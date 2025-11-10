Ramón Díaz pidió disculpas luego de sus dichos machistas

Además, resaltó: "El Sport Club Internacional reafirma su compromiso de respetar y valorar a la mujer en todos los ámbitos del deporte y la sociedad. El lugar de la mujer está donde ella quiera estar. El Club es reconocido por su larga trayectoria de defensa del fútbol femenino y la fuerte presencia femenina entre sus miembros, siendo una de las instituciones con mayor participación de mujeres entre sus miembros en el país".

Para cerrar, Inter recordó: "Como sede de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, Internacional refuerza, en la práctica, su compromiso con la igualdad, la inclusión y el respeto, valores que forman parte de la identidad del club".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SCInternacional/status/1987553989265862704?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1987553989265862704%7Ctwgr%5E04db85d92c84d0d6ce936e48d9bf3dcbdee9b0c7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ole.com.ar%2Ffutbol-internacional%2Fpedido-disculpas-ramon-diaz-polemica-frase-machista-comunicado-inter-porto-alegre_0_8y4NsKNF1w.html&partner=&hide_thread=false Nota oficial – Sport Club Internacional



Na entrevista coletiva após a partida de ontem, o técnico Ramón Díaz fez uma comparação infeliz ao comentar um lance específico do jogo. Ele reconhece que se expressou de forma inadequada e pede desculpas pelo ocorrido, ressaltando que o… pic.twitter.com/4br91XixVe — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 9, 2025

La frase machista de Ramón Díaz que generó polémica

Tras eel empate 2-2 entre Inter de Porto Alegre y Bahía en el Beira-Rio, el Pelado tiró una frase que resonó dentro y fuera del mundo del fútbol.

"Tenemos que tener mucho cuidado, el club tiene que tener mucho cuidado con los árbitros. Con lo que pasó hoy. Y hubo un partido en el que Romero marcó un gol y también fue anulado. Tienen que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Voy a hablar con el presidente. No puede ser que, en un club tan importante, pase esto, lo que pasó hoy. Porque fue increíble. El fútbol es para hombres, no para niñas, es para hombres", fue la repudiable frase que utilizó el entrenador argentino en su descargo contra el arbitraje.

La queja de Ramón Díaz tuvo que ver puntualmente con el gol que le anularon a Johan Carbonero en el primer tiempo de tal partido, cuando el partido todavía estaba 0-0. El árbitro Lucas Paulo Torezin, a instancias del VAR, anuló el tanto por una falta de Gabriel Mercado sobre Willian José al inicio de la jugada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/futebol_info/status/1987330971494928682&partner=&hide_thread=false “Futebol é para homens, não é para meninas.”



Ramón Díaz, técnico do Internacional.

Reprodução/SCI pic.twitter.com/suY6DKVrRm — Planeta do Futebol (@futebol_info) November 9, 2025

Seguí leyendo en Golazo24

Aumentan los rumores y Juanfer Quintero niega "una cama" contra Marcelo Gallardo

El Súper Deportivo Riestra y Argentinos Juniors pueden seguir hundiendo a River

Como si faltara polémica en River Plate: Qué pasó con Franco Mastantuono