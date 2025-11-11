Hace una semana en Urgente24 advertimos que quedaba pendiente en la nueva jefatura de gabinete de Manuel Adorni la aceptación oficial de la renuncia de José Luis Vila, ahora exsecretario de Asuntos Estratégicos de Guillermo Francos, quien ya había renunciado. Este martes (11/11) se oficializó la salida de Vila, vinculado a la SIDE y salpicado en el Andisgate.
De la SIDE al Andisgate: El Gobierno le aceptó la renuncia a José Luis Vila
El Gobierno le aceptó la renuncia a José Luis Vila, hombre de Francos pero más de ‘Coty’ Nosiglia vinculado a la SIDE y salpícado por el Andisgate.
Fin para José Luis Vila
Mediante el Decreto 791/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, se aceptó la renuncia de José Luis Vila a partir del 1° de noviembre de 2025 al cargo de Secretario de Asuntos Estratégicos de la jefatura de gabinete de ministros.
“Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de su cargo”, concluyó el decreto.
Vila, un hombre del ‘Coty’ Nosiglia en la SIDE, había llegado a la secretaría de Asuntos Estratégicos en junio de 2024 en reemplazo de Jorge Antelo, quien había dejado el puesto que ocupó con el exjefe de gabinete Nicolás Posse.
Cuando Francos renunció a la jefatura de ministros, Vila hizo lo mismo, pero hasta hoy no le habían aceptado formalmente la dimisión.
Vila quedó envuelto en el escándalo de las coimas de la droguería Suizo Argentina cuando la diputada Marcela Pagano lo señaló como el hombre que filtró los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que habla de presuntos sobornos de la Droguería a Karina Milei y Lule Menem.
“Francos es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Tomen notas del nombre, por si en unas semanas vuela (Santiago) Caputo de la SIDE. Recuerden el nombre de José Luis Vila”, advirtió la diputada en agosto pasado en declaraciones a LN+.
Pagano también afirmó que Vila formaba parte de un grupo de espías que comandaría Francos e interrogó al jefe de gabinete sobre eso durante uno de los informes de gestión al Congreso.
Pagano también le había preguntado a Francos si Vila estuvo vinculado al caso Nisman y sobre las internas con la AFI en la gestión de Macri.
Recorrido en la SIDE
Vila, vinculado al radicalismo cordobés y hombre del ‘Coty’ Nosiglia, fue analista en la SIDE y delegado en Estados Unidos. Siguió en la secretaría de inteligencia con el gobierno de la Alianza, con el kircherismo y fue subsecretario de Asuntos Internacionales del gobierno de Mauricio Macri.
El exfuncionario de Milei quedó envuelto en las internas de la SIDE como en 2018 cuando denunció amenazas y también fue investigado en la causa por espionaje ilegal conocido como "Súper Marios Bros".
