Bronca en River: Leandro Paredes festejó en un boliche con cargadas al 'millonario'

Con este resultado, el conjunto comandado por Claudio Úbeda se afianzó en lo más alto de la Zona A del campeonato local y aseguró su participación en la próxima edición del torneo más importante del continente al asegurar el segundo lugar de la tabla anual.

Por su parte, los dirigidos por Marcelo Gallardo, quien recientemente extendió su vínculo con la ‘Banda’, no logran levantar cabeza y sumaron una nueva derrota (la quinta en los últimos seis duelos) que los colocó en la sexta plaza de la Zona B con 21 puntos y los dejó sin posibilidades de acceder a la Copa Libertadores por la clasificación general de la Liga Profesional.

Ahora, Boca se quedó con tres puntos trascendentales para sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El cuadro azul y oro cerrará la fase regular ante Tigre, el próximo domingo (16/11), mientras que River hará lo propio ante Vélez en condición de visitante.

