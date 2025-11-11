El próximo round Sandra Pettovello vs. Juan Grabois incluye a McDonald's

Embed LA CALLE FRENA EL AJUSTE. El plan del gobierno es claro: licuar los haberes, destruir el PAMI y usar a los jubilados como variable d ajuste. Como todos los miércoles salimos a la calle con los jubilados para frenar la motosierra. La única lucha que se pierde es la que se abandona pic.twitter.com/bwHnISCfOX — UTEP (@UTEPoficial) November 4, 2025

UTEP, que gozó de gran respaldo durante el gobierno peronista anterior, es un activo participante de todas las movilizaciones contra lo que consideran son excesos o arbitrariedades de la Administración Javier Milei.

Sandra Pettovello

Sin embargo, Capital Humano avanza en sus planes de "acercar a las personas al mercado laboral formal".

Embed La ministra @SPettovelloOK recibió en el Ministerio de Capital Humano a @madorni , jefe de Gabinete del Gobierno nacional, para empezar a trabajar en conjunto en el marco de esta nueva etapa de gestión.@JMilei pic.twitter.com/0aKqVwZfnU — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) November 10, 2025

La web Identidad Sindical lo describe así:

"(...) En el entorno de Pettovello explican que el nuevo sistema se apoya en una prueba piloto llamada Centro de Formación de Capital Humano, que servirá de modelo para la futura red nacional. Allí se prevé la creación de trayectos de formación profesional y docente, con contenidos teóricos y prácticos. "No vamos a avalar cualquier cosa", advirtieron cerca de la ministra, que busca garantizar estándares de calidad en los cursos.

El punto más relevante del plan es la participación del sector privado. (…). El esquema prevé que el Ministerio aporte la infraestructura -edificios y mantenimiento-, mientras que las empresas cubrirían las áreas formativas.

Aún resta definir el mecanismo de financiamiento de los materiales y la expansión del modelo a nivel federal. "Estamos trabajando a todo vapor. Tendremos que hablar con gobernadores e intendentes", aseguran en el entorno de Pettovello, que pretende llevar el programa a provincias y municipios antes de fin de año. (...)".

Embed Me encantaría leer el convenio de Pettobello con Mc Donalds. No se por qué me parece que veo un museo de grandes novedades. En 2016 Macri firmó un convenio para que Arcos Dorados (Mc) puede contratar por abajo del Salario Mínimo Vital y Móvil a jóvenes desempleados. Lo tienen? pic.twitter.com/3On21Mklfq — Pablo Serdán (@pabloserdan) September 24, 2025

