De la SIDE al Andisgate: El Gobierno le aceptó la renuncia a José Luis Vila

Vila quedó envuelto en el escándalo de las coimas de la droguería Suizo Argentina cuando la diputada Marcela Pagano lo señaló como el hombre que filtró los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que habla de presuntos sobornos de la Droguería a Karina Milei y Lule Menem.

“Francos es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Tomen notas del nombre, por si en unas semanas vuela (Santiago) Caputo de la SIDE. Recuerden el nombre de José Luis Vila”, advirtió la diputada en agosto pasado en declaraciones a LN+.

Pagano también afirmó que Vila formaba parte de un grupo de espías que comandaría Francos e interrogó al jefe de gabinete sobre eso durante uno de los informes de gestión al Congreso.

marcela pagano La diputada Marcela Pagano expuso a José Luis Vila como el presunto filtrador de los audios de Spagnuolo.

Pagano también le había preguntado a Francos si Vila estuvo vinculado al caso Nisman y sobre las internas con la AFI en la gestión de Macri.

Recorrido en la SIDE

Vila, vinculado al radicalismo cordobés y hombre del ‘Coty’ Nosiglia, fue analista en la SIDE y delegado en Estados Unidos. Siguió en la secretaría de inteligencia con el gobierno de la Alianza, con el kircherismo y fue subsecretario de Asuntos Internacionales del gobierno de Mauricio Macri.

El exfuncionario de Milei quedó envuelto en las internas de la SIDE como en 2018 cuando denunció amenazas y también fue investigado en la causa por espionaje ilegal conocido como "Súper Marios Bros".

