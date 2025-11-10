Ramón Díaz se disculpó este domingo (9/11) después de la polémica que se generó por la desafortunada frase machista que utilizó durante la conferencia de prensa luego del empate del Inter de Porto Alegre 2-2 ante el Bahía. Luego de su reclamo contra los fallos arbitrales, el 'Pelado' reconoció su error y hasta el club emitió un comunicado.
Ramón Díaz pidió disculpas luego de sus dichos machistas
El entrenador del Inter de Porto Alegre, Ramón Díaz, que había quedado en el ojo crítico por sus dichos machistas, tuvo que recular y pedir perdón.
"En mi rueda de prensa después del partido de ayer, usé una comparación infeliz al referirme a una jugada específica del partido. Reconozco que me equivoqué en la construcción del razonamiento y pido disculpas por eso", aseguró el riojano en el comunicado que compartió en sus historias de Instagram.
En el mismo mensaje, reflexionó: "Necesitamos evolucionar siempre y que este episodio sirva como aprendizaje.
Por otro lado, Inter de Porto Alegre también reaccionó luego de la polémica que se generó por la lamentable frase de su DT y publicó un contundente comunicado en sus redes sociales.
"En la rueda de prensa posterior al partido de ayer, el entrenador Ramón Díaz hizo una desafortunada comparación al comentar una jugada concreta del encuentro. Reconoce que se expresó de forma inapropiada y se disculpa por lo sucedido, haciendo hincapié en que el episodio sirve como lección y refuerza la importancia de la mejora continua", detalló el club.
Además, resaltó: "El Sport Club Internacional reafirma su compromiso de respetar y valorar a la mujer en todos los ámbitos del deporte y la sociedad. El lugar de la mujer está donde ella quiera estar. El Club es reconocido por su larga trayectoria de defensa del fútbol femenino y la fuerte presencia femenina entre sus miembros, siendo una de las instituciones con mayor participación de mujeres entre sus miembros en el país".
Para cerrar, Inter recordó: "Como sede de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, Internacional refuerza, en la práctica, su compromiso con la igualdad, la inclusión y el respeto, valores que forman parte de la identidad del club".
La frase machista de Ramón Díaz que generó polémica
Tras eel empate 2-2 entre Inter de Porto Alegre y Bahía en el Beira-Rio, el Pelado tiró una frase que resonó dentro y fuera del mundo del fútbol.
"Tenemos que tener mucho cuidado, el club tiene que tener mucho cuidado con los árbitros. Con lo que pasó hoy. Y hubo un partido en el que Romero marcó un gol y también fue anulado. Tienen que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Voy a hablar con el presidente. No puede ser que, en un club tan importante, pase esto, lo que pasó hoy. Porque fue increíble. El fútbol es para hombres, no para niñas, es para hombres", fue la repudiable frase que utilizó el entrenador argentino en su descargo contra el arbitraje.
La queja de Ramón Díaz tuvo que ver puntualmente con el gol que le anularon a Johan Carbonero en el primer tiempo de tal partido, cuando el partido todavía estaba 0-0. El árbitro Lucas Paulo Torezin, a instancias del VAR, anuló el tanto por una falta de Gabriel Mercado sobre Willian José al inicio de la jugada.
