El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo al canal MSNBC, de USA, que una parte del swap concedido a la Argentina ya se activó, por lo que aseguró "Ya tuvimos ganancia": el Tesoro estadounidense vendió dólares a un precio elevado y luego recompró a un precio menor. Algunos estiman que obtuvo una utilidad del 10%.
ANUNCIO DE SCOTT BESSENT
USA ya hizo diferencia con su asistencia (+10%) y se activó el swap (deuda)
El Tesoro de USA vendió las letras en pesos y recuperó sus dólares; la Argentina activó el swap de monedas (deuda, tal como con China).
El balance semanal difundido por el Banco Central (BCRA) había sugerido que el Tesoro de USA podría haber vendido las letras en pesos que atesoraba.
Bessent aseguró que "se utilizó una pequeña cantidad" de la línea de swap pero fue rentable para el Tesoro que algunos estiman en US$ 2.100 millones.
También expresó que USA utilizó su hoja de balance para "estabilizar a la Argentina". En varias ocasiones USA compró pesos en el mercado local para permitir a la Administración Javier Milei superar el frente cambiario en medio de la incertidumbre electoral.
Los niveles de reservas netas del Banco Central (BCRA) alcanzaron los US$ 12.000 millones negativos, por activación del swap para compensar al Tesoro estadounidense por los dólares que usó para intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC), en la previa de las elecciones del 26/10.
La consultora 1816 había informado que, según datos del FMI, en octubre, Argentina aumentó su stock de DEG (Derechos Especiales de Giro) en 640.800.000, que es el mismo monto en que se redujo los que tenía USA: "(...) la Argentina recibió DEG de los Estados Unidos durante octubre”, y ahora se habría consolidado la operación.
