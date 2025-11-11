Luego de un fallido paso por Newell´s Old Boys de Rosario, en las últimas horas comenzó a circular cuál podría ser el próximo destino de Pipa Benedetto como jugador de fútbol. Sorpresa por el posible club en el que podría jugar el futbolista de 35 años.
MUCHA SORPRESA
Este podría ser el nuevo destino de Pipa Benedetto como futbolista
En las últimas horas, comenzó a circular cuál podría ser el próximo destino de Pipa Benedetto como futbolista. ¿A la Primera Nacional?
El ex Boca Juniors no viene teniendo buenos pasos en los diferentes clubes en los que estuvo en el último tiempo pero podría afrontar un nuevo desafío.
Posible destino de Pipa Benedetto
El pasado 28 de octubre, Newell´s Old Boys publicó el siguiente comunicado en sus redes sociales:
Pipa Benedetto disputó 9 partidos en la Lepra y no logró convertir ningún gol.
En las últimas horas, comenzó a sonar con fuerza la posibilidad de que el atacante juegue en la Primera Nacional del fútbol argentino.
El equipo involucrado es Almirante Brown ya que es uno de los anhelos dirigenciales y de Walter Erviti (maneja el fútbol del club).
Diario Olé, aseguró: "en Casanova saben que su llegada no será fácil por cuestiones salariales, además de que un jugador con su nombre quiera bajar a disputar el Ascenso."
La mala racha del delantero y su posible futuro
Así como en Newell´s Old Boys Pipa Benedetto no convirtió ningún gol, no es el único club en donde tuvo la pólvora mojada.
Para tener como referencia, el último gol que convirtió el Pipa fue el 5 de febrero de 2024, en un triunfo de Boca ante Tigre por 2-0.
Desde allí, jugó en Querétaro de México (jugó 8 partidos y no marcó ningún tanto), Olimpia de Paraguay (0 goles en 9 partidos) y el ya mencionado Newell´s.
Si Pipa termina optando por jugar en Almirante Brown, se va a encontrar con un club que no tuvo un buen 2025.
Los de Casanova no estuvieron ni cerca de ingresar en zona de reducido y buscarán tener un 2026 en donde si puedan pelear por grandes cosas.
El Aurinegro llegó a la final de la Primera Nacional en el año 2023 y por eso mismo tienen allí la intención de reforzarse con refuerzos de jerarquía.
Son 644 días los que lleva Pipa Benedetto sin convertir un gol. ¿Será Almirante Brown el lugar en donde el ex delantero de Boca Juniors corte con la sequía?
+ EN GOLAZO 24
Gonzalo Montiel y una inesperada ayuda de su primo Santiago para dejar a River con vida
Demichelis en River y Martínez en Boca, la última vez que Riestra había perdido de local
Riestra 0-1 Independiente: el Rojo rompió un invicto de casi 2 años y ayudó a River en la Libertadores