Este podría ser el nuevo destino de Pipa Benedetto como futbolista

En las últimas horas, comenzó a sonar con fuerza la posibilidad de que el atacante juegue en la Primera Nacional del fútbol argentino.

El equipo involucrado es Almirante Brown ya que es uno de los anhelos dirigenciales y de Walter Erviti (maneja el fútbol del club).

Diario Olé, aseguró: "en Casanova saben que su llegada no será fácil por cuestiones salariales, además de que un jugador con su nombre quiera bajar a disputar el Ascenso."

La mala racha del delantero y su posible futuro

Así como en Newell´s Old Boys Pipa Benedetto no convirtió ningún gol, no es el único club en donde tuvo la pólvora mojada.

Para tener como referencia, el último gol que convirtió el Pipa fue el 5 de febrero de 2024, en un triunfo de Boca ante Tigre por 2-0.

Desde allí, jugó en Querétaro de México (jugó 8 partidos y no marcó ningún tanto), Olimpia de Paraguay (0 goles en 9 partidos) y el ya mencionado Newell´s.

Si Pipa termina optando por jugar en Almirante Brown, se va a encontrar con un club que no tuvo un buen 2025.

Los de Casanova no estuvieron ni cerca de ingresar en zona de reducido y buscarán tener un 2026 en donde si puedan pelear por grandes cosas.

El Aurinegro llegó a la final de la Primera Nacional en el año 2023 y por eso mismo tienen allí la intención de reforzarse con refuerzos de jerarquía.

Son 644 días los que lleva Pipa Benedetto sin convertir un gol. ¿Será Almirante Brown el lugar en donde el ex delantero de Boca Juniors corte con la sequía?

