Leandro Paredes festejó en la noche de este último domingo 09/11 y madrugada del último lunes 10/11 la victoria de Boca frente a River 2-0 en el Superclásico que correspondió a la décimo quinta fecha del Torneo Clausura 2025 en un boliche bailable y no faltaron las cargadas a los hinchas ‘millonarios’.
TORNEO CLAUSURA 2025
Bronca en River: Leandro Paredes festejó en un boliche con cargadas al 'millonario'
Leandro Paredes festejó la victoria de Boca ante River en el Superclásico en un boliche bailable y hubo cargadas a los hinchas ‘millonarios’.
Horas después del triunfazo y la clasificación a la Copa Libertadores 2026, el capitán del Xeneize siguió con los festejos y se fue a Tropitango, el reconocido boliche de cumbia de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires.
Leandro Paredes festejó a pura cumbia la victoria de Boca en el Superclásico
Acompañado por su esposa, Camila Galante, y de la figura del cruce ante el Millonario, Exequiel “Changuito” Zeballos, Paredes se prendió a los cantos de la gente que lo saludaba y retrataba el momento con sus celulares, por lo que quedó escrachado cuando cruzó gestos a la distancia con un hincha de River. Con un ademán elocuente y hasta muy futbolero, el mediocampista cargó al simpatizante por la reciente victoria en La Boca.
Boca venció a River en el Superclásico y se clasificó a la Copa Libertadores 2026
Boca venció en la tarde de este último domingo 09/11 por 2-0 como local a River en una nueva edición del Superclásico llevado a cabo en La Bombonera, y se clasificó a la Copa Libertadores 2026.
Los goles del encuentro para el ‘Xeneize’ los convirtieron Exequiel Zeballos, a los 46’ del primer tiempo, y Miguel Merentiel, a los 2’ del complemento.
Con este resultado, el conjunto comandado por Claudio Úbeda se afianzó en lo más alto de la Zona A del campeonato local y aseguró su participación en la próxima edición del torneo más importante del continente al asegurar el segundo lugar de la tabla anual.
Por su parte, los dirigidos por Marcelo Gallardo, quien recientemente extendió su vínculo con la ‘Banda’, no logran levantar cabeza y sumaron una nueva derrota (la quinta en los últimos seis duelos) que los colocó en la sexta plaza de la Zona B con 21 puntos y los dejó sin posibilidades de acceder a la Copa Libertadores por la clasificación general de la Liga Profesional.
Ahora, Boca se quedó con tres puntos trascendentales para sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El cuadro azul y oro cerrará la fase regular ante Tigre, el próximo domingo (16/11), mientras que River hará lo propio ante Vélez en condición de visitante.
