontratación de todos los trabajadores federales despedidos durante el cierre y que bloquea futuras reducciones de personal (RIF, por sus siglas en inglés) al menos hasta el final de un nuevo proyecto de ley de gastos provisionales del 30/01/2026.

Según admitió el propio Kaine, él se incorporó tarde a las conversaciones bipartidistas, sumándose recién a finales de la semana pasada. Los senadores Jeanne Shaheen (demócrata por New Hampshire) y Angus King (independiente por Maine) comenzaron a dialogar con los republicanos la primera noche del cierre del gobierno, según Shaheen. El grupo principal de negociadores incluía, entre otros, a las senadoras Maggie Hassan (demócrata por New Hampshire), Susan Collins (republicana por Maine) y Katie Britt (republicana por Alabama).

El senador Dick Durbin, de Illinois, jefe de la bancada demócrata, fue el demócrata de mayor rango que respaldó la iniciativa.

El cierre del gobierno podría prolongarse algunos días más, mientras los miembros de la Cámara de Representantes, que ha estado en receso desde mediados de septiembre, regresan a Washington para votar sobre la legislación.

El paquete legislativo omite cualquier resolución clara sobre los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que están por expirar y que han abaratado el seguro médico privado para millones de estadounidenses .

El cierre del gobierno ha provocado miles de cancelaciones y retrasos de vuelos, ya que los controladores aéreos —que llevan casi un mes sin cobrar— han dejado de presentarse a trabajar, alegando el estrés adicional y la necesidad de tener un segundo empleo.

